Zelenszkijék rájöttek, hogy háttal ülnek a moziban? – emelkedésnek indulhat az ukrán hadsereg létszáma

Rideg válasz Kijevből: Zelenszkij nem igazán akar találkozni Magyar Péterrel
Hiába kezdeményezett találkozót az ukrán elnökkel a leendő miniszterelnök, egyelőre nem körvonalazódik, mikor és hol kerülne rá sor.
Ukrajna jelentős változtatásokat vezet be a fronton szolgáló katonák rotációs rendszerében, ami eddig sokakat visszatartott a katonai szolgálattól.
Aláírta a frontvonalon szolgálatot teljesítő katonák kötelező rotációjáról szóló parancsot Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön – közölte a főtiszt Telegram-csatornája.
A parancsnokoknak biztosítaniuk kell annak feltételeit, hogy a katonák legfeljebb két hónapig maradjanak harci pozíciókban.
„Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” – áll a bejegyzésben.
A parancs meghatározza, hogy a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása, valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása.
Lapunk korábban beszámolt arról, hogy a rotáció kérdése egyre égetőbb problémát jelent Ukrajna számára, mivel a hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd. Becslések szerint több mint kétmillió olyan hadköteles állampolgár van, aki aktívan elkerüli a katonai szolgálatot, mondván, hogy az egy „egyirányú jegy”.
Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke a témába vágóan úgy nyilatkozott: „Ha az emberek tudnák, hogy egy év szolgálat után pihenhetnek, többen jelentkeznének a seregbe.”
A rotációs szabályzat módosítása tehát kulcsfontosságú lehet a mozgósítás szempontjából: Merezsko úgy vélekedett, ha a besorozást elkerülő embereket is sikerülni a seregbe csábítani, Ukrajna még akár „tíz évig vagy annál is tovább harcolhat.”
(MTI / Mandiner)
Hiába kezdeményezett találkozót az ukrán elnökkel a leendő miniszterelnök, egyelőre nem körvonalazódik, mikor és hol kerülne rá sor.
