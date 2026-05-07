05. 07.
csütörtök
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Nagy átalakulás jöhet a Liverpoolnál, Szoboszlai is érintett

2026. május 07. 09:08

A The Athletic szerint a Liverpoolnak a nyáron mindenképpen igazolnia kell a középpályájára. A változás Szoboszlai Dominik szerepét is érintheti.

A Manchester United elleni 3–2-es veresége ellenére a Liverpool még mindig jó eséllyel pályázik arra, hogy indulhasson a következő évadban a Bajnokok Ligájában. Ettől függetlenül a Premier League-ben címvédő Vörösök idénye finoman szólva sem nevezhető sikeresnek, ezért nagy átalakulások várhatóak a nyáron, ami Szoboszlai Dominiket is érintheti.

Szoboszlai
Mac Allister nem nyújtja azt a támogatást Szoboszlaiéknak a középpályán, mint korábban. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Közben több játékos, köztük Alexis Mac Allister teljesítménye alaposan visszaesett a korábbi évekhez képest. Az argentin világbajnok például rengeteg hibával futballozott, és a nagy meccseken már nincs olyan hatása a játékra, mint korábban. Az MU elleni vereség során például több kapott gólban is benne volt.

A középpálya átalakítása nyilván érintheti Szoboszlait is az elemzés szerint, bár inkább pozitívan, mint negatívan – például elmúlhat az a tendencia, hogy ő legyen a beugró ember a hiányposztokon.

A The Guardian szerint a Liverpoolnak egy olyan védekező középpályást kellene keresnie, aki stabilitást és fizikai erőt ad, de támogatja az előre játékot is. Például, ahogy Ryan Gravenberch az előző idényben sokat profitált Mac Allister jó formájából. Vagyis megint oda jutottunk, hogy könnyen lehet: az argentin válik majd létszámfelettivé, vagy legalábbis komoly riválist kaphat, ami talán pozitív hatással lehet a teljesítményére, hogy újra régi önmagát idézze.

Kit igazolhatna a Liverpool Szoboszlai mellé?

Az már más kérdés, hogy kit tudnak megszerezni a Vörösök, hiszen az elmúlt években is lemaradtak klasszis középpályás igazolásokról. A lap szerint az Arsenaltól Declan Rice vagy a Manchester Citytől Rodri megszerzése a lehetetlen kategóriába esik, de a PSG vagy a Bayern München játékosainál sem járnának sikerrel. Még a Crystal Palace-ben játszó Adam Wharton is nagyon drága lehet, Aurelien Tchouaméni pedig nem szeretné elhagyni a Real Madridot. A Newcastle olasz labdarúgója, Sandro Tonali sem mozdítható aprópénzért, az Aston Villában futballozó Boubacar Kamara pedig elég sérülékeny.

Úgyhogy a The Athletic nagyjából csak azt tudta megmondani, mire van szüksége a Liverpoolnak, azt annyira nem, hogyan lehetne a problémát megoldani. 

Az viszont biztos, hogy így vagy úgy, de a nyári történések Szoboszlaira is hatással lehetnek.

Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Squalline
2026. május 07. 10:36
Ez egy ostoba cikk. Semmilyen középpályás se kell oda. Jones, Graven, Szobi, Meki bőven elég, és igazából Wirtz sem támadó. De ott van Nyoni is az ifiktől, és Elliot is vélhetően visszajöhet az Aston Villatol, mert ott kicsesztek vele, igaz a pool is kicseszett vele. De szerintem visszajönne. Mi ebben a nem elég? Ehhez képest jobb bekk konkrétan nincs, Frinpong nulla, Bradley jó, csak mindig sérült. Balbekkben Kerkez marad egyedül. Belső védő kettő van, meg a szerencsétlen ide oda rakott falábú Gomez és a szétszakadt térdű 18 éves Leoni. Salah elmegy. Gakpo egy balfasz, Rio egy hatékonytalan túlszárolt önző ifista, Chiesa 20 percet se bír, Isac lutri, Ekitike kb októberig kuka. De így van vegyenek még-még középpályást, hát logikus. Amúgy a legújabb hír, hogy rámentek a Madriddal összezörrent Mbappe megvetelére. Na ez hír. Szobit meg aligha érinti bárki megvétele, mert a kezdő 11 összeállítasa úgy kezdődik, hogy Szoboszlai-VanDijk. Utána jön a többi.
