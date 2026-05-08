Egy kész vagyon – elképesztő összegre büntették meg a Real Madrid balhézó játékosait

Verekedés és botrány a Real Madridnál: kórházba került Federico Valverde
Egy edzésen kialakuló konfliktus után történt a verekedés.
Félmillió eurós (177,3 millió forint) bírságot kapott a csütörtöki edzésen összetűzésbe keveredett csapatkapitány Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni a Real Madrid labdarúgócsapatától – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A fővárosi klub pénteki közleménye szerint mindketten súlyosan megsértették a háziszabályzatot, ezért kell fejenként fizetniük 500 ezer eurót. Végül mindkét játékos bocsánatot kért egymástól és csapattársaitól is.
A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott.
Az öltözőbeli összetűzéskor az uruguayi Valverde fejsérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani, és 10-14 napig pihennie kell, így nem léphet pályára a vasárnapi, FC Barcelona elleni el Clásicón. A játékos az Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a „vitában” véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.
Amennyiben a Real Madrid az el Clásicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.
Tchouaméni egyébként pénteken a közösségi médiában a szurkolóktól is elnézést kért, szerinte is elfogathatatlan, ami történt, de megjegyezte: „az internet imádja a legvadabb történeteket kitalálni a lájkvadászat miatt, szóval ne higgyetek el mindent!”
Megjegyezte: függetlenül attól, hogy kinek van igaza, mindig a legnyugodtabb megoldást kell keresni, a büntetését pedig tudomásul vette és elfogadta. Hangsúlyozta, hogy az ilyen nézeteltérések bármelyik öltözőben előfordulhatnak, ám ez nem méltó a Real Madrid hírnevéhez.
Továbbra is egy család maradunk, amelyben időnként előfordulhatnak nézeteltérések, de a céljainkat mindig minden más fölé kell helyeznünk.”
Nyitókép: Javier Soriano/AFP