Ft
Ft
20°C
8°C
Ft
Ft
20°C
8°C
04. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
bulgária rumen radev progresszív

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában

2026. április 19. 19:41

Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.

A Rumen Radev által vezetett Progresszív Bulgária fölényesen megnyerte a vasárnapi előrehozott parlamenti választást Bulgáriában – derült ki az exit poll adatokból. A NOVA megbízásából és finanszírozásával a Trend szociológiai ügynökség által készített felmérés szerint a vasárnapi parlamenti választások után várhatóan hat politikai formáció kerül be az 52. Nemzetgyűlésbe.

GERB–SDS – 15,1 százalék

Folytatjuk a változást – Demokratikus Bulgária – 13,3 százalék

DPS – 8,1 százalék 

Újjászületés – 5 százalék 

BSP – Egyesült Baloldal – 4,2 százalék

Radev pártja várhatóan 110 körüli mandátumot szerezhet a 240 fős nemzetgyűlésben. Így mindenképpen legalább egy koalíciós társra szüksége lesz a stabil kormányzáshoz. 

Radev alakulata kritikus Brüsszellel és szorosabb együttműködést szeretne Oroszországgal. 

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. április 19. 20:33
Ekrü123 2026. április 19. 20:25 • Szerkesztve franciscofranco 2026. április 19. 20:11 "Így hogy lesz elfoglalva Brüsszel tetves naranacsbolsevikok?"- Értő olvasás pls... Magad alatt vágod a fát fideszlotyó. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
3
Mindenhova
•••
2026. április 19. 20:33 Szerkesztve
A meta mennyi lájkot tolt bele? :) Nem volt idejük rájuk? :O
Válasz erre
2
0
Ekrü123
•••
2026. április 19. 20:25 Szerkesztve
franciscofranco 2026. április 19. 20:11 "Így hogy lesz elfoglalva Brüsszel tetves naranacsbolsevikok?"- Értő olvasás pls...😆😆 "Radev alakulata kritikus Brüsszellel és szorosabb együttműködést szeretne Oroszországgal. " 🤡🤡😆
Válasz erre
4
0
franciscofranco
2026. április 19. 20:11
Így hogy lesz elfoglalva Brüsszel tetves naranacsbolsevikok? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!