ukrán hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Olekszandr Szirszkij

Jelentős reform az ukrán hadseregben: Kijev mindent bevet, hogy katonának álljanak az emberek

2026. május 25. 22:44

Átalakulhat a mozgósítás rendszere, és jöhet a magasabb zsold.

2026. május 25. 22:44
Átfogó haderőreformot készít elő az ukrán védelmi minisztérium, amely a katonák juttatásait, a leszerelés szabályait és a mozgósítás rendszerét is érintheti. A Kárpáti Igaz Szó által ismertetett tervek szerint már júniusban elindulhat a változások első szakasza, miközben Kijev a jövőben külföldi állampolgárok nagyobb arányú bevonásával is számol a hadseregben.

Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója az Unian hírügynökségnek beszélt a készülő változásokról. Elmondása szerint a reform első üteme – a közelmúltban egyre gyakrabban hangoztatott változtatásokhoz hasonlóan – elsősorban a katonák anyagi helyzetét érinti.

A tervek szerint

  • az ukrán gyalogságban szolgálók jelentősen magasabb illetményt kaphatnak,
  • emellett valamennyi szolgálatot teljesítő katona fizetését emelnék.

Korábban Olekszandr Szirszkij főparancsnok arról beszélt, hogy a katonák minimális havi illetménye elérheti a 30 ezer hrivnyát.

Leszerelési lehetőséget is kaphatnak a katonák

A reform egyik legfontosabb eleme a szerződéses rendszer erősítése és a leszerelés lehetőségének megteremtése lehet.

Szternenko szerint ugyanakkor nem feltétlenül meghatározott szolgálati időhöz kötnék a távozást. Mint fogalmazott:

Nem feltétlenül konkrét szolgálati időkről van szó, hanem arról, hogy a katonák sorrend alapján, a szolgálat megkezdésének időpontjától függően kaphatnának lehetőséget a leszerelésre.”

Ez azt jelentené, hogy elsőként azok hagyhatnák el a hadsereget, akik a legrégebb óta teljesítenek szolgálatot.

Teljesen átalakulhat a mozgósítás

A második szakasz már a mozgósítás rendszerét érintené. A miniszteri tanácsadó szerint az elmúlt időszakban számos olyan eset került nyilvánosságra, amely rámutatott a jelenlegi rendszer problémáira. Szternenko kijelentette:

A mozgósítás rendszere egészen biztosan nem fog a jelenlegi formájában működni.”

A részleteket egyelőre nem ismertette, mondván, bizonyos információk nyilvánosságra hozatala csak a reform elindításakor lehetséges. Ugyanakkor jelezte, hogy

Ukrajna a jövőben több külföldi állampolgárt is bevonna a katonai szolgálatba.

A tanácsadó hangsúlyozta:

A hadseregreform jelenleg a védelmi minisztérium csapatának első számú prioritása.”

Kijev fokozná az oroszországi csapásokat

Szternenko az interjúban az ukrán hadműveletekről is beszélt. Állítása szerint az ukrán fegyveres erők az év végéig akár megduplázhatják az Oroszországban végrehajtott mélységi támadások számát.

Szerinte Oroszországban egyre súlyosabb gazdasági nehézségek jelentkeznek, amelyek már a közvélemény hangulatán is érzékelhetők. Úgy véli, az internet és a közösségi oldalak korlátozása tovább növeli az elégedetlenséget az orosz társadalomban.

A reform előzményeihez tartozik, hogy Olekszij Szobolev gazdasági miniszter korábban arról beszélt: a kormány olyan mechanizmust dolgoz ki, amely akár kétmillió, jelenleg a mozgósítás elől rejtőzködő ukrán férfit vonhatna be a gazdaságba vagy a fegyveres erők kötelékébe. A cél az, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő ország kivezesse ezeket az embereket a „szürke zónából”.

***

Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. május 25. 23:37
Aki túléli az orosz mogyorózást, az aranybudit kaphat......
Wastelander2281
2026. május 25. 23:34
Toljátok csak a fukrán propagandát erre van szüksége egy jobboldali magyar embernek! Öseink forognak a sírjaikban...
DBZ22
2026. május 25. 23:26
Elírás a címben , javítom : Kijev mindent trükköt bevet, hogy katonának álljanak az emberek .
NokiNokedli
2026. május 25. 23:16
Kijevi intézkedések? A fenét! Angolszász intézkedések a kijevi gyarmaton.
