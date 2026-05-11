uefa crvena zvezda Jézus Krisztus büntetés

„Aláássa a labdarúgás integritását” – brutális büntetést szabott ki az UEFA egy szentet ábrázoló élőkép miatt

2026. május 11. 17:45

34 millió forintnak megfelelő összeget kell fizetnie a szerb Crvena zvezdának.

Újabb botrány robbant ki az európai futballban: az UEFA 95 500 eurós (34 millió forint) pénzbírsággal sújtotta a Crvena zvezda csapatát egy látványos, Szent Simeon (eredeti nevén Stefan Nemanja, a középkori szerb állam megalapítója és a Nemanjics-dinasztia ősatyja ) ábrázoló élőkép miatt. A szerb drukkerek által készített monumentális koreográfia hatalmas visszhangot váltott ki, sokan pedig a 2025–2026-os idény egyik legemlékezetesebb tifójaként emlegetik – írja a Troll di Calcio Facebook-oldal.

A büntetésből 40 ezer eurót konkrétan a 

„Hitünk vezessen győzelemre”

felirat miatt szabott ki az UEFA. Az európai szövetség hivatalos indoklása szerint a molinó és az üzenet „nem megfelelő egy sporteseményen”, továbbá „aláássa a labdarúgás és az UEFA hírnevét és integritását”.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Szerbiában. A Crvena zvezda szurkolói értetlenül állnak az ítélet előtt, szerintük ugyanis nem provokációról, hanem egy vallási és kulturális szimbólumot felvonultató, művészi értékű alkotásról van szó. 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2026. május 12. 07:43
A térdelés és a szivárványos lobogóba borított stadion, az nem sértette az integritást, mi?
röviden
2026. május 12. 07:13
Ha minden muszlim focista gól utáni Mekka felé leborulásáért büntetést kéne fizetni, akkor az a vallásszabadság iszonyatos sérelme lenne, és nem mellesleg a nyoni székház is felrobbantódott volna.
bill-murr
2026. május 11. 22:00
Focit sem fogok nezni az is biztos. En nem tamogatom ezt az uefa-t, figa-t
B_kanya
2026. május 11. 21:26
knvelt 2026. május 11. 18:18 "Majd nevelő-jellegű büntetésként nemzetközi meccsekre csak szivárványos karszallaggal futhatnak ki a pályára!" 1Mózes9, 11-14 11Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. 12És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van: 13Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. 14És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!