„Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük-e az oroszokat” – Lázár János a választások tétjéről

Kitört a pánik Romániában: történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára
Náluk nincs védett tarifa.
Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag.
A kormány üzemanyagokra meghozott védett árával Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter Szigetváron, a Lázárinfó Expresszen, hozzátéve: az iráni konfliktus nem ér véget egyhamar, írja az Infostart.
Romániában már 670 forint a benzin, lassan 700 a gázolaj. Ausztriában szintén, de Németországban már 1000 forintot kellett fizetni egy liter gázolajért.
„A magyar benzin és gázolajár ma Európában a legolcsóbb, és marad is, amíg a háború tart, és amíg az üzemanyagárak nem rendeződnek vissza a normális szintre” – mondta Lázár János.
A miniszter úgy véli, az elmúlt 16 év fideszes kormányzásában több volt a jó, mint a rossz.
Nem azt mondjuk, hogy hibátlan volt az elmúlt 16 év, nem azt mondjuk, hogy minden rendben volt, nem azt mondjuk, hogy mi hiba nélküliek vagyunk, de az biztos, hogy több volt a jó, mint a rossz,
és legalább a pohár félig tele van, és ha közösen dolgozunk tovább, akkor ezt a munkát tudjuk folytatni” – fogalmazott.
Lázár János szerint a választások tétje, hogy a gázszámla és a villanyszámla 2026 szeptemberétől 2027 tavaszáig 250 ezer forint lesz, vagy pedig 1 millió.
Egyetlen tollvonással levehetnék az emberek válláról az energiaterhet, mégsem lépnek.
„Ha elvágják Magyarországot az olcsó gáztól és az olcsó olajtól, nem tudjuk tartani a rezsicsökkentést, bárki kormányozza is az országot. A magyarok okos emberek, a magyar társadalom 80 százaléka, a tiszások több mint a fele is tudja, hogy olcsó orosz gáz és olcsó orosz olaj nélkül nem működik Magyarország.
Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük-e az oroszokat, szereti a fene őket. Ez arról szól, hogy jóban akarunk lenni azokkal, akiktől 30 százalékkal olcsóbban tudjuk kapni a gázt és az olajat azért, hogy minden magyar családnak könnyebb legyen az élete és megfizethetőbb legyen a gázszámla, a rezsiszámla és az üzemanyag”
– mondta.
A Fidesz kormánya a Tiszával szemben Trumpnak és Putyinnak is nemet tud mondani – hangsúlyozta Lázár János.
„Én ott ültem Orbán Viktorral Trumpnál és Putyinnál is. Az az ember tud nemet mondani. Trumpnak is volt hajmeresztő kérése és Putyinnak is volt hajmeresztő mondata. Mind a kettőre nemet mondtunk, mert nekünk Magyarország az első”
– szögezte le Lázár János.
A tárcavezető szeretné, ha a választások után nyugodtabb lenne Magyarország, ehhez azonban minden politikai erőre szükség lesz.
Mert mi kell a választások másnapján? Hogy mindenki lenyugodjon. Aki veszít, az méltósággal viselje a vereséget, aki győz, az meg alázattal viselje a győzelmet. Mert a nap végén mindannyian magyarok vagyunk, és nekünk, fideszeseknek ez a legfontosabb” – mondta.
A miniszter szerint a Tisza Párt szándékosan szembefordítja a fiatalokat és az időseket, és a választás nincs lefutva, mert „minden közvéleménykutató hazudik” – írja az Infostart.
Fotó: YouTube képmentés/Lázár János