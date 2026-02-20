Egyre növekvő hókupacok, járhatatlan utak – kitart a tél a Dunántúlon (GALÉRIA)

A rendőrség korábban azt közölte, hogy péntek déltől korlátozták Vas vármegye területén a 7,5 tonna össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek forgalmát, amelyek egyelőre nem hajthatnak rá a vasi utakra.

De Vasban az autóbuszközlekedésben és a vonatközlekedésben is gondokat okoz a havazás, a reggeli órákban több menetrend szerinti autóbusz is elakadt, a vonatok pedig jelentős késésekkel közlekednek. A következő órákban a havazás intenzitása a szakemberek szerint alábbhagy, de a megerősödő, akár viharossá is fokozódó szél hófúvásokat okozhat.

Az Időkép ezzel párhuzamosan növekvő hókupacokra, rossz látási viszonyokra, helyenként pedig 30-40 centi hóra figyelmeztette azokat, akik a Nyugat-Dunántúl felé vennék az irányt.

Sőt, a meteorológiai portál egy döbbenetes videót is megosztott közösségi oldalán, melyhez kísérőszövegként azt írta, „Cák és Kőszeg között, félúton... kicsit buckás a helyzet. De Szombathelyre hazaérve sem jobb. A havazás határa már a Duna vonalánál jár”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: