Egy kész vagyon – elképesztő összegre büntették meg a Real Madrid balhézó játékosait

Az öltözőbeli összetűzéskor az uruguayi Valverde fejsérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani, és 10-14 napig pihennie kell, így nem léphet pályára a vasárnapi, FC Barcelona elleni el Clásicón. A játékos az Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a „vitában” véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Amennyiben a Real Madrid az el Clásicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.

„Ez nem méltó a Real Madridhoz”

Tchouaméni egyébként pénteken a közösségi médiában a szurkolóktól is elnézést kért, szerinte is elfogathatatlan, ami történt, de megjegyezte: „az internet imádja a legvadabb történeteket kitalálni a lájkvadászat miatt, szóval ne higgyetek el mindent!”

Megjegyezte: függetlenül attól, hogy kinek van igaza, mindig a legnyugodtabb megoldást kell keresni, a büntetését pedig tudomásul vette és elfogadta. Hangsúlyozta, hogy az ilyen nézeteltérések bármelyik öltözőben előfordulhatnak, ám ez nem méltó a Real Madrid hírnevéhez.