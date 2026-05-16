Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
hegyi zsolt kalauz bűncselekmény erőszak máv büntetés

Megugrott a vasutasokat érő támadások száma, bekeményít a MÁV

2026. május 16. 11:51

Az elmúlt hónapokban kilenc alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a MÁV dolgozói az atrocitások során.

2026. május 16. 11:51
null

Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV-csoport szombati közleményében.

Míg 2025 január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira

– írták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A leginkább érintett terület a vasút: 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során – közölték.

A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet „különösen borús képet fest”, ráadásul 

az idei atrocitások közül kilenc alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók

 – áll a közleményben.

Börtönbüntetés is járhat az erőszakoskodásért

A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény: a MÁV-csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más, az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat.

A MÁV-csoport közölte: a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak.

A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére - írták.

A MÁV-csoport folytatja „Ha megütöd, leülöd!” kampányát, amely arra emlékezteti az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény.

Hozzátették, a biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel, és ahol lehetősége van, a helyi polgárőrszervezetekkel; a felügyeletük alá tartozó vagyonőri szolgálatokat pedig célzottan a legkritikusabb vonalszakaszokra vezénylik.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt közölte, „a közfeladatot ellátó munkatársaink elleni erőszak nem »indulat«, nem »vita«, hanem bűncselekmény. És erre zéró toleranciával reagálunk”.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MÁV Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. május 16. 13:49
Ilyen jegyárak mellett nemcsoda.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2026. május 16. 13:10
Valami statisztikát szertnék látni hogy kik az elkövetők!!! Mert gyanús hoigy ez is a cigányoknak "köszönhető"!!!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. május 16. 13:10
Mit érnek Magyar Péter hazug korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. /Ezek a minősítések felmérésen alapulnak szemben a Transparency Tiszás aktivisták bemondásán alapuló minősítésével./ Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. május 16. 13:08
Tiszarosok menjenek kultúrájuknak megfelelöen gyalog vagy szamaras kordéval.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!