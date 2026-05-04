Az olcsó konyhabútor egyre népszerűbb, megmondjuk miért! (X)

Az elmúlt évek gazdasági változásai érezhetően hatottak a lakásfelújítási piacra is. A magyarok vásárlóereje csökkent, a kivitelezési és alapanyagárak emelkedtek, így sokan újragondolták, mennyit tudnak és akarnak költeni konyhabútorra. Nem mindenki engedheti meg magának a több millió forintos, egyedileg tervezett megoldásokat – és egyre többen ismerik fel, hogy erre nem is feltétlenül van szükség.
A témáról a Homelux.hu – a 2025-ös Év Webshopja díj lakberendezés kategóriagyőztese – szakértőjét kérdeztük.
„Ma már teljesen reális különbség van az előre gyártott és az egyedi konyhák között árban. Egy jól felszerelt, előre összeállított konyhabútor akár három-négyszer olcsóbb lehet, mint egy egyedi gyártású modell. Az egyedi konyhák ára pedig gyakorlatilag a csillagos égig terjedhet, attól függően, milyen anyagokat és megoldásokat választ a megrendelő” – fogalmaz a szakértő.
Az olcsó konyhabútor kategóriája ma már nem a kompromisszum szinonimája, hanem egy tudatos, költséghatékony döntés.
Ezek a modellek előre gyártott, fix méretű elemekből állnak, így a gyártási és tervezési költségek jelentősen alacsonyabbak.
A szakértő szerint a vásárlók többsége ma ár-érték arányban gondolkodik: „Sokan inkább egy stabil, jól működő, megfizethető konyhát választanak, mint egy túlméretezett, hitelből finanszírozott prémium megoldást.”
Az ilyen konyhák különösen népszerűek:
– első lakásba költözők körében
– panellakásokban
– családi házak felújításakor
– befektetési célú ingatlanok esetén
Az egyedi gyártású konyhák legnagyobb előnye a teljes személyre szabhatóság. A méretek, az anyagok, a frontok, a belső rendszerezők és a részletmegoldások mind az adott térhez és igényhez igazíthatók.
Ez azonban komoly költséggel jár. Egy egyedi konyha ára könnyedén több millió forint is lehet, különösen prémium vasalatokkal, egyedi frontokkal és speciális munkapulttal.
Ezzel szemben az előre gyártott, olcsóbb konyhák kevésbé szabhatók egyedire. Fix méretekből és előre meghatározott variációkból lehet választani. Ugyanakkor a legtöbb átlagos lakásmérethez ezek a megoldások tökéletesen illeszkednek.
A költségtudatos vásárlásban nagy szerepe van a vásárlók számára is elérhető konyhatervezési megoldásoknak. Az online konyhatervezés lehetősége segít abban, hogy a vásárlók előre lássák a kialakítást és az árakat. A Homelux 3D online ingyenes konyhatervező például lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját maga állítsa össze a konyhát, azonnal kalkulálja a költségeket, majd a megtervezett modellt rögtön meg is vásárolja. Ez átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá teszi a folyamatot. A Homelux konyhatervezőjének extra tulajdonsága, hogy a konyhát 3D-ben a saját lakásunkba is kivetíthetjük mobiltelefonunk segítségével.
„A vásárlók ma már nem szeretnének meglepetéseket. Látni akarják az árakat, a méreteket és a végeredményt még a döntés előtt” – emeli ki a szakértő.
A konyhabútor szett előre összeállított elemei harmonikus megjelenést biztosítanak, miközben a költségek kontrollálhatók maradnak. A fix méretezés korlátozhatja az egyedi igényeket, ugyanakkor a legtöbb lakás esetében megfelelően illeszkednek a tér adottságaihoz.
A Homelux tapasztalatai szerint a középkategória a legnépszerűbb. Különösen keresettek a Leziter márka magyar gyártású konyhabútorai, amelyek kedvező ár mellett stabil szerkezeti megoldásokat és modern megjelenést kínálnak.
Az olcsó konyhabútor térnyerése tehát nem a minőség leértékelődését jelenti, hanem a realitásokhoz igazodó döntést. A magyar vásárlók ma egyre inkább mérlegelnek: mennyit használják a konyhát, milyen igényeik vannak, és mennyi pénzt szeretnének erre fordítani.
Ahogy a Homelux szakértője összegzi: „Nem az a kérdés, hogy olcsó vagy drága konyhát választunk, hanem az, hogy a döntés illeszkedik-e az élethelyzetünkhöz és a költségkeretünkhöz. Ma sokan inkább a racionális megoldást választják – és ebben nincs semmi kompromisszum.”
Nyitókép: Homelux
