03. 14.
szombat
Kijevből drukkolnak Magyar Péternek, de óva is intik: ismét lebukott a Tisza-vezér

2026. március 14. 08:57

Az ukrajnai háború újabb törésvonalat nyitott a magyar politikában. Magyar Péter ugyan változást ígér a külpolitikában, de Ukrajna ügyében nem mer nyilatkozni.

null

Magyar Péter egyre kényesebb politikai helyzetben találja magát az ukrajnai háború kérdésében – írja a Kyiv Independent. Miközben a magyar belpolitikában a téma egyre hangsúlyosabb szerepet kap, 

az ellenzéki politikusnak egyszerre kell megfelelnie az európai politikai elvárásoknak és a hazai közvéleménynek.

A Tisza Párt vezetője korábban azt ígérte, hogy javítaná Magyarország kapcsolatait az európai partnerekkel, valamint 

megszüntetné azt a politikát, amely szerinte akadályozta Ukrajna támogatását. 

Ugyanakkor a gyakorlatban láthatóan igyekszik kerülni az egyértelmű állásfoglalásokat, és inkább egyensúlyozni próbál a különböző politikai nyomások között.

Magyar Péter politikáját több elemző „szuverenista” irányvonalnak nevezi – amit egyértelműen nem igazol a politikai gyakorlat, hiszen a Tisza Párt európéer, atlantista, piacpárti – e körök érdekei mentén lavíroz. Miközben a Tisza-vezér kritizálja a magyar kormány Oroszországhoz fűződő viszonyát, nem vállal nyíltan Ukrajna-párti álláspontot sem. A Tisza Párt nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és azt népszavazásra bízná, írják Kijevből, de a valóság ennek ellenkezőjét mutatja.

A magyar ellenzéki vezető helyzetét tovább bonyolítja az Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij közötti éles politikai vita. Amikor az ukrán elnök egy nyilatkozatában keményen bírálta a magyar miniszterelnököt, Magyar Péter kénytelen volt reagálni, és kijelentette: egyetlen külföldi vezető sem fenyegethet meg magyar állampolgárt vagy magyar politikust – olvasható a lapban.

Ám a portál által megszólaltatott szakértők szerint azonban ez a reakció inkább kényszerű lépés volt, hiszen egy ilyen helyzetben a hallgatás politikailag még nagyobb kockázatot jelentett volna Magyar Péter számára.

A Tisza-vezér retorikája sok kérdésben közelebb áll az európai fősodorhoz, politikai mozgásterét erősen korlátozza a hazai közvélemény és a kampánylogika. Ukrajna kérdésében azonban a Tisza párt vezetője ügyesen egyensúlyoz – véli az ukrán lap: 

konstruktív kapcsolatokat ígér, és – szemben Orbán Viktorral – nem zárkózott el Ukrajna EU-csatlakozásától. 

A szakértők a Kyiv Independentnek nyilatkozva kiemelték, hogy a hangnem várhatóan megváltozik Ukrajna felé, ha a Tisza kerülhet közelebb a hatalomhoz. Ugyanakkor a kampány időszakában „Magyar Péternek és a Tiszának kifejezetten óvatosan kell kommunikálniuk, még az Ukrajnával való kapcsolataikban is, hogy azt ne használhassák ki ellenük” – teszik hozzá a szakértők.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elégia
2026. március 14. 09:20
Mást akar Brüsszel, mást akar a magyarok többsége, a józan gondolkodásúak. Az egyenletnek Poloska számára nincs megoldása. Így nem maradt más, mint a sunyi show. Pedig lényeges témákban hallgatni, sunyítani nem lehet.
billysparks
2026. március 14. 09:17
Én ezt nem értem. Miért bukta kiállni az ukránok mellett? Úgy tudom a Kiiiyiiiv iiindipiiintiii-ből, hogy a magyarok millió támogatják Ukrajnát, a liberálisok tömegeit már TEK-eseknek úttorlaszokkal kell visszafogni a tiszabecsi hídnál, akik zsoldosnak készülnek a frontra. Magyar Péternek elég lenne azt mondania, hogy Slava Ukriiiiniiii és már meg is nyerte a választásokat. Vagy mégsem szeretik a magyarok az ukránokat?
states-2
2026. március 14. 09:07
A drogos pszichopata főállásban ukrán ügynök.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!