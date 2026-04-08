MOL, MVM, repülőtér: mindent elveszíthet Magyarország, ha a Tisza Párt kerül hatalomra (VIDEÓ)

Brutális hatásokkal járna a Tisza energiaátállási terve – ennyivel maradna kevesebb pénzünk minden hónap végén
„A Tisza Párt gyakorlatilag pillanatok alatt végre akarja hajtani a brüsszeli energiapolitikát” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Mindent privatizálnának, semmi nem maradna az állam kezében.
A Mesterterv legutóbbi adásában Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője elemző vendégeivel többek között arról beszélgetett, hogy kiszivárgott a Tisza energiapolitikai terve. Mint ismert, Magyar Péterék eltörölnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett árat, lecsatlakoznának az olcsó orosz energiáról, a háztartások megtakarításaira pedig energiafüggetlenségi adót vetnének ki.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Tisza Párt gyakorlatilag pillanatok alatt végre akarja hajtani a brüsszeli energiapolitikát. Szakértői számítások szerint a Tisza terve akár 25 százalékos inflációt is eredményezhetne, ami a Bokros-csomag időszakát idéző gazdasági sokkot jelentene Magyarországon. Ha az ellenzéki párt végre tudná hajtani a tervét, az azt jelentené, hogy a benzin ára 1000 forint fölé menne.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner Mesterterv c. műsorának vendégei, G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel egyetértettek abban, hogy a MOL-t, valamint az MVM-et is veszélyezteti a tiszás program. „Ez egy veszélyes dolog, láttunk már ilyet” – emelte ki G. Fodor Gábor, majd megjegyezte, hogy
Gyurcsányék mindent eladtak, ezért a nemzeti kormány első lépéseinek egyike volt, hogy visszavette ezeket a kulcsfontosságú ágazatokat.
Ezt is ajánljuk a témában
A kiszivárgott energiapolitikai tervben többek közt a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagárak megszüntetése, a MOL tulajdonosi szerkezetének átalakítása, és az MVM privatizációja szerepel. A Tisza Pártnak tulajdonított tervezet a szakértők szerint nagyon nagy érvágást jelentene a magyar háztartásoknak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert