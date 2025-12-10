Ft
12. 10.
szerda
nyugdíjrendszer Tisza Pár infláció házastárs botrány nyugdíjas

A kormány már 14. havi nyugdíjnál tart, a Tisza viszont még az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná

2025. december 10. 18:19

A baloldali groteszk, torz logikában az özvegy igazságtalan előnyhöz jut – mutatott rá Orbán Balázs.

2025. december 10. 18:19
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Hatalmas botrányt okozott a hazai közéletben, hogy nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt megszorító programja, amely a nyugdíjasokat is negatívan érinti. 

Emlékezetes, Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt tanácsadója, a Bakony–Balaton Szabadegyetem balatonalmádi fórumán arról beszélt, hogy a „jobb módú” nyugdíjasoknak – akik szerinte gazdagok – önkéntes alapon le kellene mondaniuk a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára. 

Budapest, 2025. szeptember 1. A Magyar Posta munkatársa kézbesíti a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők. MTI/Bodnár Boglárka
Érkeznek a nyugdíjak. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Szavai szerint szerint a 13. havi nyugdíjat nem arányosan kellene elosztani, hanem egy alapot létrehozva sávosan, azaz az alacsonyabb nyugdíjban részesülők kapjanak többet, a magasabb összeget kapók pedig kevesebbet. 

Esetleg legyen ennyi szolidaritás a nyugdíjas-társadalmon belül, hogy akinek tényleg nagyon jól megy, nem tud mit kezdeni annyi nyugdíjjal, legyen szolidáris”

– jegyezte meg. 

Ezt tennék a nyugdíjakkal

Nem Petschnig az egyetlen tiszás szakértő, aki hozzányúlna a nyugdíjasok támogatásához. Simonovits András bár tagadja, hogy hivatalosan a Tisza szakértői csapatának tagja lenne, de eddigi nyilatkozatai alapján teljesen egyértelmű, hova húz. Nagy port kavart az ősszel, amikora Della podcastban arról beszélt, hogy a hazai nyugdíjrendszer túlságosan bőkezű és csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat. 

Mint ismert, a közgazdász arról is beszélt, hogy „ha nem csökkennek a relatív – bérekhez viszonyított – nyugdíjak, akkor húsz év után az egyensúly felborulhat”. Szerinte Magyarországon a reálnyugdíjak 9–10 százalékos növekedése kedvezőtlen folyamat, mert a forrásokat más területekről kellett elvonni. 

Bármely, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt, és különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene”

– vélekedett Simonovits. 

A nemrég kikerült Tisza-program alapján Magyar Péterék alaposan felforgatnák a jelenlegi nyugdíjrendszert, hiszen

 az 1300 milliárd forintos megszorítócsomag része lehet egy 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó is, valamint privatizálnák a nyugdíjrendszert. 

Régi, balos módszer

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Medgyessy-kormány ideje alatt azzal érvelt a hatalom, hogy akinek meghal a házastársa, és özveggyé válik, ezáltal özvegyi nyugdíjat kap, az igazságtalan előnyhöz jut, vagyis jól jár. Mégpedig azért, mert a házastárs elhunytával csökkenek háztartás költségei, hiszen nem két fő van, hanem egy. Közben viszont megkapja a házastársának a nyugdíját is. 

Tehát valójában a baloldali groteszk torz logikában ő igazságtalan előnyhöz jut, és az igazságtalanságot helyre kell állítani. Mégpedig úgy, hogy adóval elveszed, megadóztatod”

fogalmazott a politikus, majd hozzátette: „Ki gondolkodhat ilyen buta módon?”– tette fel a kérdést és úgy folytatta, igenis vannak emberek, akik így gondolkodnak, mert azt gondolják, hogy ez a helyes, miközben „mi azt gondoljuk, hogy ez nem helyes, mert ha valakinek meghal a házastársa, akkor nem adót, hanem támogatást kell adni, hiszen az egy borzalmas emberi tragédia, amikor segíteni kell”.

