04. 30.
csütörtök
volodimir zelenszkij beregszász Magyar Péter ukrajna

Rideg válasz Kijevből: Zelenszkij nem igazán akar találkozni Magyar Péterrel

2026. április 30. 11:22

Hiába kezdeményezett találkozót az ukrán elnökkel a leendő miniszterelnök, egyelőre nem körvonalazódik, mikor és hol kerülne rá sor.

2026. április 30. 11:22
null

Magyar Péter , Magyarország leendő miniszterelnöke kezdeményezte, hogy első személyes találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel június elején Beregszászon tartsák meg.

Kijev azonban meglehetősen visszafogottan fogadta az ötletet

írja a Világgazdaság. 

Dmitro Litvin, az ukrán elnök tanácsadója szerint Zelenszkij júniusi programja még nem végleges, a kétoldalú találkozókat pedig hagyományosan bilaterális csatornákon keresztül szervezik.

Magyar Péter a napokban fogadta Babják Zoltán beregszászi polgármestert, akivel a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről egyeztetett. Ezt követően jelentette be a beregszászi találkozó ötletét.

Hideg fogadtatás Kijevből 

Magyar Péter szerint elérkezett az idő, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint tíz éve tartó jogszabályi korlátozásokat, és a kárpátaljai magyarok visszakapják teljes körű kulturális, nyelvi, közigazgatási és oktatási jogaikat.

Hangsúlyozta: a térség magyar közösségének ismét Ukrajna egyenjogú és megbecsült polgáraivá kell válniuk. Magyar Péter már a választási győzelem után jelezte, hogy a magyar-ukrán jószomszédi viszony helyreállításához elengedhetetlen a nemzetiségi kérdések rendezése.

A beregszászi találkozó javaslata látványos diplomáciai gesztus lenne, ám Kijev válasza alapján egyelőre nem körvonalazódik sem időpont, sem konkrét megállapodás a találkozóról.

Zelenszkij múlt héten ugyanakkor kijelentette, hogy Kijev kész konstruktív tárgyalásokra a megválasztott új magyar miniszterelnökkel, bár részleteket nem közölt.

Magyar Péter Facebook-oldalán számolt be róla, hogy irodájában fogadta Babják Zoltánt. A megbeszélésen áttekintették a kárpátaljai magyarok helyzetét és a háború okozta nehézségeket. Egyetértettek abban, hogy a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok új alapokra helyezése szolgálja leginkább a Kárpátalján élő magyarok érdekeit.

Magyar Péter szerint egy sikeres rendezés lehetővé tenné, hogy a háború végeztével minél többen térhessenek vissza otthonaikba, és új fejezet nyíljon a két ország viszonyában.

Babják Zoltánt biztosította: a kárpátaljai magyarok minden tekintetben számíthatnak Magyarország és a Tisza-kormány támogatására.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ThunderDan
2026. április 30. 11:54
Ugye MŰKÖDÖTT A ZSAROLÁS. Fényesen működött. Innentől a rövid pórázon tartott Poloska csak a parancsokat veheti át.
nyugalom
2026. április 30. 11:50 Szerkesztve
Ez a zsebpiszok mar azt hiszi, egyenrangú Trumppal? Anitacska nem fog sojat szerepelni emellett!
Reszelő Aladár
2026. április 30. 11:46
Majd Berlinből megüzenik Brüsszelen, Varsón és Kijeven keresztül, hogy mit kell gondolni erről és majd tudatják a választ.
Upuaut
2026. április 30. 11:45
Zelenszkij a végén még eléri, hogy Messiáspeti is sokat fog vétózni.
