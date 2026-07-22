„Mindig is nagy rajongója voltam, de mostantól Tomi lett a kedvenc »magánembervagyok«-om és »hagyjanakbékén«em.

A Fidesz csicska lejáratóhivatalának volt vezetője annyira cuki, amikor úgy gondolja, hogy ő most már akkor nem is létezik, sosem volt és természetesen mindig igazuk volt és mindenben.