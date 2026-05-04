Elképesztő különbségek Liverpoolban: az egész csapat elbújhat Szoboszlai mögött

Szoboszlai főszereplő volt az őrült meccsen, a hős mégsem ő lett (VIDEÓ)
Előbb betalált, majd gólpasszt adott, csapata mégis üres kézzel távozott Manchesterből.
Megint gyengén játszott a Liverpool. A legjobbja pedig ismét Szoboszlai volt.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester United 3–2-re legyőzte az Old Traffordon a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt az nagol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának nagy rangadóján. Bár a vendégek két gólt is szereztek, ez a mérkőzés nem róluk szólt – ezt a játékosok osztályzatai is mutatja.
Az MU gyakorlatilag uralta az első félidőt, ha Bruno Fernandes picit pontosabb a kapu előtt, akkor akár három góllal is vezethetett volna a szünetben. A Vörös Ördögök a második játékrészt is jobban kezdték (két helyzet a 46. percben), de aztán a csereként beállt Amad rossz labdájára lecsapott Szoboszlai, és szépített. Nem sokkal később egy újabb ajándékot kaptak a vendégek, Senne Lammens kapus rossz passza után egyenlítettek a Vörösök – itt Szoboszlai a gólpasszt jegyezte.
Bár 2–2 után volt egy helyzete a Liverpoolnak, a United volt a veszélyesebb és harcosabb, a hajrában pedig újra megszerezte a vezetést Kobbie Mainoo révén. A végén még nagyobb is lehetett volna a különbség, de Diogo Dalot ziccert rontott.
A vendégek oldaláról egyértelműen a gól és gólpasszos Szoboszlai volt a mezőny legjobbja:
Átlag: 7,23
A negyedik helyen álló Liverpool – amely már nem számít címvédőnek, mivel már nem nyerheti meg a bajnokságot – oda-vissza kikapott a legnagyobb riválisától, de a kardjába nem kell dőlnie, mert jó eséllyel odaér a BL-indulást érő helyek valamelyikére. Az utolsó három fordulóban viszont újabb rangadók várnak rá:
Nyitókép: Darren Staples/AFP
