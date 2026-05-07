Verekedés és botrány a Real Madridnál: kórházba került Federico Valverde

2026. május 07. 19:47

Egy edzésen kialakuló konfliktus után történt a verekedés.

Komoly botrány árnyékolja be a Real Madrid felkészülését a Barcelona elleni rangadó előtt. A spanyol klub két középpályása, Aurelien Tchouaméni és Federico Valverde között már napok óta feszült volt a viszony, csütörtökön azonban végleg elszabadultak az indulatok a valdebebasi edzőközpontban – írta meg a Marca nevű sportlap.

A két játékos között már az előző edzésen is heves szóváltás alakult ki, a konfliktus pedig másnap reggel tovább mélyült. Valverde az öltözőbe érkezve nem volt hajlandó kezet fogni francia csapattársával, majd az edzés során is folyamatosan érezhető volt a feszültség. 

A kemény belépőkkel tarkított gyakorlás alatt többször is összecsaptak, a párharcokban elsősorban az uruguayi futballista vállalta fel a kezdeményező szerepet.

A tréning végére teljesen elmérgesedett a helyzet. Az öltözőben a vita tettlegességig fajult, a dulakodás során Valverde az egyik asztal sarkába ütötte magát. A középpályás zúzódásokat és vérző sérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sebeit. Az incidens után a klub vezetősége azonnali válságértekezletet tartott, és ideiglenesen megtiltották a játékosoknak, hogy elhagyják az edzőközpontot. 

A történtek miatt mindkét futballista ellen fegyelmi eljárás indult, amely pénzbüntetéssel vagy akár eltiltással is végződhet. A balhé különösen rosszkor jött a madridiak számára. A Real Madrid a hétvégén a listavezető Barcelona otthonában lép pályára, és amennyiben nem sikerül győznie, a katalánok ismét bebiztosíthatják a bajnoki címüket.

