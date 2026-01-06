Ez már nem játék: akár 20 centi hó is hullhat az elkövetkezendő napban – narancs riasztás lépett életbe

A meteorológiai előrejelzés szerint az előttünk álló éjszaka országszerte várható havazás, helyenként időszakosan intenzív havazás, amely az éjszaka második felére fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és szerda délelőttig elhagyja az ország keleti határait. A szerda reggeli, délelőtti órákig általában 10-20 centiméter, északnyugaton 2-8 centiméter hullhat. A keleti határ közelében éjszaka időszakos vegyes csapadéknak – havas esőnek, fagyott esőnek, ónos esőnek – is van esélye.