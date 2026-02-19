Kiadták a riasztást a hó és az ónos eső miatt: térképen az érintett vármegyék

Nem tágít a tél, visszatérnek a brutális mínuszok is
Az egyelőre még kérdéses, hol, mennyi hó hullhat a következő napokban.
Nem enged szorításából a tél.
Újabb havas fordulat várható az időjárásban – írta a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint csütörtökön egy mediterrán ciklon érkezik kiterjedt csapadékzónával, és egyre nagyobb területen várható havazás, ugyanakkor az előrejelzésekben igen nagy a bizonytalanság a várható hóvastagsággal kapcsolatban.
Csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg alakulhat ki, miközben a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. Havazás és ónos eső miatt is két-két vármegyére adta ki figyelmeztetést.
A havazás súlypontja idővel fokozatosan az Északi-középhegység térségére helyeződik át, majd csütörtök estétől északnyugat felől megindul a hideg levegő beáramlása, így az Alpokalján is havazás kezdődik.
Pénteken a halmazállapot-váltás határa délkelet felé tolódik, így az ország északnyugati felében nagyobb esély nyílik tartós, intenzív havazásra, vastagabb, megmaradó hótakaró kialakulására.
A nap második felétől kezd el északnyugat felől szűnni a csapadék. Felhívták a figyelmet arra: pénteken a megerősödő, helyenként viharossá fokozódó északi szél hófúvást is okozhat.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán
