facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
„Miért ne állhatnék ki a hitem és meggyőződésem mellett?!” – ezért vett részt a Békemeneten a Fradi játékosa

2026. március 16. 17:34

Az internetes támadásokra is reagált a Mandinernek a magyar bajnok labdarúgó, Botka Endre.

Ahogy arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgói közül többen is részt vettek az idei Békemeneten. Az Európa-liga-menetelés egyik hőse, Gróf Dávid kapus, illetve a korábban a magyar válogatottban is alapembernek számító védő, Botka Endre is kiállt a béke mellett. Rajtuk kívül a Fradiban hosszú éveket töltő veterán támadó, az Üllői úton is rendkívül népszerű paksi Böde Dániel is csatlakozott korábbi csapattársaihoz.

 

Botka a Mandinernek beszámolt élményeiről, és azt is elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az eddigi legnagyobb Békemeneten.

Miért volt ott a Békemeneten?

Azt gondolom, most nagyon fontos, hogy mindenki kiálljon a béke mellett, mert óriási a tét, de ezt még mindig sokan nem érzik, nem értik. A háborúba való belesodródás veszélye itt kopogtat az ajtón, és én őszintén bevallom: nem szeretném a kisfiamnak ezt a jövőt. Béke és biztonság – szeretnénk, ha ez határozná meg az ország sorsát. Ezt felnőttként, szülőként mi pontosan látjuk, és ezt semmi sem írhatja felül.

Milyen élményeket szerzett?

Magával ragadó érzés volt látni, hogy milyen sokan gyűltünk össze az idei Békemeneten. Szerencsére a sportolók közül is egyre többen kiállnak a béke ügye mellett és hallatják a hangjukat. Úgy gondolom, ez a hazánk érdeke, és mi igyekszünk példát mutatni, bátran vállalni az értékrendünket, a véleményünket

Számtalan támadást kaptak a csapattársaival együtt. Mit szól a kommentekhez?

Elsősorban a számokat láttam: 400 ezren nézték meg a posztomat, ami alatt nagyjából 600 komment volt. Nem nyitottam meg, nem olvasgattam a hozzászólásokat, de hallottam, hogy voltak kifejezetten durva vélemények is közöttük. Szilárd meggyőződésem, hogy ki kell maradnunk a szomszédunkban zajló háborúból. 

Demokráciában élünk, én miért is nem mondhatom el a véleményem?!

Persze, ha ez valakinek nem tetszik, nekem azzal semmi problémám nincs. Nem ítélem el azt, aki másként gondolkozik, de ugyanezt várom el fordított esetben is. Nem akarok másoknak megfelelni, egyszerűen kiállok a hitem és meggyőződésem mellett, én a béke pártján állok, és egyre többen vagyunk.

Az Indexnek adott interjújában Gróf Dávid is kitért rá, miért vett részt a vasárnapi Békemeneten.

„A helyzet az, hogy családapa vagyok, egy gyönyörű szép 4 éves kislány édesapja, akit én szeretnék egy békés országban felnevelni. Önszántamból mentem el a Békemenetre, mert fontosnak tartottam a kiállást és a példamutatást, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a szomszédunkban, több, mint négy éve zajló háború végre véget érjen. És, ha ezért engem megköveznek, ám legyen, de az én értékrendembe nem fér bele az értelmetlen öldöklés. Nagyon sok szeretetet kaptam, az egész Békemenetnek volt egy felemelő hangulata, ezért aztán a névtelen kommentelők gyűlöletcunamija nem tudta felülírni bennem azt a jó érzést, hogy kiálltam valami mellett, valamiért, amit fontosnak tartok” – fogalmazott a kapus.

Fotó: Fürjes Balázs Facebook-oldala

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frankie-bunn
2026. március 16. 18:24
Böde <3 Hajrá magyarok!
tapir32
2026. március 16. 18:14
Magyar Péter hamis ígéretekkel becsapja a választókat.
gullwing
2026. március 16. 18:09
A selejt odaát... Nekünk a minőség!
galancza-2
2026. március 16. 17:52
Éljen Gróf,Botka,Böde! Hajrá Fradi! Hajrá Fidesz!
