Lecsaptak az ukrán drónok: hatalmas lángokkal ég egy olajraktár Oroszországban

Tűz ütött ki egy olajraktárnál és egy üzemanyag-terminálnál az oroszországi Novorosszijszk kikötővárosában, miután lelőtt drónok törmelékei csapódtak be – számoltak be róla sajtójelentések a Ukrinform gyűjtése szerint. A hatóságok szerint a tűz több műszaki és adminisztratív épületet érintett, dróndarabok pedig egy üzemanyag-terminál területére hullottak.
A regionális tisztviselők azt is állították, hogy két férfi megsérült, amikor a törmelék becsapódásakor a szabadban tartózkodtak; őket kórházba szállították.
A Seskharisz olajterminál Dél-Oroszország legnagyobb olajrakodó terminálja, és a Transznyefty infrastruktúrájának része. Olaj és kőolajtermékek fogadását, tárolását és tankhajókra történő berakodását végzi, valamint a térség vezetékeinek egyik kulcsfontosságú exportpontja.
Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy az éjszaka folyamán 348 drónt lőtt le, és hogy Oroszország 14 régióját, valamint a megszállt Krímet érte támadás. Mint arról korábban beszámoltak, az ukrán védelmi erők több orosz katonai és infrastrukturális célpontot támadtak, köztük hajókat és létesítményeket a megszállt területeken.
