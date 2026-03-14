Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarellenes kirohanás hungarofób RMDSZ Románia

Hungarofób kirohanás a román parlamentben: etnikai alapon támadták a magyar képviselőt

2026. március 14. 07:39

Újabb magyarellenes botrány rázta meg a román parlamentet, miután egy szociáldemokrata képviselő durva kirohanást intézett magyar kollégája ellen. Romániában ugyanis még mindig előfordul, hogy egy magyar politikus megszólalási jogát etnikai alapon kérdőjelezik meg. Az ügy a diszkriminációellenes tanács elé kerül.

Újabb magyarellenes botrány robbant ki Romániában, miután a román parlament külügyi bizottságának ülésén soviniszta kijelentések hangzottak el egy magyar politikussal szemben. A Maszol beszámolója szerint a PSD politikusa, Adrian Câciu az RMDSZ-es Hajdu Gábor ellen intézett magyarellenes kirohanást a bizottsági ülésen, amely Oana Țoiu külügyminiszter meghallgatása során zajlott.

Az incidens akkora felháborodást váltott ki, hogy az ügy végül a diszkriminációellenes tanács (CNCD) elé kerül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára

Újabb kulcstéma bukkant elő a kampányban: ebben a Fidesz köröket ver a Tiszára
Tovább a cikkhezchevron

Romániában megint előjött a magyarellenes reflex

A Maszol szerint a botrányos jeleneteknek több képviselő is tanúja volt. Iulian Lőrincz, az USR képviselője panaszt nyújtott be az ügyben, és közösségi oldalán arról számolt be, hogy a parlamentben elfogadhatatlan hangnem uralkodott.

A külügyi bizottságban olyan jeleneteknek voltam tanúja, amelyeknek semmi keresnivalójuk nincs egy európai ország parlamentjében. Személyes sértegetések. Gyalázkodás. És egyértelmű idegengyűlölő üzenetek

– írta. A beszámoló szerint Adrian Câciu egészen odáig ment, hogy a magyar politikus megszólalási jogát is kétségbe vonta. A PSD képviselője ugyanis azt mondta Hajdu Gábornak:

Nem érted, mit jelent románnak lenni, nem is kellene, hogy jogod legyen megszólalni annál a mikrofonnál.

Lőrincz szerint ez azt jelenti, hogy a politikus szélsőséges nézetei szerint a megszólalás joga az etnikai hovatartozástól vagy a származástól függ.

Jogvédők és magyar szervezetek is reagáltak

Az ügyben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is lépett. A szervezet közölte, hogy a román parlamentben történt magyarellenes incidens miatt a képviselőház visszaélésekkel foglalkozó bizottságához fordulnak. Mint írták:

A Képviselőház visszaélésekkel foglalkozó bizottságához, a PSD elnökéhez és a PSD képviselőházi frakcióvezetőjéhez fordulunk a román parlament alsóházának külügyi bizottságában történt magyarellenes incidens miatt.

A jogvédők azt kérik, hogy Adrian Câciu részesüljön megróvásban, valamint a PSD tegye egyértelművé, hogy az ilyen magatartás elfogadhatatlan. A történtekre az RMDSZ is reagált, hangsúlyozva, hogy a magyar közösség parlamenti képviseletének joga megkérdőjelezhetetlen.

Senki nem kérdőjelezheti meg a magyar közösség jogát arra, hogy megszólaljon, véleményt mondjon és képviselje magát a parlamentben

– fogalmazott a szövetség. A botrány végül a PSD vezetését is reagálásra kényszerítette: a párt közleményben határozottan elítélte Adrian Câciu kijelentéseit.

Nyitókép: Facebook / Hajdu Gábor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. március 14. 09:08
"Nem érted, mit jelent románnak lenni," 🤣🤣🤣 A lopás, árulás a román nemzeti identitás része.
Válasz erre
1
0
Rodolfo
2026. március 14. 08:54
Ezek a szőröstalpúak már csak ilyenek. Az összes román egy soviniszta.
Válasz erre
2
0
polárüveg
2026. március 14. 08:53
Adrian Câciu tévedsében van: mert tévedés egy nemzet identitását másik nép utálatára, gyűlöletére építeni. Tévedés a román nép identitását a magyar nép utálatára, gyűlöletére építeni. Amikor egy nép nem a saját értékeire építi az identitását, hanem egy másik másik néppel szemben, - akkor az identitás belül üres! Mert csak egy kiválasztott külső tényező határozza meg, ami csak egy héj, a gyűlölet héja, - belső tartása nincs! Ezért van Adrian Câciu tévedésben, mert a saját népének identitását nem belső értékre, hanem egy külső héjra, más nép gyűlöletére építi, - tehát rosszat tesz a saját népének! Másrészt ha ismerné Jézus mondását, akkor nem tenne ilyet: "Azt tedd felebarátoddal, amit temagad is szeretnél kapni." Mert annak a következménye tapad rá a sorsodra... Tehát a román nép sorsára a gyűlölködéssel jókora sorsadósság kerül teherként az ilyen "politikus+-i tettekkel, ami a végén azt hozhatja, amit épp nem szeretne. Adrian Câciunak jó egészséget, helyes felismeréséket kívánok!
Válasz erre
4
0
nemecsekerno-007-01
2026. március 14. 08:52
Idegesek a románok. Tudják, hogy az ország a perforáció mentén szakadhat, ami ugye a Kárpátok. Ilyen ez a földrajz. :))))
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!