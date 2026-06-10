Kezdődik... még el sem rajtolt a világbajnokság, máris elhalasztottak egy meccset Amerikában (VIDEÓ)

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Közbeszólt az időjárás Orlandóban. El kellett halasztani a világbajnokságra készülő angolok utolsó felkészülési mérkőzését.
A rossz időjárás miatt (mennydörgés, villámlás, óriási eső) el kellett halasztani a világbajnokságra készülő Anglia és Costa Rica magyar idő szerint szerda 22 órára kiírt orlandói felkészülési mérkőzését – értesült a Sky Sports.
Mint ismert, a tavaly nyári amerikai klubvilágbajnokságon is a viharok miatt több mérkőzést is el kellett halasztani vagy félbe kellett szakítani, és a csütörtökön kezdődő világbajnokságon is erre lehet számítani. A 48 csapatos tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi.
A tavalyi klubvb alatt rengeteg beszédtémát szolgáltatott az időjárás, mert a viharok mellett a hőséggel is meg kellett küzdeniük a futballistáknak. Mivel a válogatottak világbajnokságát is részben az Egyesült Államok rendezi, kikértük a HungaroMet véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen időjárásra kell számítanunk a mostani tornán. Az interjúnkat a vb napjának kezdetén, csütörtökön publikáljuk.
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Costa Rica nem szerepel a mostani tornán, Anglia viszont igen, amely számára ez lenne az utolsó felkészülési mérkőzés. Az angolok az L-csoportban kezdenek, ezért a bemutatkozásuk még odébb van: Horvátország ellen június 17-én, Ghána ellen 23-án, míg Panama ellen 27-én lépnek pályára.
Visszatérve a szerdai felkészülési mérkőzésre: a Sky Sports tájákoztatása szerint mennydörgést és villámlást hozó zivatar miatt nem lehet a meccset 22 órakor elkezdeni, viszont azóta az eső már elállt, a szurkolók pedig elkezdtek visszatérni a helyükre.
Nyitókép: Chandan Khanna/AFP