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Vályi István Lánczi Tamás vélemény szuverenitás

Miért remeg a keze? Tán ideges? Nem segített a sör?

2026. július 22. 15:21

Tomi, Tomi, olyan rövid a memóriád.

2026. július 22. 15:21
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Vályi István
Vályi István
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„Mindig is nagy rajongója voltam, de mostantól Tomi lett a kedvenc »magánembervagyok«-om és »hagyjanakbékén«em.

A Fidesz csicska lejáratóhivatalának volt vezetője annyira cuki, amikor úgy gondolja, hogy ő most már akkor nem is létezik, sosem volt és természetesen mindig igazuk volt és mindenben.

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Tomi, Tomi, olyan rövid a memóriád, pedig nem is volt olyan régen, amikor pert vesztett a hivatalod az Átlátszóval szemben, ezt bárki elolvashatja, ráadásul éppen a hazugság miatt, melyre az egész «szakmai» karriered és a bohóchivatalod épült.  

Most pedig civilként ugyanazt csinálod, mint gizsgutyaként csináltál. Csak egy picit tán idegesebbnek tűnsz, de miért? Nyakra-főre derültek ki a hazugságaitok, bizonyítani soha, semmit nem sikerült, hergelésben ellenben jó voltál. Ennyi minden, amit hozzá tudsz fűzni? Így, ennyi lenne, úgy gondolod? Hogy megszűnt, elmúlt és nem is léteztél soha?

Miért remeg a keze? Tán ideges? Nem segített a sör?”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 43 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. július 22. 16:57
Ez ki ez?
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0
0
marcon-2
2026. július 22. 16:51
Pisti, Pisti, nem olyan jó a memóriád, pedig nem is volt olyan régen, hogy a Fővárosi Ítélőtábla megsemmisítette az ítéletet, és új eljárás lefolytatására kötelezte a Fővárosi Törvényszéket. Bárki elolvashatja, hogy megint/még mindig hazudsz...
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1
0
szilvarozsa
2026. július 22. 16:45
Vályi? Ez a szarkupac is a polcra került?
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4
0
zakar zoltán béla
2026. július 22. 16:45
Nem tudom,hogy ki ez a senkike,de nem is érdekel! Hutty!
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3
0
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