Bálint Zoltán, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke a Mandiner megkeresésére elárulta, minden nyugdíj, így az özvegyi nyugdíj is adózott keresetből kerül megállapításra, így ismételt adóztatásra nincs szükség. 

A KSH legutolsó adata szerint 4105 férfi és 36315 nő, összesen 40.420 fő részesül özvegyi és szülői nyugdíjban – említette Bálint Zoltán. A tanács soros elnökre arra a kérdésre, mekkora segítség a megemelt nyugdíj az idősek számára, úgy válaszolt: segítséget csak az inflációt meghaladó emelés jelentene.

A parlament szerdán dönt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a tervek szerint a jogosultsági feltételei megegyeznek a 13. havi nyugdíj esetében jelenleg is előírt szabályokkal. Fónagy János szerint a jogosult nyugdíjasok jövő februárban nemcsak a február havi ellátásokat fogják megkapni, hanem immár szokás szerint a 13. havi nyugdíj teljes egyhavi összegét és a 14. havi nyugdíj bevezetésének első lépéseként egyheti nyugdíj összegét. 

Ez utóbbi átlagos összegű öregségi nyugdíjjal számolva 65 ezer forintot jelent”

– mondta a kormánypárti politikus. 

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára november közepén arról beszélt, hogy a mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíj-kiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, az átlagnyugdíj esetében 47.200 forintot. A nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 25 százalékkal emelkedett, a nyugdíjak összege pedig közel a duplájára nőtt, 

minden eszközzel próbálunk segíteni az időseknek abban, hogy biztonságban, többek között anyagi biztonságban is éljenek”

 – fogalmazott az államtitkár. 

Ilyenek a nyugdíjak a környéken

Ráadásul a hazai nyugdíjrendszerről egy elismert közgazdász is azt mondta, hogy a magyar nyugdíjrendszer, a magyar nyugdíjak a legversenyképesebbek a közép-kelet-európai térségben. Lentner Csaba állítja: 

  • Romániában, 
  • Szlovákiában 

nemhogy 13. havi nyugdíj nincs, de inflációkövető emelés sem.

A Tisza Párt ide lökné vissza Magyarországot is a tervezett „nyugdíjreformjával”.

A Horn-kormány idején bevezetett magánnyugdíjpénztárak „hazárdjátékok” voltak, hiszen a társadalomnak a jövedelmileg jobban eleresztett rétegeit adókedvezmények fejében csábították át a magánrendszerbe – mondta Lentner Csaba. Hozzátette: emiatt kevesebb lett a költségvetésben a nyugdíjjárulék-befizetés, amit a büdzsének kellett megfinanszírozni. 

2010-ben aztán a magánpénztárba befizetők visszajöhettek az állami rendszerbe, mert az állami garanciával biztosított nyugdíjkifizetés felé mindig nagyobb a bizalom, mint egy holland vagy egy német magánbiztosító társaság felé”

 – hangoztatta.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíjkiegészítéssel emelt nyugdíjukat: a jóváírás kedden megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is kedden kezdi meg a kézbesítést.

Érdekesség, hogy a kormánypártisággal nem vádolható Mfor hétfő reggel megjelent cikkében azt írta, hogy az árrésstop kiterjesztése, valamint egyes piaci folyamatok miatt tovább csökkent a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerekből összeállított árkosár értéke. Mint írják, a  tavalyi „fekete karácsony” után, amikor 30 ezer forint fölé emelkedett a nyugdíjasok nagybevásárlásának értéke, mostanra tovább csökkent az idősek által jellemzően vásárolt termékek összesített értéke. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár az idei év utolsó hónapjának elején 28 927 forintot mutatott. Ez 362 forinttal, azaz 1,2 százalékkal alacsonyabb, mint november elején, és gyakorlatilag megegyezik az árrésstop bevezetése utáni első, 2025 áprilisi mérés értékével.

A nyitóképen a Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

