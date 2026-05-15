Kétmilliárd forintot is kifizethetnek a Ferencváros ellen készülő fiatal védőért

Gruber Zsombor: Láttunk már csodát, én bízom a Kisvárdában!
A bronzéremre hajtó ZTE sem fogja olcsón adni a bőrét.
Sajtóinformációk szerint a skót Rangers több mint 5 millió eurót fizetne Akpe Victory játékjogáért. A Zalaegerszeg 19 éves nigériai védője jelenleg az FTC ellen készül.
Idén januárban lett az elmúlt hétvégén az FTC ellen kupadöntőt játszót Zalaegerszeg játékosa a 19 éves nigériai védő, Akpe Victory. A tehetség gyakorlatilag azonnal alapember lett a remek szezont futó csapatban, összesen 16 NB I-es és kupamérkőzésen lépett pályára, több találkozón is kiemelkedő teljesítményt nyújtva.
A múlt szombati Magyar Kupa-döntőben is komoly része volt abban, hogy a Ferencváros 111 percen keresztül nem tudta feltörni a ZTE védekezését. A játékos csapatával most a Fradi elleni utolsó bajnoki fordulóra készül, miközben sajtóinformációk szerint neves klubok érdeklődnek iránta.
A bronzéremre hajtó ZTE sem fogja olcsón adni a bőrét.
A Csakfoci arról ír, hogy Akpe Victory például a portugál sztárcsapat, a Benfica érdeklődését is felkeltette, melynek José Mourinho a vezetőedzője, bár vélhetően már nem sokáig, mert a portugál tréner a Real Madridba tart.
Egy új világ jöhet.
A portál most azt is kiszúrta, hogy Ben Jacobs brit sportújságíró szerint
a skót Rangers már konkrét tárgyalásokat folytat a bekk megszerzéséért, a várható átigazolási díj ráadásul meghaladhatja az 5 millió eurót, azaz elérheti a 2 milliárd forintot.
Amennyiben tényleg kifizetnének érte ennyi, úgy Victory lenne – nem meglepő módon – a ZTE történetének legdrágább igazolása. A rekordot jelenleg még Diego Borges tartja, akit márciusban 1.7 millió euróért adtak el az észak-amerikai Sporting Kansas City együttesének.
Most már hivatalos.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert