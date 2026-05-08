Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Federico Valverde Aurélien Tchouaméni Real Madrid büntetés

Egy kész vagyon – elképesztő összegre büntették meg a Real Madrid balhézó játékosait

2026. május 08. 21:08

Kiszabták a büntetésüket. A Real Madrid két balhézó játékosának milliókat kell fizetnie.

2026. május 08. 21:08
null

Félmillió eurós (177,3 millió forint) bírságot kapott a csütörtöki edzésen összetűzésbe keveredett csapatkapitány Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni a Real Madrid labdarúgócsapatától – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Gyorsan reagált a Real Madrid
Gyorsan reagált a Real Madrid (Fotó: Javier Soriano/AFP)

A fővárosi klub pénteki közleménye szerint mindketten súlyosan megsértették a háziszabályzatot, ezért kell fejenként fizetniük 500 ezer eurót. Végül mindkét játékos bocsánatot kért egymástól és csapattársaitól is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott.

Ezt is ajánljuk a témában

Az öltözőbeli összetűzéskor az uruguayi Valverde fejsérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani, és 10-14 napig pihennie kell, így nem léphet pályára a vasárnapi, FC Barcelona elleni el Clásicón. A játékos az Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a „vitában” véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Amennyiben a Real Madrid az el Clásicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.

„Ez nem méltó a Real Madridhoz”

Tchouaméni egyébként pénteken a közösségi médiában a szurkolóktól is elnézést kért, szerinte is elfogathatatlan, ami történt, de megjegyezte: „az internet imádja a legvadabb történeteket kitalálni a lájkvadászat miatt, szóval ne higgyetek el mindent!”

Megjegyezte: függetlenül attól, hogy kinek van igaza, mindig a legnyugodtabb megoldást kell keresni, a büntetését pedig tudomásul vette és elfogadta. Hangsúlyozta, hogy az ilyen nézeteltérések bármelyik öltözőben előfordulhatnak, ám ez nem méltó a Real Madrid hírnevéhez.

Továbbra is egy család maradunk, amelyben időnként előfordulhatnak nézeteltérések, de a céljainkat mindig minden más fölé kell helyeznünk.”

 

Fotó: instagram.com/aurelientchm

Nyitókép: Javier Soriano/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!