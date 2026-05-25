Jelentős reform az ukrán hadseregben: Kijev mindent bevet, hogy katonának álljanak az emberek

A csillagokat is leígérik annak, aki jelentkezik az ukrán hadseregbe, csak valaki menjen végre katonának
Fix szolgálati idővel és óriási bónuszokkal csábítgatják az embereket.
Átalakulhat a mozgósítás rendszere, és jöhet a magasabb zsold.
Átfogó haderőreformot készít elő az ukrán védelmi minisztérium, amely a katonák juttatásait, a leszerelés szabályait és a mozgósítás rendszerét is érintheti. A Kárpáti Igaz Szó által ismertetett tervek szerint már júniusban elindulhat a változások első szakasza, miközben Kijev a jövőben külföldi állampolgárok nagyobb arányú bevonásával is számol a hadseregben.
Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója az Unian hírügynökségnek beszélt a készülő változásokról. Elmondása szerint a reform első üteme – a közelmúltban egyre gyakrabban hangoztatott változtatásokhoz hasonlóan – elsősorban a katonák anyagi helyzetét érinti.
A tervek szerint
Korábban Olekszandr Szirszkij főparancsnok arról beszélt, hogy a katonák minimális havi illetménye elérheti a 30 ezer hrivnyát.
A reform egyik legfontosabb eleme a szerződéses rendszer erősítése és a leszerelés lehetőségének megteremtése lehet.
Szternenko szerint ugyanakkor nem feltétlenül meghatározott szolgálati időhöz kötnék a távozást. Mint fogalmazott:
Nem feltétlenül konkrét szolgálati időkről van szó, hanem arról, hogy a katonák sorrend alapján, a szolgálat megkezdésének időpontjától függően kaphatnának lehetőséget a leszerelésre.”
Ez azt jelentené, hogy elsőként azok hagyhatnák el a hadsereget, akik a legrégebb óta teljesítenek szolgálatot.
A második szakasz már a mozgósítás rendszerét érintené. A miniszteri tanácsadó szerint az elmúlt időszakban számos olyan eset került nyilvánosságra, amely rámutatott a jelenlegi rendszer problémáira. Szternenko kijelentette:
A mozgósítás rendszere egészen biztosan nem fog a jelenlegi formájában működni.”
A részleteket egyelőre nem ismertette, mondván, bizonyos információk nyilvánosságra hozatala csak a reform elindításakor lehetséges. Ugyanakkor jelezte, hogy
Ukrajna a jövőben több külföldi állampolgárt is bevonna a katonai szolgálatba.
A tanácsadó hangsúlyozta:
A hadseregreform jelenleg a védelmi minisztérium csapatának első számú prioritása.”
Szternenko az interjúban az ukrán hadműveletekről is beszélt. Állítása szerint az ukrán fegyveres erők az év végéig akár megduplázhatják az Oroszországban végrehajtott mélységi támadások számát.
Szerinte Oroszországban egyre súlyosabb gazdasági nehézségek jelentkeznek, amelyek már a közvélemény hangulatán is érzékelhetők. Úgy véli, az internet és a közösségi oldalak korlátozása tovább növeli az elégedetlenséget az orosz társadalomban.
A reform előzményeihez tartozik, hogy Olekszij Szobolev gazdasági miniszter korábban arról beszélt: a kormány olyan mechanizmust dolgoz ki, amely akár kétmillió, jelenleg a mozgósítás elől rejtőzködő ukrán férfit vonhatna be a gazdaságba vagy a fegyveres erők kötelékébe. A cél az, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő ország kivezesse ezeket az embereket a „szürke zónából”.
Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP