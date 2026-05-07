Nagy átalakulás jöhet a Liverpoolnál, Szoboszlai is érintett

Szoboszlai pánikot keltett az Old Traffordon – még az MU legendája is a magyar középpályást méltatta
Rajta múlik a Liverpool sikeressége.
A The Athletic szerint a Liverpoolnak a nyáron mindenképpen igazolnia kell a középpályájára. A változás Szoboszlai Dominik szerepét is érintheti.
A Manchester United elleni 3–2-es veresége ellenére a Liverpool még mindig jó eséllyel pályázik arra, hogy indulhasson a következő évadban a Bajnokok Ligájában. Ettől függetlenül a Premier League-ben címvédő Vörösök idénye finoman szólva sem nevezhető sikeresnek, ezért nagy átalakulások várhatóak a nyáron, ami Szoboszlai Dominiket is érintheti.
A The Athletic elemzése szerint – amit az Origo szemlézett – a legfontosabb feladat a klub háza táján az lesz, hogy megerősítsék a középpályát. A liverpooliak visszaesésének egyik oka, hogy a tavalyi nagybevásárlás ellenére nem volt stabil a középpályája, ráadásul a sérülések miatt Curtis Jonesnak és Szoboszlainak jobbhátvédként kellett besegítenie.
Közben több játékos, köztük Alexis Mac Allister teljesítménye alaposan visszaesett a korábbi évekhez képest. Az argentin világbajnok például rengeteg hibával futballozott, és a nagy meccseken már nincs olyan hatása a játékra, mint korábban. Az MU elleni vereség során például több kapott gólban is benne volt.
A középpálya átalakítása nyilván érintheti Szoboszlait is az elemzés szerint, bár inkább pozitívan, mint negatívan – például elmúlhat az a tendencia, hogy ő legyen a beugró ember a hiányposztokon.
A The Guardian szerint a Liverpoolnak egy olyan védekező középpályást kellene keresnie, aki stabilitást és fizikai erőt ad, de támogatja az előre játékot is. Például, ahogy Ryan Gravenberch az előző idényben sokat profitált Mac Allister jó formájából. Vagyis megint oda jutottunk, hogy könnyen lehet: az argentin válik majd létszámfelettivé, vagy legalábbis komoly riválist kaphat, ami talán pozitív hatással lehet a teljesítményére, hogy újra régi önmagát idézze.
Az már más kérdés, hogy kit tudnak megszerezni a Vörösök, hiszen az elmúlt években is lemaradtak klasszis középpályás igazolásokról. A lap szerint az Arsenaltól Declan Rice vagy a Manchester Citytől Rodri megszerzése a lehetetlen kategóriába esik, de a PSG vagy a Bayern München játékosainál sem járnának sikerrel. Még a Crystal Palace-ben játszó Adam Wharton is nagyon drága lehet, Aurelien Tchouaméni pedig nem szeretné elhagyni a Real Madridot. A Newcastle olasz labdarúgója, Sandro Tonali sem mozdítható aprópénzért, az Aston Villában futballozó Boubacar Kamara pedig elég sérülékeny.
Úgyhogy a The Athletic nagyjából csak azt tudta megmondani, mire van szüksége a Liverpoolnak, azt annyira nem, hogyan lehetne a problémát megoldani.
Az viszont biztos, hogy így vagy úgy, de a nyári történések Szoboszlaira is hatással lehetnek.
