Verekedés és botrány a Real Madridnál: kórházba került Federico Valverde

Komoly botrány árnyékolja be a Real Madrid felkészülését a Barcelona elleni rangadó előtt. A spanyol klub két középpályása, Aurelien Tchouaméni és Federico Valverde között már napok óta feszült volt a viszony, csütörtökön azonban végleg elszabadultak az indulatok a valdebebasi edzőközpontban – írta meg a Marca nevű sportlap.

A két játékos között már az előző edzésen is heves szóváltás alakult ki, a konfliktus pedig másnap reggel tovább mélyült. Valverde az öltözőbe érkezve nem volt hajlandó kezet fogni francia csapattársával, majd az edzés során is folyamatosan érezhető volt a feszültség.