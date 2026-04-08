MOL, MVM, repülőtér: mindent elveszíthet Magyarország, ha a Tisza Párt kerül hatalomra (VIDEÓ)

A Mesterterv legutóbbi adásában Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője elemző vendégeivel többek között arról beszélgetett, hogy kiszivárgott a Tisza energiapolitikai terve. Mint ismert, Magyar Péterék eltörölnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett árat, lecsatlakoznának az olcsó orosz energiáról, a háztartások megtakarításaira pedig energiafüggetlenségi adót vetnének ki.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Tisza Párt gyakorlatilag pillanatok alatt végre akarja hajtani a brüsszeli energiapolitikát. Szakértői számítások szerint a Tisza terve akár 25 százalékos inflációt is eredményezhetne, ami a Bokros-csomag időszakát idéző gazdasági sokkot jelentene Magyarországon. Ha az ellenzéki párt végre tudná hajtani a tervét, az azt jelentené, hogy a benzin ára 1000 forint fölé menne.