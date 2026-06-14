Ezért váltotta le a Tisza-kormány a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját

A Kulturális Minisztérium szerint azonban ez a lépés elfogadhatatlan volt. Tarr Zoltán miniszter a közösségi oldalán jelentette be a felmentést, állítása szerint azért, mert a főigazgató megkerülte a fenntartót. A tárcavezető szerint a magatartás „bizalomvesztést” eredményezett, mivel a minisztérium álláspontja szerint a vezető a tárcavezető megkerülésével tárgyalt más kormányzati szereplőkkel.

Súlyos anyagi következmények

Bár Szabó Csaba közalkalmazottként a levéltárnál maradhat, a vezetői tisztség azonnali hatályú megvonása komoly anyagi érvágást jelent számára.