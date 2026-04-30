Rideg válasz Kijevből: Zelenszkij nem igazán akar találkozni Magyar Péterrel

Magyar Péter személyesen egyeztetne Zelenszkijjel
A leendő miniszterelnök új alapokra helyezné a magyar–ukrán kapcsolatokat.
Hiába kezdeményezett találkozót az ukrán elnökkel a leendő miniszterelnök, egyelőre nem körvonalazódik, mikor és hol kerülne rá sor.
Magyar Péter , Magyarország leendő miniszterelnöke kezdeményezte, hogy első személyes találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel június elején Beregszászon tartsák meg.
Kijev azonban meglehetősen visszafogottan fogadta az ötletet
– írja a Világgazdaság.
Dmitro Litvin, az ukrán elnök tanácsadója szerint Zelenszkij júniusi programja még nem végleges, a kétoldalú találkozókat pedig hagyományosan bilaterális csatornákon keresztül szervezik.
Magyar Péter a napokban fogadta Babják Zoltán beregszászi polgármestert, akivel a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről egyeztetett. Ezt követően jelentette be a beregszászi találkozó ötletét.
Magyar Péter szerint elérkezett az idő, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint tíz éve tartó jogszabályi korlátozásokat, és a kárpátaljai magyarok visszakapják teljes körű kulturális, nyelvi, közigazgatási és oktatási jogaikat.
Hangsúlyozta: a térség magyar közösségének ismét Ukrajna egyenjogú és megbecsült polgáraivá kell válniuk. Magyar Péter már a választási győzelem után jelezte, hogy a magyar-ukrán jószomszédi viszony helyreállításához elengedhetetlen a nemzetiségi kérdések rendezése.
A beregszászi találkozó javaslata látványos diplomáciai gesztus lenne, ám Kijev válasza alapján egyelőre nem körvonalazódik sem időpont, sem konkrét megállapodás a találkozóról.
Zelenszkij múlt héten ugyanakkor kijelentette, hogy Kijev kész konstruktív tárgyalásokra a megválasztott új magyar miniszterelnökkel, bár részleteket nem közölt.
Magyar Péter Facebook-oldalán számolt be róla, hogy irodájában fogadta Babják Zoltánt. A megbeszélésen áttekintették a kárpátaljai magyarok helyzetét és a háború okozta nehézségeket. Egyetértettek abban, hogy a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok új alapokra helyezése szolgálja leginkább a Kárpátalján élő magyarok érdekeit.
Magyar Péter szerint egy sikeres rendezés lehetővé tenné, hogy a háború végeztével minél többen térhessenek vissza otthonaikba, és új fejezet nyíljon a két ország viszonyában.
Babják Zoltánt biztosította: a kárpátaljai magyarok minden tekintetben számíthatnak Magyarország és a Tisza-kormány támogatására.
A leendő miniszterelnök új alapokra helyezné a magyar–ukrán kapcsolatokat.
