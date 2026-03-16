„Miért ne állhatnék ki a hitem és meggyőződésem mellett?!” – ezért vett részt a Békemeneten a Fradi játékosa

Botka a Mandinernek beszámolt élményeiről, és azt is elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az eddigi legnagyobb Békemeneten.

Miért volt ott a Békemeneten?

Azt gondolom, most nagyon fontos, hogy mindenki kiálljon a béke mellett, mert óriási a tét, de ezt még mindig sokan nem érzik, nem értik. A háborúba való belesodródás veszélye itt kopogtat az ajtón, és én őszintén bevallom: nem szeretném a kisfiamnak ezt a jövőt. Béke és biztonság – szeretnénk, ha ez határozná meg az ország sorsát. Ezt felnőttként, szülőként mi pontosan látjuk, és ezt semmi sem írhatja felül.

Milyen élményeket szerzett?

Magával ragadó érzés volt látni, hogy milyen sokan gyűltünk össze az idei Békemeneten. Szerencsére a sportolók közül is egyre többen kiállnak a béke ügye mellett és hallatják a hangjukat. Úgy gondolom, ez a hazánk érdeke, és mi igyekszünk példát mutatni, bátran vállalni az értékrendünket, a véleményünket.