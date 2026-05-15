Kétmilliárd forintot is kifizethetnek a Ferencváros ellen készülő fiatal védőért

Idén januárban lett az elmúlt hétvégén az FTC ellen kupadöntőt játszót Zalaegerszeg játékosa a 19 éves nigériai védő, Akpe Victory. A tehetség gyakorlatilag azonnal alapember lett a remek szezont futó csapatban, összesen 16 NB I-es és kupamérkőzésen lépett pályára, több találkozón is kiemelkedő teljesítményt nyújtva.

Akpe Victory a Zalaegerszeg legdrágább igazolása lehet. Fotó: MTI/Purger Tamás

A múlt szombati Magyar Kupa-döntőben is komoly része volt abban, hogy a Ferencváros 111 percen keresztül nem tudta feltörni a ZTE védekezését. A játékos csapatával most a Fradi elleni utolsó bajnoki fordulóra készül, miközben sajtóinformációk szerint neves klubok érdeklődnek iránta.