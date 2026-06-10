Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
foci vb 2026 időjárás világbajnokság Costa Rica Anglia videó Egyesült Államok

Kezdődik... még el sem rajtolt a világbajnokság, máris elhalasztottak egy meccset Amerikában (VIDEÓ)

2026. június 10. 21:29

Közbeszólt az időjárás Orlandóban. El kellett halasztani a világbajnokságra készülő angolok utolsó felkészülési mérkőzését.

2026. június 10. 21:29
null

A rossz időjárás miatt (mennydörgés, villámlás, óriási eső) el kellett halasztani a világbajnokságra készülő Anglia és Costa Rica magyar idő szerint szerda 22 órára kiírt orlandói felkészülési mérkőzését – értesült a Sky Sports.

Foci vb 2026: közbeszólt a vihar az angolok utolsó felkészülési mérkőzése előtt
Foci vb 2026: közbeszólt a vihar az angolok utolsó felkészülési mérkőzése előtt (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Mint ismert, a tavaly nyári amerikai klubvilágbajnokságon is a viharok miatt több mérkőzést is el kellett halasztani vagy félbe kellett szakítani, és a csütörtökön kezdődő világbajnokságon is erre lehet számítani. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi.


A tavalyi klubvb alatt rengeteg beszédtémát szolgáltatott az időjárás, mert a viharok mellett a hőséggel is meg kellett küzdeniük a futballistáknak. Mivel a válogatottak világbajnokságát is részben az Egyesült Államok rendezi, kikértük a HungaroMet véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen időjárásra kell számítanunk a mostani tornán. Az interjúnkat a vb napjának kezdetén, csütörtökön publikáljuk.

Ezt is ajánljuk a témában

Anglia a világbajnokság egyik nagy esélyesének számít

Costa Rica nem szerepel a mostani tornán, Anglia viszont igen, amely számára ez lenne az utolsó felkészülési mérkőzés. Az angolok az L-csoportban kezdenek, ezért a bemutatkozásuk még odébb van: Horvátország ellen június 17-én, Ghána ellen 23-án, míg Panama ellen 27-én lépnek pályára.

Visszatérve a szerdai felkészülési mérkőzésre: a Sky Sports tájákoztatása szerint mennydörgést és villámlást hozó zivatar miatt nem lehet a meccset 22 órakor elkezdeni, viszont azóta az eső már elállt, a szurkolók pedig elkezdtek visszatérni a helyükre.

Nyitókép: Chandan Khanna/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!