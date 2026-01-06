A káosz fokozódik: lezárták Magyarország határát a havazás miatt

Ez már nem játék: akár 20 centi hó is hullhat az elkövetkezendő napban – narancs riasztás lépett életbe
Veszprém vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.
A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este több határátkelőt is ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől.
A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Gábor László azt mondta:
a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.
A zaol.hu információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, a lezárás pedig az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre vonatkozik.
