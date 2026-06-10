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„Történelmi sikert ért el a Tisza-kormány” – Kapitány István mutatta be, mit terveznek az uniós forrásokkal

2026. június 10. 20:51

A miniszter kiemelte, hogy mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére.

2026. június 10. 20:51
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Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítésére – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán szerdán.

Felidézte, hogy a Tisza-kormány történelmi sikert ért el: összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal.

Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére. Tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár.

A miniszter kiemelte: a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak.

A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége.

A fejlesztések több mint 4800 megawatt tisztaenergia-termelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások – ismertette.

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(MTI)

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

Összesen 15 komment

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Sorrend:
szemlelo-2
2026. június 10. 21:37
Jó ez a "tiszta energia". Magyarország egy-egy napsütéses déli időszakban jóval több áramot termel, mint amit felhasznál. Eladni nincs kinek, mert akkor a szomszéd országok is többet termelnek. Mit segít ezen a hálózat fejlesztése és miért jó, ha még több napelemet telepítenek?
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1
0
Ergit
•••
2026. június 10. 21:28 Szerkesztve
Ezekről a pénzes bejelentésekről 2 dolog jut az eszembe: 1. - Mézes madzag. 2. - Választhatsz ételt az étlapról, csakhogy már elfogyott.
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1
0
akiaki
2026. június 10. 21:25
kaptány úr! az a pénz, nem újdonság, az járt, jár, csak fingattak vele, most a fingósoknak, akik ígértek, odadják-talán
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2
0
elcapo-3
2026. június 10. 21:21
Vasedényes fickó! Mindezért mennyi migránst kell befogadni?
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4
0
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