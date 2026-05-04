Manchester United Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Elképesztő különbségek Liverpoolban: az egész csapat elbújhat Szoboszlai mögött

2026. május 04. 16:41

Megint gyengén játszott a Liverpool. A legjobbja pedig ismét Szoboszlai volt.

2026. május 04. 16:41
Ahogyan arról beszámoltunk, a Manchester United 3–2-re legyőzte az Old Traffordon a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolt az nagol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának nagy rangadóján. Bár a vendégek két gólt is szereztek, ez a mérkőzés nem róluk szólt – ezt a játékosok osztályzatai is mutatja.

Szoboszlaiék oda-vissza kikaptak a legnagyobb riválisuktól, és így valószínűleg lemaradnak a dobogóról (Fotó: Darren Staples/AFP)

Az MU gyakorlatilag uralta az első félidőt, ha Bruno Fernandes picit pontosabb a kapu előtt, akkor akár három góllal is vezethetett volna a szünetben. A Vörös Ördögök a második játékrészt is jobban kezdték (két helyzet a 46. percben), de aztán a csereként beállt Amad rossz labdájára lecsapott Szoboszlai, és szépített. Nem sokkal később egy újabb ajándékot kaptak a vendégek, Senne Lammens kapus rossz passza után egyenlítettek a Vörösök – itt Szoboszlai a gólpasszt jegyezte.

Bár 2–2 után volt egy helyzete a Liverpoolnak, a United volt a veszélyesebb és harcosabb, a hajrában pedig újra megszerezte a vezetést Kobbie Mainoo révén. A végén még nagyobb is lehetett volna a különbség, de Diogo Dalot ziccert rontott.


A vendégek oldaláról egyértelműen a gól és gólpasszos Szoboszlai volt a mezőny legjobbja:

  • This is Anfield: 6
  • This is Anfield olvasói: 6,9
  • Liverpool Echo: 7
  • Goal: 9

Átlag: 7,23

Szoboszlaiék reálisan lemaradnak a dobogóról

A negyedik helyen álló Liverpool – amely már nem számít címvédőnek, mivel már nem nyerheti meg a bajnokságot – oda-vissza kikapott a legnagyobb riválisától, de a kardjába nem kell dőlnie, mert jó eséllyel odaér a BL-indulást érő helyek valamelyikére. Az utolsó három fordulóban viszont újabb rangadók várnak rá:

  • Chelsea (otthon)
  • Aston Villa (idegenben)
  • Brentford (otthon)


Nyitókép: Darren Staples/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
rugbista
2026. május 04. 16:43
Pontosan.
