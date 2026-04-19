Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában

Olyan történhet az EU legszegényebb országában vasárnap, amitől még Brüsszelben is idegesek lehetnek
Rumen Radev, az ország korábbi elnöke új pártot alapítot, és jó esélye van a választások megnyerésére. Kérdés, lesz-e többsége.
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
A Rumen Radev által vezetett Progresszív Bulgária fölényesen megnyerte a vasárnapi előrehozott parlamenti választást Bulgáriában – derült ki az exit poll adatokból. A NOVA megbízásából és finanszírozásával a Trend szociológiai ügynökség által készített felmérés szerint a vasárnapi parlamenti választások után várhatóan hat politikai formáció kerül be az 52. Nemzetgyűlésbe.
Progresszív Bulgária – 39,2 százalék
GERB–SDS – 15,1 százalék
Folytatjuk a változást – Demokratikus Bulgária – 13,3 százalék
DPS – 8,1 százalék
Újjászületés – 5 százalék
BSP – Egyesült Baloldal – 4,2 százalék
Radev pártja várhatóan 110 körüli mandátumot szerezhet a 240 fős nemzetgyűlésben. Így mindenképpen legalább egy koalíciós társra szüksége lesz a stabil kormányzáshoz.
Radev alakulata kritikus Brüsszellel és szorosabb együttműködést szeretne Oroszországgal.
