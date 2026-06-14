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tarr zoltán tanács zoltán szabó csaba magyar nemzeti levéltár

Ezért váltotta le a Tisza-kormány a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját

2026. június 14. 07:53

Az intézmény működési és raktározási problémáinak megoldása érdekében egyeztetett más kormányzati szereplőkkel, ám a fenntartó minisztérium szerint ez a lépés „bizalomvesztést” eredményezett.

2026. június 14. 07:53
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Váratlanul, mandátumának lejárta előtt egy évvel felmentették tisztségéből Szabó Csabát, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A több mint három évtizedes szakmai múlttal rendelkező levéltári szakember szerint a döntés mögött nem szakmai kifogások állnak: 

az intézmény működési és raktározási problémáinak megoldása érdekében egyeztetett más kormányzati szereplőkkel, ám a fenntartó minisztérium szerint ez a lépés „bizalomvesztést” eredményezett.

Az elkerülhetetlen szakmai reform

Szabó Csaba, aki 2017 óta vezette az ország legnagyobb közgyűjteményét, kiemelte, hogy a levéltár kritikus helyzete miatt nem lehetett tovább halogatni a cselekvést. Az intézmény 688 munkavállalóval és 74 telephellyel működik, így a bérrendezés, az intézmény hatósági jogosítványainak bővítése, az iratkezelési rendszer fejlesztése és a raktározási kapacitások bővítése elengedhetetlenné váltak.

A Magyar Nemzeti Levéltár az ország legnagyobb közgyűjteménye 688 munkavállalóval és 74 telephellyel, ezért a működési problémák megoldása nem halasztható”

 – nyilatkozta Szabó Csaba a Magyar Nemzetnek. Hozzátette, hogy a mindennapi munkát leginkább a fizikai helyhiány nehezíti meg: „a levéltár raktárai megteltek, az állami iratanyagok átvétele egyre nehezebb, ezért sürgős fejlesztésekre lenne szükség.”

Szakmai egyeztetés kontra minisztériumi „bizalomvesztés”

A volt főigazgató a feladatkörök átalakulása miatt egyeztetést kezdeményezett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel is, mivel a levéltár modernizációja jelentős technológiai kérdéseket érint. Szabó Csaba hangsúlyozta, hogy lépéseit kizárólag az intézmény érdekei vezérelték, és nem pártpolitikai motiváció állt mögöttük.

Nem politikai szereplőket keresett meg, hanem a kormányzat azon tagjait, akikhez a levéltár működését részben érintő feladatok kerültek – állítja Szabó.

A Kulturális Minisztérium szerint azonban ez a lépés elfogadhatatlan volt. Tarr Zoltán miniszter a közösségi oldalán jelentette be a felmentést, állítása szerint azért, mert a főigazgató megkerülte a fenntartót. A tárcavezető szerint a magatartás „bizalomvesztést” eredményezett, mivel a minisztérium álláspontja szerint a vezető a tárcavezető megkerülésével tárgyalt más kormányzati szereplőkkel.

Súlyos anyagi következmények

Bár Szabó Csaba közalkalmazottként a levéltárnál maradhat, a vezetői tisztség azonnali hatályú megvonása komoly anyagi érvágást jelent számára. 

Visszatérése a főlevéltárosi munkakörbe azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetői illetmény helyett egy közel tíz évvel ezelőtt megállapított alapbért kap majd, 

amely véleménye szerint már egyáltalán nem tükrözi a mai bérviszonyokat és gazdasági realitásokat.

A történtek ellenére a szakember kiemelte, hogy döntéseit mindig a közgyűjtemény jövője iránti elkötelezettség vezérelte. Úgy látja, szakmai hibát nem vétett, legfeljebb taktikai tévedés volt, hogy nem várta meg a tárcák közötti feladatkörök végleges rendezését, mielőtt az intézmény megmentésére irányuló javaslatait az illetékes kormányzati felelősök elé terjesztette.

Nyitókép: A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltárának épülete 2025. október 15-én.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 12 komment

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Sorrend:
cint04
2026. június 14. 08:51
Mivan bazdmeg? Nem értem .. Redezetlen a bérezés nincs elég tárolóhely ezért elmegy egyeztetni a minisztériumi vezetőkkel - mármint kikkel a Fideszesesekkl? Vagy kikkel kellett volna változtatni mégis és ezért leváltják? Mi a retkes kurva anyját csinál itt ez a Tanács meg ez a Tarr nevű alak? Ezek normálisak???
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led-zeppelin1960
2026. június 14. 08:51
A portások mikor jönnek?🤗
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szilvarozsa
2026. június 14. 08:31
Rákosi idejében is pompásan eligazgatta a kertészeti vállalatot a megbízható mozdonyvezető elvtárs. Vagy nem?
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bigfater73
2026. június 14. 08:30
Szabad utat a levéltárba a tarr f@sz és főnöke elképzelése szerint! Így lehet iratokban szabadon kotorászni, lobogtatni hamis vagy feltételezett vádakat kiugatni a médiában! Kell a szenny a fasszbookos tiszafosos támogatóknak! Iratmegsemmisítőket teljes sebességre kellene állítani!
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