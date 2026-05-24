Lecsaptak az ukrán drónok: hatalmas lángokkal ég egy olajraktár Oroszországban

Tűz ütött ki egy olajraktárnál és egy üzemanyag-terminálnál az oroszországi Novorosszijszk kikötővárosában, miután lelőtt drónok törmelékei csapódtak be – számoltak be róla sajtójelentések a Ukrinform gyűjtése szerint. A hatóságok szerint a tűz több műszaki és adminisztratív épületet érintett, dróndarabok pedig egy üzemanyag-terminál területére hullottak.

A regionális tisztviselők azt is állították, hogy két férfi megsérült, amikor a törmelék becsapódásakor a szabadban tartózkodtak; őket kórházba szállították.

A Seskharisz olajterminál Dél-Oroszország legnagyobb olajrakodó terminálja, és a Transznyefty infrastruktúrájának része. Olaj és kőolajtermékek fogadását, tárolását és tankhajókra történő berakodását végzi, valamint a térség vezetékeinek egyik kulcsfontosságú exportpontja.