A csillagokat is leígérik annak, aki jelentkezik az ukrán hadseregbe, csak valaki menjen végre katonának

A Kárpáti Igaz Szó szerint
egy folyamatosan harci feladatokat végrehajtó gyalogos katona havi jövedelme így akár 250-400 ezer hrivnyára is emelkedhet.
Ez jelenlegi árfolyamon több millió forintos fizetést jelentene, ami jól mutatja, milyen súlyos emberhiánnyal és motivációs problémákkal néz szembe az ukrán hadsereg.
A tervek szerint nemcsak a fronton szolgálók járnának jobban. A hátországban dolgozó katonák minimálbérét 20 ezerről 30 ezer hrivnyára emelnék, miközben a különböző parancsnoki szinteken szolgálók fizetése akár meg is duplázódhatna.
Az ukrán vezetés ugyanakkor felső kifizetési korlátot is bevezetne, hogy elkerüljék a harci pótlékokkal kapcsolatos visszaéléseket. A javaslatok egyelőre még nem jelentek meg hivatalos törvénytervezet formájában, de az értesülések szerint a hónap végéig véglegesíthetik az új szerződéses rendszer részleteit.