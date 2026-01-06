Ez már nem játék: akár 20 centi hó is hullhat az elkövetkezendő napban – narancs riasztás lépett életbe

Kritikus pillanatban lépett közbe a kormány: felfüggesztették a tartozásokat – senkinél nem kapcsolják le a fűtést (VIDEÓ)
Az MVM meghosszabbítja a lakossági fogyasztókra vonatkozó kikapcsolási moratóriumot.
Veszprém vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.
Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. kedd este.
Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
A meteorológiai szolgálat Veszprém vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt, havazás miatt pedig Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegyére, ahol 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható.
Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.
A meteorológiai előrejelzés szerint az előttünk álló éjszaka országszerte várható havazás, helyenként időszakosan intenzív havazás, amely az éjszaka második felére fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és szerda délelőttig elhagyja az ország keleti határait. A szerda reggeli, délelőtti órákig általában 10-20 centiméter, északnyugaton 2-8 centiméter hullhat. A keleti határ közelében éjszaka időszakos vegyes csapadéknak – havas esőnek, fagyott esőnek, ónos esőnek – is van esélye.
Szerda éjfélig az Észak- és a Nyugat-Dunántúlon tartósan óránkénti 45 kilométeres lökéssel kísért északi szél alacsonyszintű hófúvást okozhat.
Északkeleten, főként a Bodrogközben szerda délelőttig előfordulhatnak viharos széllökések, amelyek már magasabb hótorlaszokat emelhetnek.
(MTI)
Nyitókép: Varga György / MTI