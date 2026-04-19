Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában

A Rumen Radev által vezetett Progresszív Bulgária fölényesen megnyerte a vasárnapi előrehozott parlamenti választást Bulgáriában – derült ki az exit poll adatokból. A NOVA megbízásából és finanszírozásával a Trend szociológiai ügynökség által készített felmérés szerint a vasárnapi parlamenti választások után várhatóan hat politikai formáció kerül be az 52. Nemzetgyűlésbe.