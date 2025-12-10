A kormány már 14. havi nyugdíjnál tart, a Tisza viszont még az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Medgyessy-kormány ideje alatt azzal érvelt a hatalom, hogy akinek meghal a házastársa, és özveggyé válik, ezáltal özvegyi nyugdíjat kap, az igazságtalan előnyhöz jut, vagyis jól jár. Mégpedig azért, mert a házastárs elhunytával csökkenek háztartás költségei, hiszen nem két fő van, hanem egy. Közben viszont megkapja a házastársának a nyugdíját is.

Tehát valójában a baloldali groteszk torz logikában ő igazságtalan előnyhöz jut, és az igazságtalanságot helyre kell állítani. Mégpedig úgy, hogy adóval elveszed, megadóztatod”

– fogalmazott a politikus, majd hozzátette: „Ki gondolkodhat ilyen buta módon?”– tette fel a kérdést és úgy folytatta, igenis vannak emberek, akik így gondolkodnak, mert azt gondolják, hogy ez a helyes, miközben „mi azt gondoljuk, hogy ez nem helyes, mert ha valakinek meghal a házastársa, akkor nem adót, hanem támogatást kell adni, hiszen az egy borzalmas emberi tragédia, amikor segíteni kell”.

Bálint Zoltán, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke a Mandiner megkeresésére elárulta, minden nyugdíj, így az özvegyi nyugdíj is adózott keresetből kerül megállapításra, így ismételt adóztatásra nincs szükség.

A KSH legutolsó adata szerint 4105 férfi és 36315 nő, összesen 40.420 fő részesül özvegyi és szülői nyugdíjban – említette Bálint Zoltán. A tanács soros elnökre arra a kérdésre, mekkora segítség a megemelt nyugdíj az idősek számára, úgy válaszolt: segítséget csak az inflációt meghaladó emelés jelentene.