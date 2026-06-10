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önkormányzat budapest rendelet

Budapest megmenekült: megjelent a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

2026. június 10. 20:38

Sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége.

2026. június 10. 20:38
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Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után.

A rendelet a mellékletében rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel-többletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig.

A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot.

(MTI)

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 27 komment

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pollip
2026. június 10. 21:46
Kazincbarcika lakossága 23608 fő......
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haxima
2026. június 10. 21:45
Épp itt at ideje h végre eltartson minket a söpredék vidék. Örüljön a sok bugris, hogy mi pestiek fáklyaként világítunk a magyar ugaron. Ha nem lenne budapest nem láthatna a sok paraszt pávatollas buzikat sehol. Fizessetek csak. A mi eszenagy polgármesterünk meg vesz majd szemétdombot még egyet
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pollip
2026. június 10. 21:44
Fizessenek a gazdagok!!!!
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figyelő4322
2026. június 10. 21:39
"...legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot..." Hmm... Ez nagyon érdekes, és rendkívül meglepő! Persze hogy is van ez! Eddig nem tudtam, hogy Kazincbarcika a leggazdagabb város a magyarok országában? 😳
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