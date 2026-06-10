Kezdődik... még el sem rajtolt a világbajnokság, máris elhalasztottak egy meccset Amerikában (VIDEÓ)

A rossz időjárás miatt (mennydörgés, villámlás, óriási eső) el kellett halasztani a világbajnokságra készülő Anglia és Costa Rica magyar idő szerint szerda 22 órára kiírt orlandói felkészülési mérkőzését – értesült a Sky Sports.

Foci vb 2026: közbeszólt a vihar az angolok utolsó felkészülési mérkőzése előtt (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Mint ismert, a tavaly nyári amerikai klubvilágbajnokságon is a viharok miatt több mérkőzést is el kellett halasztani vagy félbe kellett szakítani, és a csütörtökön kezdődő világbajnokságon is erre lehet számítani. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi.