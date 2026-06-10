Budapest megmenekült: megjelent a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után.

A rendelet a mellékletében rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel-többletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig.