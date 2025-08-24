Nyitrai Zsolt: bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai (VIDEÓ)

Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.

Így mostantól nemcsak az adóbevallás, vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben, hanem a bankszámlánk, a biztosításaink és az előfizetéseink is - mondta.

Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, "most egyetlen kattintásra van" - fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.

(MTI)