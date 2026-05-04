Magyar Péter legfőbb kiindulópontja, hogy szeressék őt | REAKCIÓ Cs. Király Tamással (VIDEÓ)

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
A Tisza kétharmados győzelme után vajon újabb államreform érkezik?
A „Budapestté” lett Magyarországról, a választási eredmény valódi okairól, következményeiről beszélget a Reakció friss kiadásában Kacsoh Dániel és vendége: Cs. Király Tamás. Az Ultrahang népszerű műsorvezetője a műsorban kifejti, hogyan vált Magyar Péter pártja egyfajta „vallási mozgalommá”, és lehet-e átfedés a szuverenisták és a tiszások között.
Vallási mozgalomnak nevezte a Tisza Pártot a Reakció friss adásának vendége, Cs. Király Tamás. Az Ultrahang műsorvezetője szerint ez a fajta „kohézió” indokolhatja akár azt is, hogy
az új kormánypárti tábor Magyar Péterék kormányzási hibáit „megideologizálja”.
A beszélgetésben előkerültek a „nullkilométeres” tiszás politikusok előtt álló, kormányzással kapcsolatos kihívások is, valamint hogy a kampányban megismert populista hangnem, a TikTok-kompatibilis üzenetek után
a párt képes lesz-e pragmatikus államigazgatásra, vagy – ahogy Kacsoh Dániel fogalmazott – Magyar Péter mozgalma gyorsan „varázstalanodik” majd.
A Reakcióban szóba került, megújulhat-e a Fidesz úgy, hogy közben megőrzi két és félmilliós szavazótáborát, hogyan terjedt át főváros politikai hangulata vidékre, és hogy vajon miért nem találja a közös hangot a „hagyományos” politika a 2000-es években születettekkel.
