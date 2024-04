Árulók és ellenséges ügynökök a szomszédainknál

A német letartoztatásokkal szinte egy időben a román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jelentésben arról számol be, hogy

Orosz kémek szivárogtak be Romániába az Ukrajnából érkező menekültek közé vegyülve.

A dokumentum szerint az érintettek megpróbáltak információkat gyűjteni Romániáról, a hadgyakorlatokról és az Ukrajnának nyújtott segélyekről. A CSAT-jelentés szerint félretájékoztatási kampány is zajlott a román hadsereg ellen, hogy az emberek azt higgyék, egy konfliktus esetén a hadsereg nem lenne képes megvédeni az országot. Ráadásul ugyanezzel a stratégiával a kémek még az állampolgároknak az ország vezetőiről alkotott véleményét is megpróbálnák manipulálni – számolt be a Krónika.

Érdeklődésünkre a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője, Pászkán Zsolt elmondta, hogy például fennáll „a lehetősége az orosz titkosszolgálatok beszivárgásának az ukrán menekültek soraiba”. Mint kifejtette:

Azért ez „meglehetősen soványka” a harmadik évében és akkor, amikor a nagy menekülthullám már rég elmúlt

A sajtó korábban naponta számolt be a határon átlépők számáról, de ez mára teljesen (!) eltűnt. Mint ahogy a merényletekről és a szabotázsakcióról is mint „lehetőségről” írnak! Az elmúlt hónapokban (!) egyetlen esetre sem emlékszem, amikor konkrét személyekről lett volna szó, akiket Romániában értek kémkedésen (még olyan kételyeket jogosan felvető ügyek sem voltak, melyekről a különböző, a háborús hergelésben élen járó országokban – Németország, Lengyelország, a baltiak, például – szinte havonta beszámolnak!).

Szóval ez nekem inkább tűnik egy kipipálandó és elsősorban Klaus Iohannis személyes érdekeit (NATO-főtitkári „önpályázat”) szolgáló anyagnak

(mint Magyarország váratlan jó színben való feltüntetése, persze, csak „szőr mentén”!), mint egy különösebben komolyan veendő szakmai munkának – nyilatkozta a szakértő.

Vagyis: kémek, kémek mindenütt – meg dezinformáció.