hungaromet zrt időjárás havazás ónos eső

Kiadták a riasztást a hó és az ónos eső miatt: térképen az érintett vármegyék

2026. február 19. 05:58

Nem enged szorításából a tél.

2026. február 19. 05:58
null

Újabb havas fordulat várható az időjárásban – írta a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint csütörtökön egy mediterrán ciklon érkezik kiterjedt csapadékzónával, és egyre nagyobb területen várható havazás, ugyanakkor az előrejelzésekben igen nagy a bizonytalanság a várható hóvastagsággal kapcsolatban.

Csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg alakulhat ki, miközben a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. Havazás és ónos eső miatt is két-két vármegyére adta ki figyelmeztetést. 

A havazás súlypontja idővel fokozatosan az Északi-középhegység térségére helyeződik át, majd csütörtök estétől északnyugat felől megindul a hideg levegő beáramlása, így az Alpokalján is havazás kezdődik.

 

Pénteken a halmazállapot-váltás határa délkelet felé tolódik, így az ország északnyugati felében nagyobb esély nyílik tartós, intenzív havazásra, vastagabb, megmaradó hótakaró kialakulására.

A nap második felétől kezd el északnyugat felől szűnni a csapadék. Felhívták a figyelmet arra: pénteken a megerősödő, helyenként viharossá fokozódó északi szél hófúvást is okozhat.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

