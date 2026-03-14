Hungarofób kirohanás a román parlamentben: etnikai alapon támadták a magyar képviselőt

Újabb magyarellenes botrány rázta meg a román parlamentet, miután egy szociáldemokrata képviselő durva kirohanást intézett magyar kollégája ellen. Romániában ugyanis még mindig előfordul, hogy egy magyar politikus megszólalási jogát etnikai alapon kérdőjelezik meg. Az ügy a diszkriminációellenes tanács elé kerül.
Újabb magyarellenes botrány robbant ki Romániában, miután a román parlament külügyi bizottságának ülésén soviniszta kijelentések hangzottak el egy magyar politikussal szemben. A Maszol beszámolója szerint a PSD politikusa, Adrian Câciu az RMDSZ-es Hajdu Gábor ellen intézett magyarellenes kirohanást a bizottsági ülésen, amely Oana Țoiu külügyminiszter meghallgatása során zajlott.
Az incidens akkora felháborodást váltott ki, hogy az ügy végül a diszkriminációellenes tanács (CNCD) elé kerül.
A Maszol szerint a botrányos jeleneteknek több képviselő is tanúja volt. Iulian Lőrincz, az USR képviselője panaszt nyújtott be az ügyben, és közösségi oldalán arról számolt be, hogy a parlamentben elfogadhatatlan hangnem uralkodott.
A külügyi bizottságban olyan jeleneteknek voltam tanúja, amelyeknek semmi keresnivalójuk nincs egy európai ország parlamentjében. Személyes sértegetések. Gyalázkodás. És egyértelmű idegengyűlölő üzenetek
– írta. A beszámoló szerint Adrian Câciu egészen odáig ment, hogy a magyar politikus megszólalási jogát is kétségbe vonta. A PSD képviselője ugyanis azt mondta Hajdu Gábornak:
Nem érted, mit jelent románnak lenni, nem is kellene, hogy jogod legyen megszólalni annál a mikrofonnál.
Lőrincz szerint ez azt jelenti, hogy a politikus szélsőséges nézetei szerint a megszólalás joga az etnikai hovatartozástól vagy a származástól függ.
Az ügyben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is lépett. A szervezet közölte, hogy a román parlamentben történt magyarellenes incidens miatt a képviselőház visszaélésekkel foglalkozó bizottságához fordulnak. Mint írták:
A Képviselőház visszaélésekkel foglalkozó bizottságához, a PSD elnökéhez és a PSD képviselőházi frakcióvezetőjéhez fordulunk a román parlament alsóházának külügyi bizottságában történt magyarellenes incidens miatt.
A jogvédők azt kérik, hogy Adrian Câciu részesüljön megróvásban, valamint a PSD tegye egyértelművé, hogy az ilyen magatartás elfogadhatatlan. A történtekre az RMDSZ is reagált, hangsúlyozva, hogy a magyar közösség parlamenti képviseletének joga megkérdőjelezhetetlen.
Senki nem kérdőjelezheti meg a magyar közösség jogát arra, hogy megszólaljon, véleményt mondjon és képviselje magát a parlamentben
– fogalmazott a szövetség. A botrány végül a PSD vezetését is reagálásra kényszerítette: a párt közleményben határozottan elítélte Adrian Câciu kijelentéseit.
