ukrán hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború

A csillagokat is leígérik annak, aki jelentkezik az ukrán hadseregbe, csak valaki menjen végre katonának

2026. május 11. 17:50

Fix szolgálati idővel és óriási bónuszokkal csábítgatják az embereket.

2026. május 11. 17:50
Új katonai szerződésrendszeren dolgozik az ukrán vezetés, amely pontos szolgálati időt, garantált leszerelési lehetőséget és jelentősen megemelt harctéri pótlékokat biztosítana a katonák számára – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpáti Igaz Szó. A tervek szerint a frontvonalban szolgálók fizetése akár a havi 400 ezer hrivnyát – több mint 2 millió 700 ezer forint – is elérheti.

A lap értesülései szerint a védelmi minisztérium, a vezérkar és az elnöki hivatal már egyeztette az új rendszer főbb elemeit. A cél egy olyan szerződéses modell kialakítása lehet, amely egyszerre teszi kiszámíthatóbbá a katonai szolgálatot és vonzóbbá a hadsereget az új jelentkezők számára.

A kiszivárgott információk alapján háromféle szerződést vezetnének be, amelyek az újonnan bevonulókra és a jelenlegi állományra is vonatkoznának. Az egyik legfontosabb újítás, hogy

  • a mozgósított katonák előre rögzített leszerelési időponttal írhatnának alá szerződést, és
  • bizonyos ideig mentesülhetnének az újabb behívás alól is.

A harci feladatokat ellátó katonák esetében tíz hónapos szolgálati idővel számolnak, míg az új frontszolgálatosok számára 14 hónapos időszakot határoznának meg. A nem közvetlen harci pozíciókban – például

  • drónkezelőként,
  • technikai szakemberként vagy
  • kommunikációs feladatkörben –

szolgálók esetében akár kétéves szerződés is lehetséges lenne.

Az új rendszer leglátványosabb eleme az úgynevezett „10/20/40” bónuszmodell. Ennek lényege, hogy a katonák napi pluszpénzt kapnának attól függően, milyen veszélyes feladatokat látnak el:

  • a frontvonalon töltött napokért tízezer hrivnya járna, míg
  • támadó vagy felderítő műveletek során akár napi 20-40 ezer hrivnyás extra juttatást is kaphatnának.

A Kárpáti Igaz Szó szerint

egy folyamatosan harci feladatokat végrehajtó gyalogos katona havi jövedelme így akár 250-400 ezer hrivnyára is emelkedhet.

Ez jelenlegi árfolyamon több millió forintos fizetést jelentene, ami jól mutatja, milyen súlyos emberhiánnyal és motivációs problémákkal néz szembe az ukrán hadsereg.

A tervek szerint nemcsak a fronton szolgálók járnának jobban. A hátországban dolgozó katonák minimálbérét 20 ezerről 30 ezer hrivnyára emelnék, miközben a különböző parancsnoki szinteken szolgálók fizetése akár meg is duplázódhatna.

Az ukrán vezetés ugyanakkor felső kifizetési korlátot is bevezetne, hogy elkerüljék a harci pótlékokkal kapcsolatos visszaéléseket. A javaslatok egyelőre még nem jelentek meg hivatalos törvénytervezet formájában, de az értesülések szerint a hónap végéig véglegesíthetik az új szerződéses rendszer részleteit.

Fotó: Florent VERGNES / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
hernadvolgyi-2
2026. május 11. 18:24
Régen surranóba vertük a vigyázzt! "Szél viszi messze a fellegeket, Felettünk lángol az ég! Nyújtsd ide édes a kis kezedet, Ki tudja, látlak-e még?"
wwoman-2
2026. május 11. 18:22
Az oroszoknál még mindig nem a sorozottak vannak a fronton. Egyelőre nincs emberhiány, az igaz hogy észak-koreaiak is harcoltak.
VeressZoltán
2026. május 11. 18:09
A visszaélés szinonimája; ukrajna.
sanya55-2
•••
2026. május 11. 18:08 Szerkesztve
Amúgy nem kell leígérni, ők mennek 2-3 nap múlva a csillagokba
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!