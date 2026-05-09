Kemény világ jöhet Madridban – a balhék korszaka után nem akármilyen tisztogatás jöhet

Sajtóhírek szerint José Mourinho veheti át a Real Madrid futballcsapatának irányítását a következő idényben. A portugál edzőlegenda jelenleg a Benfica vezetőedzője, de már most arról lehet hallani, milyen tisztogatásokat tervez a királyi klubnál.

A spanyol sajtó szinte biztosra veszi, hogy a januárban az első csapathoz kinevezett Álvaro Arbeloától megválik a klub. A Real Madrid szinte biztosan trófea nélkül zárja az idényét – amennyiben a blancók vasárnap (21 óra, Spíler2) az el Clásicón nem győzik le az FC Barcelonát, matematikailag is biztossá válik a katalán csapat bajnoki címe. Ha ez megtörténik, jó eséllyel Arbeola távozását a jövő hét elején bejelenti a madridi együttes.