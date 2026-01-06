Ft
szlovéniai magyarország rendőr határ havazás

A káosz fokozódik: lezárták Magyarország határát a havazás miatt

2026. január 06. 21:55

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este több határátkelőt is ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől.

2026. január 06. 21:55
null

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Gábor László azt mondta: 

a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.

A zaol.hu információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, a lezárás pedig az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre vonatkozik.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Balázs Attila / MTI

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2026. január 06. 22:35
Bezzeg Szlovénia. Esik egy kis hó, mint 20 éve és megáll az élet. Ukrajnára viszónt vótt pínz! 1-2 hónapig nem is engednék teherforgalmat át.
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. január 06. 22:26
Ja ja "A káosz fokozódik"......hó nélkül is
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!