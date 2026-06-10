„Történelmi sikert ért el a Tisza-kormány” – Kapitány István mutatta be, mit terveznek az uniós forrásokkal

„Újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához” – Vitézy Dávid ismertette a terveket
A miniszter szerint az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal.
A miniszter kiemelte, hogy mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére.
Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítésére – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán szerdán.
Felidézte, hogy a Tisza-kormány történelmi sikert ért el: összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal.
Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére. Tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár.
A miniszter kiemelte: a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak.
A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége.
A fejlesztések több mint 4800 megawatt tisztaenergia-termelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások – ismertette.
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A miniszter szerint az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Kapitány István