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magyarországon külföld választás

A választások után enyhült a kivándorlási hullám, de a hazatérés még várat magára

2026. június 05. 14:55

Egy friss felmérés szerint a kivándorlás mögött elsősorban gazdasági okok húzódnak meg.

2026. június 05. 14:55
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A választások óta mérséklődött a kivándorlás gondolatával foglalkozók aránya Magyarországon, ugyanakkor egyelőre nem látszik annak jele sem, hogy a külföldön élő magyarok tömegesen készülnének hazatérni – derül ki az Europion friss kutatásából, amelyet a Privátbankár szemlézett.

A felmérés szerint a megkérdezettek 39 százaléka a választások után kevesebbet gondolkodott a külföldre költözés lehetőségén, míg mindössze 13 százalék jelezte, hogy gyakrabban foglalkozott a kérdéssel. A kivándorlás gondolata leginkább a 30–39 éves korosztályban jelenik meg, de még ebben a csoportban is 

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viszonylag alacsony azok aránya, akik komolyan fontolgatják a külföldi életet.

A kutatás rámutat arra is, hogy a magyarok döntő többségének vannak külföldön élő rokonai, barátai vagy ismerősei. A válaszadók 86 százaléka említett legalább egy ilyen kapcsolatot, közel minden harmadik megkérdezett pedig legalább öt külföldön élő magyart ismer személyesen.

Főleg gazdasági okok a háttérben

A megkérdezettek szerint a kivándorlás mögött elsősorban gazdasági okok húzódnak meg. A válaszadók 62 százaléka úgy látja, hogy külföldön élő ismerősei főként jobb megélhetés reményében hagyták el Magyarországot, 

míg politikai okokat mindössze 7 százalék említett elsődleges indokként.

A hazatérés ugyan időről időre szóba kerül a külföldön élő magyarok körében, de a konkrét tervek egyelőre ritkák. A válaszadók mindössze 21 százaléka számolt be arról, hogy beszélgetéseik során felmerült a hazaköltözés lehetősége, és csupán 30 százalék ismer olyan külföldön élő magyart, aki aktívan tervezi a visszatérést.

A kutatás eredményei alapján tehát a választások után csökkent a kivándorlási kedv, ugyanakkor a külföldön élő magyarok többsége rövid távon továbbra sem készül hazaköltözni. A tömeges hazavándorlás lehetősége egyelőre nem rajzolódik ki.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 18 komment

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Sorrend:
pot_ember
2026. június 05. 17:01
Érzéseken gondolatokon alapuló, tényeket nem vizsgáló kutatás, olyan mintha brit tudósok végezték volna. Annyit is ér!
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1
0
Canadian
2026. június 05. 16:48
Természetes tulajdonság, hogy az ember szívesen elköltözik oda, ahol jobb megélhetést tud teremteni. Emellett sok emberben él a kíváncsiság is, és szeretne belülről megismerni más kultúrákat, megérteni más népek mentalitását. Az EU a szabad mozgással bátorítja a felfedező kedvet.
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0
0
monuskaroly
2026. június 05. 16:30
Majd ha megnézzük a munkanélküliségi adatokat 1 év múlva, majd akkor mennek!!! Ezek egyetlen beruházást sem fognak hozni, sőt elüldözik a jelenlegieket is!!!!!!!!!
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2
0
véna
2026. június 05. 16:19
16 év dőzsi után 4 év szopi, érthető hogy még vakaróznak
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4
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