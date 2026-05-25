05. 25.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
nagy jános fidesz választás orbán viktor

„Hirosima után vagyunk” – megszólalt Orbán Viktor személyi titkára

2026. május 25. 11:48

Nagy János arra a közkézen forgó állításra is reagált, hogy a volt miniszterelnök a választás éjszakáján árulással vádolta volna saját stábját.



„Ez egy hülyeség, egy teljesen nyilvánvaló fake news” – így reagált Nagy János, Orbán Viktor személyi titkára az Ultrahangnak adott interjújában azokra a pletykákra, amelyek szerint a volt miniszterelnök a választás éjszakáján árulással vádolta volna saját stábját.

Nagy János kitért arra is, hogy már a legelső vidéki eredményeknél látszott, hogy a Tisza váratlanul erős, és hamar egyértelművé vált számukra a súlyos vereség. Mint mondta, a Fideszt és Orbán Viktort is meglepte a választási vereség, amelyet „sokkszerűként” írt le: 

Hirosima után vagyunk”

 – fogalmazott, mint mondta, „ki kell heverni” és „meg kell találni azokat a formákat, hogy hogyan tudunk túlélni”. 

Kitért arra is, hogy szerinte a Fidesz rosszul mérte fel a társadalmi hangulatot: a párt azt hitte, hogy „rejtőzködő fideszesek” vannak nagy számban, valójában azonban rejtőzködő Fidesz-ellenes szavazók jelentek meg a választáson, akik aztán jobb híján a Tiszára szavaztak. Úgy fogalmazott, hogy a választók többsége végül a változásra szavazott, miközben szerinte a Fidesz által hangsúlyozott veszélyek – migráció, háború, szuverenitási kérdések – továbbra is valósak. Szólt arról is, hogy a 300 ezer első szavazóból végül 280 ezer az urnákhoz is járult.

Hosszabban elemezte a Fidesz kampányát és kommunikációját is. Azt mondta, a közösségi média és az új médiatér teljesen átalakította a politikai nyilvánosságot, ahol „a vélemény maga a hír”, ezért kellett új kampánystratégiát és új szereplőket bevonni. Orbán Balázst megvédte a kritikáktól, ugyanakkor elismerte, hogy a választási vereség után komoly bizonytalanság és útkeresés kezdődött a Fideszen belül. 

Nagy János szerint ugyanakkor nem a teljes 16 éves Orbán-korszakról mondtak ítéletet a választók, 

hanem elsősorban az elmúlt négy évről. Beszélt arról is, hogy szerinte a Fidesznek most „mozgalmi” korszakra kell átállnia, újra kell szerveznie saját közösségét, és fel kell dolgoznia a vereséget. Elmondása szerint sok korábbi fideszes szereplő sértettségből vagy személyes konfliktusok miatt fordult szembe a párttal. 

Az interjú egyik legtöbbet emlegetett része a Karmelitában hagyott Biblia története volt. Nagy János elismerte, hogy az ő Bibliájáról van szó, amelyet szándékosan hagyott az irodájában „általános üzenetként, ami minden hatalommal bíró emberre vonatkozik”. A Dániel könyvéből származó idézet azt gondolta, „alázatosságra kell, hogy intse azt, aki ekkora felhatalmazást kapott a választáson”. Visszautasította azokat a vádakat is, hogy iratmegsemmisítés történt volna a Karmelitában, hangsúlyozva: minden hivatalos dokumentumot szabályosan átadtak az új kormánynak. 

A Fidesz megújulásáról szólva elmondta, a mostani időszak a „jellempróbák ideje”, amikor kiderül, ki az, aki képes erre és ki az, aki nem. Mint mondta, „meg kell hirdetni az ellenállásnak a kis köreit, a szabadság kisköreit, ahogy Szájer József mondta volt. És akkor el kell kezdeni építkezni, 

a fiatalok nélkül, a fiatalok ellenére nem megy”. 

Nyitókép: Nagy János Facebook-oldala

 

massivement6
2026. május 25. 12:51
"mostani időszak a „jellempróbák ideje”, " Jellempróbákról beszélni? Amikor a legmagasabb státusú vezérfidkányok (Orbán-Semjén-Kövér), miután odabasztak nekik, úgy döntöttek, hogy á, mégse ülnek be a parlamentbe, annak ellenére, hogy a nevük ott volt a listán? Ezekre az emberekre szavaztak a fideszesek, akiket szembe köptek.. A sunyi fideszes horda gerincének és jellemének újabb eklatáns példája. A pávatáncos kolostormalactól tanulták... Még Gyurcsánynak is volt annyi gerince, hogy beüljön a parlamentbe és viselje, amit felé szórnak - gyakran igen jogosan.
Türelem
2026. május 25. 12:51
Orbán azért alkalmatlan, mert nem ismerte fel a nemzedékváltást, hogy a fiatalok nem kérnek a Fidesz nyújtotta világképből, értékrendből, jövőképből. Egy bukott politikus ne akarjon megújulni, a konzervatív oldal várja a Fidesz bukott stábja nélküli új alternatívát, élükön fiatalokkal.
massivement6
2026. május 25. 12:47
Hirosima? Nagyon helyes. Nemsokára jön Nagaszaki is, fidkányaim.
mlotta
2026. május 25. 12:28
Tik-Tok népe dönti ezután el ki kerül a hatalomba. Nekik pedig a felszínes harsány gyorsan fogyasztható bár kétséges művészeti-kulturális tartalommal rendelkező produkció kell.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!