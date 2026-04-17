bulgária rumen radev választás

Olyan történhet az EU legszegényebb országában vasárnap, amitől még Brüsszelben is idegesek lehetnek

2026. április 17. 14:10

Rumen Radev a korrupció elleni harc ígéretével törne hatalomra Bulgáriában, ám megosztó politikája komoly akadályt jelenthet abban, hogy kormányt tudjon alakítani. A vasárnapi választás tétje: sikerül-e véget vetni az évek óta tartó politikai káosznak az EU legszegényebb országágban. Radev sikerének finoman szólva sem örülnének Brüsszelben.

Kovács András
Bulgária volt elnöke és légierő-parancsnoka, Rumen Radev jó úton halad afelé, hogy megnyerje a vasárnapi parlamenti választásokat azzal az ígérettel, hogy felveszi a harcot a mindenre kiterjedő „maffiaállam” ellen, amelyet azzal vádol, hogy aláássa az EU legszegényebb országát.

Rumen Radev újonnan alakult pártja nyerhet a vasárnapi bulgáriai parlamenti választáson
Vasárnap öt év alatt nyolcadszor választ Bulgária

A szüntelen politikai válságok által megrázott, és a törékeny koalíciók által legyengített, 6,7 millió lakosú balkáni ország egyre inkább kormányozhatatlanná vált. 2021 óta hét miniszterelnöke volt – egyikük sem töltötte ki a teljes mandátumát –, és a vasárnapi szavazás az ötödik év alatt a nyolcadik választás lesz –írta a Politico.  Egyelőre azonban nem világos, hogy Radev, a volt MiG–29-es vadászpilóta – aki szkeptikusan áll az Ukrajnának nyújtott támogatásokhoz és Bulgária idei euróövezeti csatlakozásához –, képes lesz-e megtörni ezt a patthelyzetet.

A nemrég alapított Progresszív Bulgária mozgalom várhatóan csak a szavazatok 31–35 százalékát szerezheti meg, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenéznie, mint elődeinek, amikor stabil kormánykoalíciót próbálnak kialakítani.

Radev régóta a Kremlhez igazodó álláspontot képvisel Ukrajna ügyében, és utalt arra, hogy orosz olajat szeretne importálni. Bár ígéretet tett az országban mindenütt jelen lévő, legfelső szintű korrupció visszaszorítására, kritikusai rámutatnak, hogy a Progresszív Bulgária olyan pártok támogatását vonzza, amelyeknek saját múltjuk is ellentmondásos.

Radev így tevékenykedett elnökként

Mielőtt Radev 2016-ban elindult az elnöki tisztségért, a légierő PR-osztálya egy nagy horderejű légibemutatón erőteljesen népszerűsítette hurokrepüléseit. Hasonlóképpen, az idei parlamenti választásokon egy kampányvideó mutatta őt MiG–29-esének pilótafülkéjében, miközben egy függőleges felszállást kommentált: „Hihetetlen erő” – lihegte a G-erők hatására.

  • Miután 2017-ben átvette az elnöki posztot, Radev gyorsan pótolta politikai tapasztalatának hiányát, és katonai hátterére építve kialakította a pártpolitikától független, rettenthetetlen hazafi imázsát. 
  • Mint volt tábornok, katonai képzésére is hivatkozik, amikor kifejti, miért gondolja úgy, hogy Ukrajnának békét kellene kérnie Oroszországtól.

Nagy áttörése 2020-ban következett be, az oligarchák állami ügyészekre gyakorolt befolyása körüli politikai vihar közepette. A nyári tüntetések segítették abban, hogy az ország egyik legnépszerűbb politikusává váljon. Amikor egy estén kiment a tömeghez, ökölbe szorított kézzel ítélte el a korrupciót, és felszólította a „maffiózókat”, hogy távozzanak a hatalomból. Ez a korrupció elleni küzdelem áll az idei kampány középpontjában, és Radev fő ígérete az „oligarchia megdöntése”. 


Nincs konkrét arcéle Radev pártjának

Fő politikai ellenfelei Bulgária két meghatározó politikusa: Bojko Boriszov volt miniszterelnök és Delyan Peevski. Az ellenzék szerint kulcsszerepet játszanak az oligarchikus rendszer fenntartásában, amit ők visszautasítanak.

