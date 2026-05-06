Szoboszlai pánikot keltett az Old Traffordon – még az MU legendája is a magyar középpályást méltatta

Daniel Lee szerint Szoboszlai hatalmas területet futott be, amivel szikrát adott az előtte lassú Liverpoolnak, és úgy tűnt, mintha minden támadásnak a részese lenne.

„Végül Szoboszlai elfáradása vezetett a Liverpool összeomlásához. Miután a befolyása alábbhagyott, a Manchester United visszaszerezte az irányítást és bevitte a döntő csapást. Szoboszlai az utolsó pillanatig küzdött, de már nem tudta fenntartani azt a könyörtelen intenzitást, ami megváltoztatta a mérkőzés menetét.”

A cikk szerint Arne Slot együttesének legnagyobb problémája, hogy egyetlen játékosa, konkrétan Szoboszlai teljesítményétől függ a csapat sikeressége is – a következő idényben a hollandnak további kulcsemberekre lesz szüksége.