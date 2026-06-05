A választások után enyhült a kivándorlási hullám, de a hazatérés még várat magára

A választások óta mérséklődött a kivándorlás gondolatával foglalkozók aránya Magyarországon, ugyanakkor egyelőre nem látszik annak jele sem, hogy a külföldön élő magyarok tömegesen készülnének hazatérni – derül ki az Europion friss kutatásából, amelyet a Privátbankár szemlézett.

A felmérés szerint a megkérdezettek 39 százaléka a választások után kevesebbet gondolkodott a külföldre költözés lehetőségén, míg mindössze 13 százalék jelezte, hogy gyakrabban foglalkozott a kérdéssel. A kivándorlás gondolata leginkább a 30–39 éves korosztályban jelenik meg, de még ebben a csoportban is