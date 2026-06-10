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Magyarország Vitézy Dávid Európai Bizottság Európai Unió

„Újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához” – Vitézy Dávid ismertette a terveket

2026. június 10. 18:13

A miniszter szerint az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal.

2026. június 10. 18:13
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A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében.

Felidézte, hogy az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal a keretekről,

benyújtotta a pénzek hazahozatalához szükséges átláthatósági és korrupcióellenes törvénycsomagot, kedden éjfélkor pedig a helyreállítási alapra vonatkozó tervet is hivatalosan beadták a bizottsághoz.

Ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alap terhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon.

További 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti CAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését.

Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból.

(MTI)

Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

 

Összesen 38 komment

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Sorrend:
bozzio-2
2026. június 10. 19:32
Eddig nem azt hazudta, hogy a MÁV-nál nem volt semmi fejlesztés? Most pedig a saját pénzből finanszírozott Békéscsaba - Lökösháza vonalat akarja elszámoltatni? Már megint hülyénak akar nézni minket?
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figyelő4322
2026. június 10. 19:19
Mivel Vitézy nem hülye, biztosan tudja, hogy a szuverenítás sokkal értékesebb, mint az esetleges 10-12 milliárd euró. És többet érne megőrizni az ország még viszonylag épen maradt társadalmát. A társadalom a migrációval alaposan felfordul, és szétzilálódik... Hiszen ez történt eddig MINDEN európai országban, ahová betették a lábukat!
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figyelő4322
2026. június 10. 19:13
Állítólag nem egy ostoba ember Vitézy Dávid. (Az hóttbiztos, hogy a mostani főnökéhez képest akár géniusz is lehet). Viszont éppen ezért érdemes lett volna, hogy feltegye a kérdést: megéri az ellopott pénzek visszahozatala, hogy az ország elveszítse még azt a kis darab szuverenítást is, ami Orbán alatt még megvolt?
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1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 10. 19:06
Lassan számolgatni kellene Vitézynek is, hogy amit beígért annak töredékére sem lesz pénz.
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