Liverpool Peter Schmeichel Szoboszlai Dominik

Szoboszlai pánikot keltett az Old Traffordon – még az MU legendája is a magyar középpályást méltatta

2026. május 06. 11:55

Peter Schmeichel szerint a Liverpool addig játszott jól a Manchester United ellen, amíg magyar középpályásának volt energiája. Szoboszlai Dominiket méltatta az MU legendája.

2026. május 06. 11:55
A Liverpool 3–2-re kikapott vasárnap a Manchester United vendégeként, ez volt Arne Slot csapatának 11. veresége az idényben a Premier League-ben. Ahogy a Vörösök sok másik találkozóján, egyúttal is egyetlen játékosuk hozta a szurkolók és a közvélemény által elvárt szintet: a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott.

Szoboszlai
Peter Schmeichelnek nagyon tetszett Szoboszlai Dominik játéka. Fotó: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Mindezt már kétgólos hátrányban tette, vagyis nagyrészt neki volt köszönhető, hogy sikerült a liverpooliak egyenlítése, ami végül nem ért pontot. Szoboszlai teljesítménye lenyűgözte az MU egyik legendáját, Peter Schmeichelt is.

A The Good, The Bad & The Football podcastban a korábbi kiváló kapus kijelentette:

Szoboszlai abszolút fantasztikus teljesítményt nyújtott a Liverpoolban. Amíg volt energiája, jól játszott a csapata, ahogy kezdett fáradni, az hatalmas előnyt lett számunkra.”

Schmeichelnek igaza van Szoboszlaival kapcsolatban

Az anfieldindex.com szemlézte a beszélgetést, a cikk szerzője pedig megerősítette, hogy Schmeichelnek szerinte teljesen igaza van. 

„Ez a megjegyzés pontosan tükrözi a mérkőzés alakulását. A Liverpool teljesen megváltozott, amikor Szoboszlai elkezdte diktálni a tempót. Feszültté vált a hangulat az Old Traffordon, miután a Liverpool kétgólos hátrányból egyenlített. Szoboszlai kiugrásai pánikot keltettek a Manchester középpályáján, letámadásai pedig labdavesztéseket eredményeztek” – jegyezte meg az angol újságíró.

Daniel Lee szerint Szoboszlai hatalmas területet futott be, amivel szikrát adott az előtte lassú Liverpoolnak, és úgy tűnt, mintha minden támadásnak a részese lenne.

„Végül Szoboszlai elfáradása vezetett a Liverpool összeomlásához. Miután a befolyása alábbhagyott, a Manchester United visszaszerezte az irányítást és bevitte a döntő csapást. Szoboszlai az utolsó pillanatig küzdött, de már nem tudta fenntartani azt a könyörtelen intenzitást, ami megváltoztatta a mérkőzés menetét.”

A cikk szerint Arne Slot együttesének legnagyobb problémája, hogy egyetlen játékosa, konkrétan Szoboszlai teljesítményétől függ a csapat sikeressége is – a következő idényben a hollandnak további kulcsemberekre lesz szüksége.

Ha Slot igazi bajnok csapatot szeretne építeni a jövőben, abban a magyar játékosnak biztosan meghatározó szerepe lesz”

 – zárta gondolatait Daniel Lee.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

kiborg-2
2026. május 06. 12:57
Szobo szeretett volna Budapesten a döntőben játszani. Most nem tud, de "Vissza a gyökerekhez" - Gyökeres Viktor a magyarságával büszkélkedett
