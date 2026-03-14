Hungarofób kirohanás a román parlamentben: etnikai alapon támadták a magyar képviselőt

Újabb magyarellenes botrány robbant ki Romániában, miután a román parlament külügyi bizottságának ülésén soviniszta kijelentések hangzottak el egy magyar politikussal szemben. A Maszol beszámolója szerint a PSD politikusa, Adrian Câciu az RMDSZ-es Hajdu Gábor ellen intézett magyarellenes kirohanást a bizottsági ülésen, amely Oana Țoiu külügyminiszter meghallgatása során zajlott.

Az incidens akkora felháborodást váltott ki, hogy az ügy végül a diszkriminációellenes tanács (CNCD) elé kerül.