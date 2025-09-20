Kiderült: ennyi nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

Ausztriában teljesen kétségbeestek: arra vágynak, ami Magyarországon már a hétköznapok része
Egyre nehezebb a bécsi nyugdíjasok helyzete.
A miniszterelnök főtanácsadója közölte, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg.
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg - közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt a közzétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.
A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte: a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre nehezebb a bécsi nyugdíjasok helyzete.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán