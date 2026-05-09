benfica Álvaro Arbeloa Florentino Pérez José Mourinho Real Madrid

Kemény világ jöhet Madridban – a balhék korszaka után nem akármilyen tisztogatás jöhet

2026. május 09. 16:59

Mourinho közel a visszatéréshez. A klub hamarosan bejelentheti, hogy ő veszi át a real Madrid irányítását.

Sajtóhírek szerint José Mourinho veheti át a Real Madrid futballcsapatának irányítását a következő idényben. A portugál edzőlegenda jelenleg a Benfica vezetőedzője, de már most arról lehet hallani, milyen tisztogatásokat tervez a királyi klubnál.

Mourinho visszatérhet a Real Madridba (Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A spanyol sajtó szinte biztosra veszi, hogy a januárban az első csapathoz kinevezett Álvaro Arbeloától megválik a klub. A Real Madrid szinte biztosan trófea nélkül zárja az idényét – amennyiben a blancók vasárnap (21 óra, Spíler2) az el Clásicón nem győzik le az FC Barcelonát, matematikailag is biztossá válik a katalán csapat bajnoki címe. Ha ez megtörténik, jó eséllyel Arbeola távozását a jövő hét elején bejelenti a madridi együttes.

A Magyar Nemzet a Marcára hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, egyértelműnek tűnik, hogy Mourinho lesz a befutó a vezetőedzői posztra.

A bajnoki versenyfutás lezárultáig kivárnak a blancók, de azután rövid időn belül meg is egyezhetnek egymással a felek – a Real Madrid általában nem szokta túl sokáig halogatni ezeket a döntéseket.”

Mourinho egyébként a múlt héten még azt nyilatkozta a pletykákkal kapcsolatban, hogy őt bizony nem kereste meg egykori csapata, és különben is, egy évig még szerződés köti a portugál klubhoz. Az átigazolási ügyekben jártas olasz sportújságíró, Fabrizio Romano viszont azóta arról számolt be, már mozgásba lendültek a fogaskerekek, a Real Madrid tárgyalásokat kezdeményezett vele, és minél előbb szeretne pontot tenni az ügy végére. Florentino Pérez kezében van a döntés, a klubelnök csodálja őt és jó kapcsolatot ápol a trénerrel utóbbi korábbi szerepvállalása óta.

Új világ jöhet Madridban

A Benfica is tisztában van a fejleményekkel, és marasztalná Mourinhót, aki viszont úgy érzi, befejezetlen ügye van a spanyolokkal. Egyszer már, 2010 és 2013 között irányította a királyi gárdát, megnyerte a spanyol bajnokságot, a Bajnokok Ligájában viszont nem járt sikerrel. A Realnál a trófeákon kívül azt várják tőle, hogy rendet tegyen, véget vessen a balhéknak az öltözőben.

Már Mourinho is ismertette az elvárásait, többek között azt akarja, hogy a kezdőcsapat összeállításába senki ne szóljon bele, hét játékostól és az erőnléti edzőtől, Antonio Pintustól váljanak meg, ő pedig hozná magával a stábját”

– tette hozzá a Magyar Nemzet, amely azt is megjegyezte: ha Mourinhóval mégsem sikerülne megegyeznie a spanyol klubnak, akkor Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni és Didier Deschamps jöhetne még szóba, de ők csak a nyári világbajnokság után állhatnának munkába, mivel a vb-n még feladatuk lesz az Egyesült Államok, Argentína, illetve Franciaország válogatottjaival.

Nyitókép: Patricia de Melo Moreira/AFP

 

Magyar Péter, ez a pöcs, két éve Orbán seggét nyalta. Részt vett a NER-ben és amivel a NER-t és az Orbán érát vádolja annak részese és kiépítője volt. A hipokrita, szarházi szélhámos. Az egész ember egy humbug.
