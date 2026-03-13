„Én csak azt szeretném kérdezni, hogy a hasonló karmozdulatokra oly érzékeny baloldali-liberális társaság, a náciveszélyre mindig idejekorán figyelmeztető Bruck Andrások, Kéri Lászlók, Bolgár Györgyök, Perintfalvi Riták, Lendvai Ildikók ugye önérzetesen elhatárolódtak már a Tisza Párt debreceni jelöltjének karlendítésétől, és nem lapítanak, mint khm.. nyúl a fűben? Igaz?”