Példás összefogás: vészhelyzetben mentették meg a szurkolók az NB I-es klubot

Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalra teljesen fehérbe borult Magyarország nyugati fele, miután az éjszaka nagy mennyiségű hó hullott a térségben. Az időjárási körülmények miatt narancs riasztást is kiadták – több nyugat-dunántúli régióban 20-30 centimétert meghaladó friss hóval küzdöttek a szakemberek. A labdarúgó NB I hétvégi fordulója kapcsán ez Zalaegerszegen okozhatott volna problémát, ám a szurkolók a klub segítségére siettek.