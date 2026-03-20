Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
olcsó magyarországon lázár jános üzemanyag

„Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük-e az oroszokat” – Lázár János a választások tétjéről

2026. március 20. 06:48

Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag.

A kormány üzemanyagokra meghozott védett árával Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter Szigetváron, a Lázárinfó Expresszen, hozzátéve: az iráni konfliktus nem ér véget egyhamar, írja az Infostart

Romániában már 670 forint a benzin, lassan 700 a gázolaj. Ausztriában szintén, de Németországban már 1000 forintot kellett fizetni egy liter gázolajért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„A magyar benzin és gázolajár ma Európában a legolcsóbb, és marad is, amíg a háború tart, és amíg az üzemanyagárak nem rendeződnek vissza a normális szintre” – mondta Lázár János. 

A miniszter úgy véli, az elmúlt 16 év fideszes kormányzásában több volt a jó, mint a rossz.

Nem azt mondjuk, hogy hibátlan volt az elmúlt 16 év, nem azt mondjuk, hogy minden rendben volt, nem azt mondjuk, hogy mi hiba nélküliek vagyunk, de az biztos, hogy több volt a jó, mint a rossz,

és legalább a pohár félig tele van, és ha közösen dolgozunk tovább, akkor ezt a munkát tudjuk folytatni” – fogalmazott.

Lázár János szerint a választások tétje, hogy a gázszámla és a villanyszámla 2026 szeptemberétől 2027 tavaszáig 250 ezer forint lesz, vagy pedig 1 millió.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha elvágják Magyarországot az olcsó gáztól és az olcsó olajtól, nem tudjuk tartani a rezsicsökkentést, bárki kormányozza is az országot. A magyarok okos emberek, a magyar társadalom 80 százaléka, a tiszások több mint a fele is tudja, hogy olcsó orosz gáz és olcsó orosz olaj nélkül nem működik Magyarország.

Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük-e az oroszokat, szereti a fene őket. Ez arról szól, hogy jóban akarunk lenni azokkal, akiktől 30 százalékkal olcsóbban tudjuk kapni a gázt és az olajat azért, hogy minden magyar családnak könnyebb legyen az élete és megfizethetőbb legyen a gázszámla, a rezsiszámla és az üzemanyag” 

– mondta.

A Fidesz kormánya a Tiszával szemben Trumpnak és Putyinnak is nemet tud mondani – hangsúlyozta Lázár János.

„Én ott ültem Orbán Viktorral Trumpnál és Putyinnál is. Az az ember tud nemet mondani. Trumpnak is volt hajmeresztő kérése és Putyinnak is volt hajmeresztő mondata. Mind a kettőre nemet mondtunk, mert nekünk Magyarország az első”

– szögezte le Lázár János.

Béke legyen Magyarországon

A tárcavezető szeretné, ha a választások után nyugodtabb lenne Magyarország, ehhez azonban minden politikai erőre szükség lesz.

Mert mi kell a választások másnapján? Hogy mindenki lenyugodjon. Aki veszít, az méltósággal viselje a vereséget, aki győz, az meg alázattal viselje a győzelmet. Mert a nap végén mindannyian magyarok vagyunk, és nekünk, fideszeseknek ez a legfontosabb” – mondta.

A miniszter szerint a Tisza Párt szándékosan szembefordítja a fiatalokat és az időseket, és a választás nincs lefutva, mert „minden közvéleménykutató hazudik” – írja az Infostart.

Fotó: YouTube képmentés/Lázár János

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hogymikvannak-3
2026. március 20. 07:39
Nem szeretitek, csak kiszolgáljátok őket, Qrva nagy pénzért. És még csak nem is szeva bácsiról beszélek. És ki a fasz mondta orbánnak, hogy harcoljon ukrajna ellen. Meg Brüsszel ellen. Nem harcol ő, hanem ellenségképet kreál, de azt hazug, undorító, és gátlástalan módon. Vazze, ha vele tacepaóznák ki a szomszédos országokat óriásplakátokon, hogy mire baxták el az uniós támogatásokat, hogy lett milliárdos az egész retyerutyája, mit művelnének ? Trump, Putyin, és Nethanjau, 3 pszichopata tömeggyilkos a három legjobb haverja, ezek seggét nyalja, ahogy anno horthy a hitlerét, láttuk mi lett belőle. A háborúkat pont az ilyen emberek csinálják, mint orbán, meg a bandája, mert érdekből az ilyen vérgyilkos barmok mellé állnak. Ja, és most nyögte be szijjártó, ha amerika kéri, mi segítünk neki az irán ellenes háborúban. Téboly, amit ez az ország és nemzetgyilkos gátlástalan maffiabanda fidesz művel.
Obsitos Technikus
2026. március 20. 07:34
Én meg szeretem az oroszokat Janikám, legfőképp az országukat. Lermontov, Csehov, Puskin országát, Lomonoszov, Mengyelejev, Kapica országát, a szoljanka, a pirozski, a füstölt tokhal, az olivje országát.
soma100
2026. március 20. 07:33
Úgy látom Lázár szavai nagyon betaláltak, mert eddig csak fröcsögést látok. Talán jó lenne felfognia mindenkinek, hogy Orbán és a Fidesz nem orosz párti, hanem Magyarország érdekeit tartja szem előtt.
Obsitos Technikus
2026. március 20. 07:26
"Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük-e az oroszokat, szereti a fene őket." És ez az alak lesz Orbán utóda? Ez egy tapló gyökér primitív műveletlen barom.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!