Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány korrupció magyarország Magyar Péter orbán viktor

„Szégyelld magad!” – Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán-kormány miniszterei

2026. május 24. 19:44

Nyílt közleményben reagáltak az Orbán-kormány tagjai arra, hogy az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket.

2026. május 24. 19:44
null

Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán-kormány tagjai, amiért az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket.

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményükben arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Mint írják: az Orbán Viktor kormányait szolgáló „hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben”. Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat”.

„Belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták”. Ezért alattomos, „önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk” – áll a közleményben.

Az a tény, hogy „karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod”, ezt majd a Jóisten elrendezi. 

De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket”

– írták a volt kormánytagok, hozzátéve: 

„szégyelld magad!”.

Úgy fogalmaztak: hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. „Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán.”

Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is”

– jelentették ki.

„Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!” – zárul az Orbán-kormány tagjai által közzétett nyílt levél.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szemlelo-2
2026. május 24. 20:22
Azt ugye sohasem fogjuk megtudni, hogy a hölgynek van-e más állampolgársága is. A Mi Hazánk erre vonatkozó kérelmét villámgyorsan utasították el.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. május 24. 20:17
"Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. A metás gondviselés, Brüsszel pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. "
Válasz erre
5
0
B_kanya
2026. május 24. 20:16
Tiszások, vagy menjenek azok a feljelentések vagy azt kell hinnem hazudtok reggel, éjjel meg este, köuben mipetink majd belehalt - szárazon - hogy úgy csináljon, mintha qurmányozni készülne, de közben nem csinál semmit.
Válasz erre
3
0
Sacap
2026. május 24. 20:10
Paciarc rossz lóra tett.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!