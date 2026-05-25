Jelentős reform az ukrán hadseregben: Kijev mindent bevet, hogy katonának álljanak az emberek

Átfogó haderőreformot készít elő az ukrán védelmi minisztérium, amely a katonák juttatásait, a leszerelés szabályait és a mozgósítás rendszerét is érintheti. A Kárpáti Igaz Szó által ismertetett tervek szerint már júniusban elindulhat a változások első szakasza, miközben Kijev a jövőben külföldi állampolgárok nagyobb arányú bevonásával is számol a hadseregben.

Szerhij Szternenko, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója az Unian hírügynökségnek beszélt a készülő változásokról. Elmondása szerint a reform első üteme – a közelmúltban egyre gyakrabban hangoztatott változtatásokhoz hasonlóan – elsősorban a katonák anyagi helyzetét érinti.