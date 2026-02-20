Ezért adták ki a riasztást: Magyarország egy részét teljesen belepte a hó, ezekben a vármegyékben okoz problémát

Péntek hajnalra teljesen fehérbe borult Győr-Moson-Sopron vármegye, miután az éjszaka folyamán nagy mennyiségű hó hullott a térségben. A lehullott hó és a markáns, téli időjárási front miatt narancs riasztást is kiadták – a vármegyében és több nyugat-dunántúli régióban 20 centimétert meghaladó friss hóra számítanak a szakemberek.

A havazás még csütörtökön este kezdődött és még mindig tart, a Kisalföld szerint reggelre legalább 20-25 centiméter friss hó esett, az autókat ki kell ásni, annyira betemette őket a hó. Az előrejelzések szerint ugyan délben eláll, de hó átfúvásokra kell számítani. A nyugat-magyarországi portál azt írja, az Ausztriában dolgozókra hosszú várakozás vár, a közösségi oldalak információi alapján koccanásos baleset is nehezíti az előre jutást, a megszokottnál lényegesen hosszabb a menetidő.