hótorlasz katasztrófavédelmi igazgatóság út vármegye időkép havazás

Egyre növekvő hókupacok, járhatatlan utak – kitart a tél a Dunántúlon (GALÉRIA)

2026. február 20. 17:57

Hófúvás veszélye miatt narancs fokozatú riasztás van érvényben a körmendi, a kőszegi, a sárvári, a szombathelyi és a vasvári járás területén.

2026. február 20. 17:57
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tetemes hó hullott a nyugati országrészben. Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – olvasható a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A közlemény szerint a vármegyében jelenleg 7604 fogyasztási helyen szünetel – részben vagy teljesen – az áramszolgáltatás, elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor lezárták az Apátistvánfalvára vezető utat, illetve a Vasasszonyfa és Söpte közötti utat.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy 

hófúvás veszélye miatt narancs fokozatú riasztás van érvényben a körmendi, a kőszegi, a sárvári, a szombathelyi és a vasvári járás területén.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy péntek déltől korlátozták Vas vármegye területén a 7,5 tonna össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek forgalmát, amelyek egyelőre nem hajthatnak rá a vasi utakra.

De Vasban az autóbuszközlekedésben és a vonatközlekedésben is gondokat okoz a havazás, a reggeli órákban több menetrend szerinti autóbusz is elakadt, a vonatok pedig jelentős késésekkel közlekednek. A következő órákban a havazás intenzitása a szakemberek szerint alábbhagy, de a megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél hófúvásokat okozhat.

Az Időkép ezzel párhuzamosan növekvő hókupacokra, rossz látási viszonyokra, helyenként pedig 30-40 centi hóra figyelmeztette azokat, akik a Nyugat-Dunántúl felé vennék az irányt.

Sőt, a meteorológiai portál egy döbbenetes videót is megosztott közösségi oldalán, melyhez kísérőszövegként azt írta, „Cák és Kőszeg között, félúton... kicsit buckás a helyzet. De Szombathelyre hazaérve sem jobb. A havazás határa már a Duna vonalánál jár”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A rendkívüli hóhelyzetről készült galériánkat alább tekintheti meg:

Nem tágít a tél a Dunántúlról

Nem tágít a tél a Dunántúlról

 

Nyitókép: SZOVA Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

