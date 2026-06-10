„Újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához” – Vitézy Dávid ismertette a terveket

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A miniszter szerint az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal.
A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, ezzel újabb lépéssel került közelebb Magyarország az uniós pénzek hazahozatalához – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében.
Felidézte, hogy az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal a keretekről,
benyújtotta a pénzek hazahozatalához szükséges átláthatósági és korrupcióellenes törvénycsomagot, kedden éjfélkor pedig a helyreállítási alapra vonatkozó tervet is hivatalosan beadták a bizottsághoz.
Ismertette, a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alap terhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon.
További 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti CAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését.
Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból.
(MTI)
Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala