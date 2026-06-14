Ezért váltotta le a Tisza-kormány a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját

Visszatérése a főlevéltárosi munkakörbe azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetői illetmény helyett egy közel tíz évvel ezelőtt megállapított alapbért kap majd,
amely véleménye szerint már egyáltalán nem tükrözi a mai bérviszonyokat és gazdasági realitásokat.
A történtek ellenére a szakember kiemelte, hogy döntéseit mindig a közgyűjtemény jövője iránti elkötelezettség vezérelte. Úgy látja, szakmai hibát nem vétett, legfeljebb taktikai tévedés volt, hogy nem várta meg a tárcák közötti feladatkörök végleges rendezését, mielőtt az intézmény megmentésére irányuló javaslatait az illetékes kormányzati felelősök elé terjesztette.