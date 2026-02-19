Kiadták a riasztást a hó és az ónos eső miatt: térképen az érintett vármegyék

Újabb havas fordulat várható az időjárásban – írta a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint csütörtökön egy mediterrán ciklon érkezik kiterjedt csapadékzónával, és egyre nagyobb területen várható havazás, ugyanakkor az előrejelzésekben igen nagy a bizonytalanság a várható hóvastagsággal kapcsolatban.

Csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg alakulhat ki, miközben a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. Havazás és ónos eső miatt is két-két vármegyére adta ki figyelmeztetést.