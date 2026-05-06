Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot

Kezdjük is Romániával, amely tökéletes példaként szolgálhatott volna arra, hogy az úgynevezett Magyar-modell hogyan alkalmazható más országokban is. Magyar Péter Tisza pártja egyesítette Magyarország összes nem konzervatív és nem Brüsszel- és globalizációkritikus erejét. Ez lehetővé tette számára, hogy többséget szerezzen az Orbán Viktor vezette Fidesz–KDNP szövetségével szemben.

A román kormány egy négypárti koalíció volt, amelyben minden nem populista párt képviseltette magát, a balközép szociáldemokratáktól a jobbközép Nemzeti Liberális Pártig (PNL).

A koalíciós partnerek hagyományos ellenfelei voltak egymásnak, és szövetségüket elsősorban azért hozták létre, hogy a populista Románok Uniójáért Szövetséget (AUR) távol tartsák a hatalomtól.

A kisebbségi kormány május 5-én megbukott, mert még a populisták visszatartásának kilátása sem tudta elnyomni ezeknek a pártoknak a jelentős nézeteltéréseit. A szociáldemokraták kiléptek a kormányból tiltakozásul a PNL megszorító politikája ellen, amelynek célja az ország hatalmas költségvetési hiányának csökkentése volt. Majd azt is kijelentették, hogy csatlakoznak az AUR-hoz egy bizalmatlansági indítvány benyújtásában a kormány feloszlatása érdekében. A bizalmatlansági indítvány pedig sikeres lett. Úgy tűnik, a populisták nem annyira ijesztőek, hogy a szociáldemokraták ne használnák fel parlamenti jelenlétüket a kormány balra tolására.