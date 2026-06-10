„Újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához” – Vitézy Dávid ismertette a terveket

A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében.

Felidézte, hogy az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal a keretekről,

benyújtotta a pénzek hazahozatalához szükséges átláthatósági és korrupcióellenes törvénycsomagot, kedden éjfélkor pedig a helyreállítási alapra vonatkozó tervet is hivatalosan beadták a bizottsághoz.