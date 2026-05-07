Nagy átalakulás jöhet a Liverpoolnál, Szoboszlai is érintett

A középpálya átalakítása nyilván érintheti Szoboszlait is az elemzés szerint, bár inkább pozitívan, mint negatívan – például elmúlhat az a tendencia, hogy ő legyen a beugró ember a hiányposztokon.

A The Guardian szerint a Liverpoolnak egy olyan védekező középpályást kellene keresnie, aki stabilitást és fizikai erőt ad, de támogatja az előre játékot is. Például, ahogy Ryan Gravenberch az előző idényben sokat profitált Mac Allister jó formájából. Vagyis megint oda jutottunk, hogy könnyen lehet: az argentin válik majd létszámfelettivé, vagy legalábbis komoly riválist kaphat, ami talán pozitív hatással lehet a teljesítményére, hogy újra régi önmagát idézze.

Kit igazolhatna a Liverpool Szoboszlai mellé?

Az már más kérdés, hogy kit tudnak megszerezni a Vörösök, hiszen az elmúlt években is lemaradtak klasszis középpályás igazolásokról. A lap szerint az Arsenaltól Declan Rice vagy a Manchester Citytől Rodri megszerzése a lehetetlen kategóriába esik, de a PSG vagy a Bayern München játékosainál sem járnának sikerrel. Még a Crystal Palace-ben játszó Adam Wharton is nagyon drága lehet, Aurelien Tchouaméni pedig nem szeretné elhagyni a Real Madridot. A Newcastle olasz labdarúgója, Sandro Tonali sem mozdítható aprópénzért, az Aston Villában futballozó Boubacar Kamara pedig elég sérülékeny.