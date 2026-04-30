Rideg válasz Kijevből: Zelenszkij nem igazán akar találkozni Magyar Péterrel

Hideg fogadtatás Kijevből

Magyar Péter szerint elérkezett az idő, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint tíz éve tartó jogszabályi korlátozásokat, és a kárpátaljai magyarok visszakapják teljes körű kulturális, nyelvi, közigazgatási és oktatási jogaikat.

Hangsúlyozta: a térség magyar közösségének ismét Ukrajna egyenjogú és megbecsült polgáraivá kell válniuk. Magyar Péter már a választási győzelem után jelezte, hogy a magyar-ukrán jószomszédi viszony helyreállításához elengedhetetlen a nemzetiségi kérdések rendezése.

A beregszászi találkozó javaslata látványos diplomáciai gesztus lenne, ám Kijev válasza alapján egyelőre nem körvonalazódik sem időpont, sem konkrét megállapodás a találkozóról.

Zelenszkij múlt héten ugyanakkor kijelentette, hogy Kijev kész konstruktív tárgyalásokra a megválasztott új magyar miniszterelnökkel, bár részleteket nem közölt.