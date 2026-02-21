Példás összefogás: vészhelyzetben mentették meg a szurkolók az NB I-es klubot

Ezért adták ki a riasztást: Magyarország egy részét teljesen belepte a hó, ezekben a vármegyékben okoz problémát
Több nyugat-dunántúli régióban 20 centimétert meghaladó friss hóra számítanak a szakemberek.
Nem lesz akadálya a DVSC vasárnapi, zalaegerszegi vendégjátékának.
Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalra teljesen fehérbe borult Magyarország nyugati fele, miután az éjszaka nagy mennyiségű hó hullott a térségben. Az időjárási körülmények miatt narancs riasztást is kiadták – több nyugat-dunántúli régióban 20-30 centimétert meghaladó friss hóval küzdöttek a szakemberek. A labdarúgó NB I hétvégi fordulója kapcsán ez Zalaegerszegen okozhatott volna problémát, ám a szurkolók a klub segítségére siettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Több nyugat-dunántúli régióban 20 centimétert meghaladó friss hóra számítanak a szakemberek.
Miután vastag hóréteg borította a zalaegerszegi futballstadion gyepét, kétségessé vált a debreceniek elleni vasárnapi rangadó megrendezése. A szurkolók azonban összefogtak és letakarították a pályát.
A mérkőzés lebonyolítása és csapatunk zavartalan felkészülése érdekében szombaton reggel 8:00 órától hólapátolással segítjük klubunkat a ZTE Aréna pályáján!”
– olvasható a drukkerek bejegyzésében, amelyhez Damian Pedrosa, a ZTE ügyvezető elnöke annyit fűzött hozzá: „Nagyon szépen köszönöm! A ZTE család mindig egységes!”
Az akció remekül sikerült, a képek tanúsága szerint nem lesz akadálya a vasárnap délutáni találkozónak.
Ezt is ajánljuk a témában
A zalaegerszegi futballcsoda nyomában.
Fotó: Facebook/ZTE 1920