Bojko Boriszov korábban már vezette Bulgáriát
Bár Radev formálisan nem vezeti a Progresszív Bulgáriát, kétségtelenül ő a mozgalom arca. 

A párt sokszínű támogatói bázist épített ki, de programja kevés konkrétumot tartalmaz, és ideológiai pozíciója sem egyértelmű.

Boriana Dimitrova politikai elemző szerint Radev stratégiája a szándékos kétértelműség: mindenki azt hallhatja tőle, amit hallani szeretne. Ez rövid távon szavazatokat hozhat, de kormányzáskor visszaüthet. A Progresszív Bulgária sokszínű támogatói kört vonzott magához. A közvélemény-kutatások szerint a párt magához vonzott néhány támogatót a radikális Újjászületés pártból. A VMRO, egy kisebb nacionalista csoportosulás pedig hivatalosan is támogatta Radev pártját.

A párt programja azonban kevés konkrétumot tartalmaz, és Radev nem pozicionálta egyértelműen a Progresszív Bulgáriát a politikai spektrumon.

Gazdaságpolitikája például mind a bal-, mind a jobboldali platformok jegyeit viseli magán. Az elmúlt hetekben Radev az egész országban kampányolt. A közösségi médiás csapata képeket és videókat tett közzé teltházas termekről és tapsoló nézőkről. De a kampány során eddig csak két interjút adott – egyet az ország közszolgálati műsorszolgáltatójának, a másikat pedig egy népszerű YouTube-csatornának. 


Mindenki azt hall ki a volt elnöktől, amit szeretne


Boriana Dimitrova, a szofiai Alpha Research közvélemény-kutató ügynökség ügyvezető partnere arról beszélt, hogy Radev stratégiája az, hogy a nyilatkozatait a lehető leghomályosabbá és legkevésbé egyértelművé tegye, hogy a választók azt hallhassák tőle, amit hallani akarnak… Széles politikai hálót vet ki, és megpróbálja megnyerni a politikai spektrum bal- és jobboldali szavazóit egyaránt. Ez a megközelítés vasárnap szavazatokat hozhat, de Dimitrova figyelmeztetett, hogy ez visszaüthet, amint Radev hatalomra kerül. Dimitrova megjegyezte, hogy Radev „választási cunamira” számított, és szövetségesei arról beszéltek, hogy a 240 parlamenti mandátumból legalább 120-at megnyernek. A közvélemény-kutatások azonban most szerényebb eredményre utalnak. 

Nem sikerül elérnie azt a támogatást, amelyre ő és a környezete számított 

– mondta.

Bulgáriában hosszú ideje instabil a belpolitika 
A nehezebb kérdés az, hogy mi történik, ha nem sikerül többséget szereznie. A „Folytatjuk a változást” és a „Demokratikus Bulgária” reformista koalíciója természetes partnernek tűnik a korrupcióellenes fronton.  A múltban azonban összetűztek Radev táborával az ukrajnai háború miatt, és Radev Oroszország-barát retorikája elfogadhatatlannak bizonyulhat támogatóik számára. 

Egy éles fordulat Moszkva felé szintén megosztaná a koalíciót, és ellenségeskedést váltana ki Bulgária EU-s és NATO-s partnereiből. Így pedig komoly konfliktusok jöhetnek Brüsszellel. 

Ha Radevnek nem sikerül kormányt alakítania, annak ára magas lesz. A politikai elemzők arra figyelmeztetnek, hogy mostani egyesítő aurája nagyon gyorsan elhalványulhat. Bulgáriában pedig rövid időn belül jöhet a kilencedik parlamenti választás. 
 


 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. április 17. 14:24
Eddig - állítólag - Magyarország volt a legszegényebb. Brüsszel Bulgáriában is rendszerváltozást akar előidézni, és fel akarja emelni az életszínvonalt?
fatman
2026. április 17. 14:22
itt az ideje, h szegény Bulgária lerázza magáról végre a mocskos soros-igát!!! szabadítsátok fel Bulgáriát a mocskos globalista rémuralom alól!!!
sanya55-2
2026. április 17. 14:16
Mi is beállunk a sorba, nálunk félévenként, vagy akárki névnapja alkalmából tartunk majd új szavazást
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!