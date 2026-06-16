A lap információi szerint EL üzeneteiben oroszul dicsőítette Putyint és orosz állampolgárságot kínált az újabb merényletekért cserébe. A BBC oknyomozása szerint EL nagy valószínűséggel Jevgenyij Ljuksin, 23 éves orosz diplomatajelölt, egy magas rangú orosz tisztviselő fia.

Álszervezetek és dezinformáció

A lap rámutatott, hogy a gyújtogatásoknál egy átfogóbb orosz kampány bontakozott ki a nyomozás során.Úgy tudják, az orosz operatívok két, egymással ellentétes irányból szították a társadalmi feszültséget Nagy-Britanniában.