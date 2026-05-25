„Hirosima után vagyunk” – megszólalt Orbán Viktor személyi titkára

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
„Ez egy hülyeség, egy teljesen nyilvánvaló fake news” – így reagált Nagy János, Orbán Viktor személyi titkára az Ultrahangnak adott interjújában azokra a pletykákra, amelyek szerint a volt miniszterelnök a választás éjszakáján árulással vádolta volna saját stábját.
Nagy János kitért arra is, hogy már a legelső vidéki eredményeknél látszott, hogy a Tisza váratlanul erős, és hamar egyértelművé vált számukra a súlyos vereség. Mint mondta, a Fideszt és Orbán Viktort is meglepte a választási vereség, amelyet „sokkszerűként” írt le:
Hirosima után vagyunk”
– fogalmazott, mint mondta, „ki kell heverni” és „meg kell találni azokat a formákat, hogy hogyan tudunk túlélni”.
Kitért arra is, hogy szerinte a Fidesz rosszul mérte fel a társadalmi hangulatot: a párt azt hitte, hogy „rejtőzködő fideszesek” vannak nagy számban, valójában azonban rejtőzködő Fidesz-ellenes szavazók jelentek meg a választáson, akik aztán jobb híján a Tiszára szavaztak. Úgy fogalmazott, hogy a választók többsége végül a változásra szavazott, miközben szerinte a Fidesz által hangsúlyozott veszélyek – migráció, háború, szuverenitási kérdések – továbbra is valósak. Szólt arról is, hogy a 300 ezer első szavazóból végül 280 ezer az urnákhoz is járult.
Hosszabban elemezte a Fidesz kampányát és kommunikációját is. Azt mondta, a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol „a vélemény maga a hír”, ezért kellett új kampánystratégiát és új szereplőket bevonni. Orbán Balázst megvédte a kritikáktól, ugyanakkor elismerte, hogy a választási vereség után komoly bizonytalanság és útkeresés kezdődött a Fideszen belül.
Nagy János szerint ugyanakkor nem a teljes 16 éves Orbán-korszakról mondtak ítéletet a választók,
hanem elsősorban az elmúlt négy évről. Beszélt arról is, hogy szerinte a Fidesznek most „mozgalmi” korszakra kell átállnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Elmondása szerint sok korábbi fideszes szereplő sértettségből vagy személyes konfliktusok miatt fordult szembe a párttal.
Az interjú egyik legtöbbet emlegetett része a Karmelitában hagyott Biblia története volt. Nagy János elismerte, hogy az ő Bibliájáról van szó, amelyet szándékosan hagyott az irodájában „általános üzenetként, ami minden hatalommal bíró emberre vonatkozik”. A Dániel könyvéből származó idézet azt gondolta, „alázatosságra kell, hogy intse azt, aki ekkora felhatalmazást kapott a választáson”. Visszautasította azokat a vádakat is, hogy iratmegsemmisítés történt volna a Karmelitában, hangsúlyozva: minden hivatalos dokumentumot szabályosan átadtak az új kormánynak.
A Fidesz megújulásáról szólva elmondta, a mostani időszak a „jellempróbák ideje”, amikor kiderül, ki az, aki képes erre és ki az, aki nem. Mint mondta, „meg kell hirdetni az ellenállásnak a kis köreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni,
a fiatalok nélkül, a fiatalok ellenére nem megy”.
