Olyan történhet az EU legszegényebb országában vasárnap, amitől még Brüsszelben is idegesek lehetnek

Bulgária volt elnöke és légierő-parancsnoka, Rumen Radev jó úton halad afelé, hogy megnyerje a vasárnapi parlamenti választásokat azzal az ígérettel, hogy felveszi a harcot a mindenre kiterjedő „maffiaállam” ellen, amelyet azzal vádol, hogy aláássa az EU legszegényebb országát.

Rumen Radev újonnan alakult pártja nyerhet a vasárnapi bulgáriai parlamenti választáson

Forrás: AFP

Vasárnap öt év alatt nyolcadszor választ Bulgária

A szüntelen politikai válságok által megrázott, és a törékeny koalíciók által legyengített, 6,7 millió lakosú balkáni ország egyre inkább kormányozhatatlanná vált. 2021 óta hét miniszterelnöke volt – egyikük sem töltötte ki a teljes mandátumát –, és a vasárnapi szavazás az ötödik év alatt a nyolcadik választás lesz –írta a Politico. Egyelőre azonban nem világos, hogy Radev, a volt MiG–29-es vadászpilóta – aki szkeptikusan áll az Ukrajnának nyújtott támogatásokhoz és Bulgária idei euróövezeti csatlakozásához –, képes lesz-e megtörni ezt a patthelyzetet.