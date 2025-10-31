Ft
10. 31.
péntek
13. havi nyugdíj lentner csaba Tisza Párt nyugdíj 14. havi nyugdíj

Elismert közgazdász mondta ki: a magyar nyugdíjrendszer, a magyar nyugdíjak a legversenyképesebbek a közép-kelet-európai térségben

2025. október 31. 18:24

Lentner Csaba állítja: Romániában, Szlovákiában nemhogy 13. havi nyugdíj nincs, de inflációkövető emelés sem. A Tisza Párt ide lökné vissza Magyarországot is a tervezett „nyugdíjreformjával”.

2025. október 31. 18:24
null

Bár a Tisza Párt nyugdíjszakértői még a liberális kormányok által megszüntetett, ám 2010 után újra bevezetett 13. havi nyugdíjat is eltörölnék, Orbán Viktor szerint nem kétséges, hogy ezt mindenáron meg kell tartani. Kiegészítve a 14. havi nyugdíjjal, ami szintén 

jó dolog, és azt meg is kell csinálnunk”. 

A miniszterelnök ma reggel a Kossuth rádióban erről is beszélt, indoklásként többek között azt emelve ki, hogy a 14. havi nyugdíjra amiatt van szükség, mert ez a legjobb módja az időseknek járó juttatás megemelésének oly módon, hogy az ne teremtsen egyenlőtlenséget az arra jogosultak között.

Most újabb neves közgazdász szólalt meg a14. havi nyugdíj bevezetésének előnyeivel kapcsolatban.

Lentner Csaba a Hír TV-nek adott nyilatkozatában leszögezte, a polgári kormány értelmezésében a nyugdíjak folyamatos emelése, illetve a 14. havi nyugdíj kifizetése nem gazdaságossági kérdés. Hanem az évtizedeken át értékes munkát végző idősebb korosztályok elismerése, 

a kormány pedig pénzügyileg stabil helyzetben képes arra, hogy immár a 14. havi nyugdíjakat is kifizesse néhány héten belül”. 

A közgazdász konkrét adatokat is sorolt. E szerint a normál 12 havi nyugdíjak összegéhez korábbi összegéhez képest 

Magyarországon 2025-ben ezerötszázmilliárd forinttal több nyugdíjjárulék-kifizetés fog történni év végéig a központi költségvetésből. 

Az év elején ugyanis már volt egy kétszázmilliárdos tétel az „inflációs korrekciós tényező” kifizetésére, illetve a normál nyugdíjemelésre. Ehhez jött a 2010 előtt a liberális kormányok által megszüntetett, majd a polgári kormány által visszaállított, tizenötödik éve rendszeresen járó 13. havi nyugdíj kifizetése, plusz nemrégiben a fejenként harmincezer forintos élelmiszer-utalványok (hetvenmilliárd forint). Mindezt a novemberi újabb inflációs korrekciós tényező rendezése követi, ami 91 milliárdot forintot tesz ki, míg a 14. havi nyugdíj hatszázmilliárdot.

Ez plusz ezerötszázmilliárdos többletkifizetés a normál 12 havi nyugdíjkifizetéshez képest, amivel a közép-kelet-európai térségben a magyar nyugdíjrendszer, a magyar nyugdíjak a legversenyképesebbek. 

Romániában, Szlovákiában hírből sem ismerik a 13. havi nyugdíjat. 

Sőt, a nyugdíjszerű ellátásokat, a normál havi nyugdíjakat is befagyasztották, a szomszédos országokban semmiféle emelés nem történik” – szögezte le Lentner Csaba. Újfent nyomatékosítva, hogy a nyugdíjak folyamatos emelése, a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése a polgári értékrendben az idősebb, már aktív munkát nem végző korosztályok megbecsülését jelenti.

A Tisza Párt szakértői azonban úgy tűnik, teljesen másként gondolkodnak a nyugdíjak ügyében. Ismeretes, hogy Magyar Péterék egyik vezető politikusa, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy ez eddigi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad betartani”. 

A párt programját jegyző Petschnig Zita Mária ennél konkrétabban fogalmazott, amikor több tiszás rendezvényen felszólalt a 13. havi nyugdíj ellen, és annak „igazságtalanságára” hivatkozva szorgalmazta a csökkentését, valamint az átlagolását. Azt is mondta, hogy

„a 13. havi nyugdíj az mindenképpen ellentétben van azzal, amit Brüsszel meg egyes magyar közgazdászok akarnak”.

Simonovits András nyugdíjszakértő ugyancsak többször leszögezte, hogy a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”, sőt a Népszava számára úgy nyilatkozott, „a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve”. Arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte a nők túl korán mennek nyugdíjba, azaz a Nők 40-et is meg kell szüntetni, „akkor hatalmas összeg szabadulna fel értelmesebb dolgokra”.

Simonovits András bár következetesen tagadja, hogy köze lenne a Tisza Párthoz, az ATV műsorában elárulta magát, amikor kicsúszott a száján, „lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást!

Az exjegybankelnök tiszás Surányi György a Partizánban ugyancsak a 13. havi nyugdíjat emlegette. Szerinte ennek semmi alapja nincs, ő is mindig 12 havi hozzájárulást fizetett, és nem érti, „miért kellene ezért 13 havit kapni”.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Laszju
2025. október 31. 18:55
Szlovákiában van 13.nyugdíj,667 euró.
Korrupt Kornél
2025. október 31. 18:49
Igaza van! De egyben kurvára igazségtalan is!
billysparks
2025. október 31. 18:34
Azért erre ne vegyünk mérget. Cseh ismerősöm átlagnyugdíjat kap, 25 000 kc-t, ez kb. 400 000 ft. Ebből 7000 kc kb. 115 000 ft a havi rezsije, de ez minimál fapados rezsi, vagyis télen 15 fok van a lakásban, ha szeretne 23 fokot, mint ami nálunk általános, az olyan 150-160 000 ft-ba kerülne átszámolva. Ehhez jönnek az alapból magasabb cseh árak ( tv, internet, hús, autóvizsgáztatás, stb..), végül nem sok marad, de szerintem egy picit beljebb vannak, mint a magyar átlagnyugdíjasok. Viszont nagyságrendileg nem nagy a különbség, bezzegezni felesleges. De azt állítani, hogy a magyar nyugdíjak azok aztán a paradicsomi állapotokat jelentik, erős túlzás.
