A csillagokat is leígérik annak, aki jelentkezik az ukrán hadseregbe, csak valaki menjen végre katonának

Új katonai szerződésrendszeren dolgozik az ukrán vezetés, amely pontos szolgálati időt, garantált leszerelési lehetőséget és jelentősen megemelt harctéri pótlékokat biztosítana a katonák számára – írja az Ukrajinszka Pravda nyomán a Kárpáti Igaz Szó. A tervek szerint a frontvonalban szolgálók fizetése akár a havi 400 ezer hrivnyát – több mint 2 millió 700 ezer forint – is elérheti.

A lap értesülései szerint a védelmi minisztérium, a vezérkar és az elnöki hivatal már egyeztette az új rendszer főbb elemeit. A cél egy olyan szerződéses modell kialakítása lehet, amely egyszerre teszi kiszámíthatóbbá a katonai szolgálatot és vonzóbbá a hadsereget az új jelentkezők számára.