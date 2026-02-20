Ezért adták ki a riasztást: Magyarország egy részét teljesen belepte a hó, ezekben a vármegyékben okoz problémát

Kiadták a riasztást a hó és az ónos eső miatt: térképen az érintett vármegyék
Nem enged szorításából a tél.
Több nyugat-dunántúli régióban 20 centimétert meghaladó friss hóra számítanak a szakemberek.
Péntek hajnalra teljesen fehérbe borult Győr-Moson-Sopron vármegye, miután az éjszaka folyamán nagy mennyiségű hó hullott a térségben. A lehullott hó és a markáns, téli időjárási front miatt narancs riasztást is kiadták – a vármegyében és több nyugat-dunántúli régióban 20 centimétert meghaladó friss hóra számítanak a szakemberek.
A havazás még csütörtökön este kezdődött és még mindig tart, a Kisalföld szerint reggelre legalább 20-25 centiméter friss hó esett, az autókat ki kell ásni, annyira betemette őket a hó. Az előrejelzések szerint ugyan délben eláll, de hó átfúvásokra kell számítani. A nyugat-magyarországi portál azt írja, az Ausztriában dolgozókra hosszú várakozás vár, a közösségi oldalak információi alapján koccanásos baleset is nehezíti az előre jutást, a megszokottnál lényegesen hosszabb a menetidő.
Az M85 Csornánál havas, a külső sáv latyakos, Csorna után már csak vizes. Csorna és Győr között is havazik, de nem marad meg a hó.
Reggel 8 órakor Győrben még nem volt hó. Az M85-ösön autóztam végig Kapuvártól, Kónyig tartott a jelentős havazás”
– írta a lap egyik olvasója.
Az éjszakai havas esőt reggel 7 órakor váltotta le a havazás, fél óra alatt már vékony fehér lepelbe kezd borulni a táj. A télies időjárás ellenére nincsenek jelentős fennakadások az autóbusz-közlekedésben, főleg az Északi-középhegységben, illetve Nyugat-Dunántúlon előfordulhat kimaradó megálló vagy település – közölte a MÁV. Győr-Moson-Sopron vármegyében a télies útviszonyok miatt 10 perc feletti késésekkel is kell számolni, egyes településeket nem érintenek a buszok:
Péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – tudatták a helyi hatóságok. „A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – fogalmazott Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője.
Nyitókép: Kisalföld