A választások után enyhült a kivándorlási hullám, de a hazatérés még várat magára

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Egy friss felmérés szerint a kivándorlás mögött elsősorban gazdasági okok húzódnak meg.
A választások óta mérséklődött a kivándorlás gondolatával foglalkozók aránya Magyarországon, ugyanakkor egyelőre nem látszik annak jele sem, hogy a külföldön élő magyarok tömegesen készülnének hazatérni – derül ki az Europion friss kutatásából, amelyet a Privátbankár szemlézett.
A felmérés szerint a megkérdezettek 39 százaléka a választások után kevesebbet gondolkodott a külföldre költözés lehetőségén, míg mindössze 13 százalék jelezte, hogy gyakrabban foglalkozott a kérdéssel. A kivándorlás gondolata leginkább a 30–39 éves korosztályban jelenik meg, de még ebben a csoportban is
viszonylag alacsony azok aránya, akik komolyan fontolgatják a külföldi életet.
A kutatás rámutat arra is, hogy a magyarok döntő többségének vannak külföldön élő rokonai, barátai vagy ismerősei. A válaszadók 86 százaléka említett legalább egy ilyen kapcsolatot, közel minden harmadik megkérdezett pedig legalább öt külföldön élő magyart ismer személyesen.
A megkérdezettek szerint a kivándorlás mögött elsősorban gazdasági okok húzódnak meg. A válaszadók 62 százaléka úgy látja, hogy külföldön élő ismerősei főként jobb megélhetés reményében hagyták el Magyarországot,
míg politikai okokat mindössze 7 százalék említett elsődleges indokként.
A hazatérés ugyan időről időre szóba kerül a külföldön élő magyarok körében, de a konkrét tervek egyelőre ritkák. A válaszadók mindössze 21 százaléka számolt be arról, hogy beszélgetéseik során felmerült a hazaköltözés lehetősége, és csupán 30 százalék ismer olyan külföldön élő magyart, aki aktívan tervezi a visszatérést.
A kutatás eredményei alapján tehát a választások után csökkent a kivándorlási kedv, ugyanakkor a külföldön élő magyarok többsége rövid távon továbbra sem készül hazaköltözni. A tömeges hazavándorlás lehetősége egyelőre nem rajzolódik ki.
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