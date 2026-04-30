04. 30.
csütörtök
ukrán hadsereg rotáció front orosz-ukrán háború katona

Zelenszkijék rájöttek, hogy háttal ülnek a moziban? – emelkedésnek indulhat az ukrán hadsereg létszáma

2026. április 30. 14:09

Ukrajna jelentős változtatásokat vezet be a fronton szolgáló katonák rotációs rendszerében, ami eddig sokakat visszatartott a katonai szolgálattól.

null

Aláírta a frontvonalon szolgálatot teljesítő katonák kötelező rotációjáról szóló parancsot Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön – közölte a főtiszt Telegram-csatornája.

A parancsnokoknak biztosítaniuk kell annak feltételeit, hogy a katonák legfeljebb két hónapig maradjanak harci pozíciókban.

„Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” – áll a bejegyzésben.

A parancs meghatározza, hogy a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása, valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása.

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy a rotáció kérdése egyre égetőbb problémát jelent Ukrajna számára, mivel a hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd. Becslések szerint több mint kétmillió olyan hadköteles állampolgár van, aki aktívan elkerüli a katonai szolgálatot, mondván, hogy az egy „egyirányú jegy”.

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke a témába vágóan úgy nyilatkozott: „Ha az emberek tudnák, hogy egy év szolgálat után pihenhetnek, többen jelentkeznének a seregbe.”

A rotációs szabályzat módosítása tehát kulcsfontosságú lehet a mozgósítás szempontjából: Merezsko úgy vélekedett, ha a besorozást elkerülő embereket is sikerülni a seregbe csábítani, Ukrajna még akár „tíz évig vagy annál is tovább harcolhat.”

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

***

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2026. április 30. 15:58
Hát ha erre nem jönnek haza külföldről a harcképes emberek milliói, akkor semmire...
kailniris
2026. április 30. 15:38
Egyébként is az egész csak fiktív, ritka az hogy megérik a 2 hónapot. Vagy kurva nagy mákja van, vagy kurva okosan mindig elkerüli a sürűjét, vagy a hadtápon van.
kailniris
2026. április 30. 15:30
„Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” Tipikus fingreszelés, mégis hogy apicsába lehet előre tervezni akár fél órára egy dinamikusan változó frontvonalon? Ha meg figyelembe veszik a felsoroltakat, akkor ott egy katona sem fog soha szabadságra menni.
Lesbat
2026. április 30. 15:04
Ukrajna még akár „tíz évig vagy annál is tovább harcolhat.” Gyönyörű terv!
