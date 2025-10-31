Elismert közgazdász mondta ki: a magyar nyugdíjrendszer, a magyar nyugdíjak a legversenyképesebbek a közép-kelet-európai térségben

Az év elején ugyanis már volt egy kétszázmilliárdos tétel az „inflációs korrekciós tényező” kifizetésére, illetve a normál nyugdíjemelésre. Ehhez jött a 2010 előtt a liberális kormányok által megszüntetett, majd a polgári kormány által visszaállított, tizenötödik éve rendszeresen járó 13. havi nyugdíj kifizetése, plusz nemrégiben a fejenként harmincezer forintos élelmiszer-utalványok (hetvenmilliárd forint). Mindezt a novemberi újabb inflációs korrekciós tényező rendezése követi, ami 91 milliárdot forintot tesz ki, míg a 14. havi nyugdíj hatszázmilliárdot.

„Ez plusz ezerötszázmilliárdos többletkifizetés a normál 12 havi nyugdíjkifizetéshez képest, amivel a közép-kelet-európai térségben a magyar nyugdíjrendszer, a magyar nyugdíjak a legversenyképesebbek.

Romániában, Szlovákiában hírből sem ismerik a 13. havi nyugdíjat.

Sőt, a nyugdíjszerű ellátásokat, a normál havi nyugdíjakat is befagyasztották, a szomszédos országokban semmiféle emelés nem történik” – szögezte le Lentner Csaba. Újfent nyomatékosítva, hogy a nyugdíjak folyamatos emelése, a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése a polgári értékrendben az idősebb, már aktív munkát nem végző korosztályok megbecsülését jelenti.

A Tisza Párt szakértői azonban úgy tűnik, teljesen másként gondolkodnak a nyugdíjak ügyében. Ismeretes, hogy Magyar Péterék egyik vezető politikusa, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy ez eddigi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad betartani”.