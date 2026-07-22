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Tomi, Tomi, olyan rövid a memóriád.
„Mindig is nagy rajongója voltam, de mostantól Tomi lett a kedvenc »magánembervagyok«-om és »hagyjanakbékén«em.
A Fidesz csicska lejáratóhivatalának volt vezetője annyira cuki, amikor úgy gondolja, hogy ő most már akkor nem is létezik, sosem volt és természetesen mindig igazuk volt és mindenben.
Tomi, Tomi, olyan rövid a memóriád, pedig nem is volt olyan régen, amikor pert vesztett a hivatalod az Átlátszóval szemben, ezt bárki elolvashatja, ráadásul éppen a hazugság miatt, melyre az egész «szakmai» karriered és a bohóchivatalod épült.
Most pedig civilként ugyanazt csinálod, mint gizsgutyaként csináltál. Csak egy picit tán idegesebbnek tűnsz, de miért? Nyakra-főre derültek ki a hazugságaitok, bizonyítani soha, semmit nem sikerült, hergelésben ellenben jó voltál. Ennyi minden, amit hozzá tudsz fűzni? Így, ennyi lenne, úgy gondolod? Hogy megszűnt, elmúlt és nem is léteztél soha?
Miért remeg a keze? Tán ideges? Nem segített a sör?”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád