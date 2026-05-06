Szoboszlai pánikot keltett az Old Traffordon – még az MU legendája is a magyar középpályást méltatta

Elképesztő különbségek Liverpoolban: az egész csapat elbújhat Szoboszlai mögött
Megint gyengén játszottak a Vörösök.
Peter Schmeichel szerint a Liverpool addig játszott jól a Manchester United ellen, amíg magyar középpályásának volt energiája. Szoboszlai Dominiket méltatta az MU legendája.
A Liverpool 3–2-re kikapott vasárnap a Manchester United vendégeként, ez volt Arne Slot csapatának 11. veresége az idényben a Premier League-ben. Ahogy a Vörösök sok másik találkozóján, egyúttal is egyetlen játékosuk hozta a szurkolók és a közvélemény által elvárt szintet: a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott.
Mindezt már kétgólos hátrányban tette, vagyis nagyrészt neki volt köszönhető, hogy sikerült a liverpooliak egyenlítése, ami végül nem ért pontot. Szoboszlai teljesítménye lenyűgözte az MU egyik legendáját, Peter Schmeichelt is.
A The Good, The Bad & The Football podcastban a korábbi kiváló kapus kijelentette:
Szoboszlai abszolút fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpoolban. Amíg volt energiája, jól játszott a csapata, ahogy kezdett fáradni, az hatalmas előnyt lett számunkra.”
Az anfieldindex.com szemlézte a beszélgetést, a cikk szerzője pedig megerősítette, hogy Schmeichelnek szerinte teljesen igaza van.
„Ez a megjegyzés pontosan tükrözi a mérkőzés alakulását. A Liverpool teljesen megváltozott, amikor Szoboszlai elkezdte diktálni a tempót. Feszültté vált a hangulat az Old Traffordon, miután a Liverpool kétgólos hátrányból egyenlített. Szoboszlai kiugrásai pánikot keltettek a Manchester középpályáján, letámadásai pedig labdavesztéseket eredményeztek” – jegyezte meg az angol újságíró.
Daniel Lee szerint Szoboszlai hatalmas területet futott be, amivel szikrát adott az előtte lassú Liverpoolnak, és úgy tűnt, mintha minden támadásnak a részese lenne.
„Végül Szoboszlai elfáradása vezetett a Liverpool összeomlásához. Miután a befolyása alábbhagyott, a Manchester United visszaszerezte az irányítást és bevitte a döntő csapást. Szoboszlai az utolsó pillanatig küzdött, de már nem tudta fenntartani azt a könyörtelen intenzitást, ami megváltoztatta a mérkőzés menetét.”
A cikk szerint Arne Slot együttesének legnagyobb problémája, hogy egyetlen játékosa, konkrétan Szoboszlai teljesítményétől függ a csapat sikeressége is – a következő idényben a hollandnak további kulcsemberekre lesz szüksége.
A Liverpoolt viszont szörnyűnek látják Angliában.
Ha Slot igazi bajnok csapatot szeretne építeni a jövőben, abban a magyar játékosnak biztosan meghatározó szerepe lesz”
– zárta gondolatait Daniel Lee.
Nyitókép: Darren Staples / AFP