Nyitrai Zsolt: bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 14:54

A Digitális Állampolgárság alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni; a csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé - közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

null

Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.

Így mostantól nemcsak az adóbevallás, vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben, hanem a bankszámlánk, a biztosításaink és az előfizetéseink is - mondta.

Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, "most egyetlen kattintásra van" - fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.

(MTI)

Nyitókép: MTI
 

