„Párttársaim előtt is sokáig titkoltam” – súlyos betegségéről vallott Kunhalmi Ágnes

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Az elviselhetetlen fájdalom már nemcsak a menstruációja alatt, hanem egy idő után a két ciklus között is kitartott.
Huszonhárom politikával eltöltött év után májustól már nem tagja az Országgyűlésnek Kunhalmi Ágnes, az MSZP egykori társelnöke a Nők Lapjának adott nagyinterjújában részletesen beszélt politikai küzdelmei mellett a magánéletében történt harcokról is. Mint mondta, a politikában tűrni kell a lelki abúzust és nem szabad gyengének, vagy betegnek látszani, mert élve felfalják az embert.
„Többek között ezért sem beszéltem eddig a súlyos nőgyógyászati problémámról, az endometriózisomról sem” – folytatta. A baloldali politikus éveken át erős fájdalmakkal élt, miközben a munkáját végezte a Parlamentben.
Az erős és görcsös alhasi fájdalmak miatt sokszor voltam nagyon rosszul, de ezt lepleztem, még a párttársaim előtt is sokáig titkoltam, hogy mennyire beteg vagyok”
– folytatta, majd elmesélte, az elviselhetetlen fájdalom már nemcsak a menstruációja alatt, hanem egy idő után a két ciklus között is kitartott. Betegségét csak nagyon nehezen fedezték fel, egy nőgyógyász félre is kezelte, mert azt hitte, hogy petefészek-gyulladása van és rengeteg antibiotikumot írt fel számára, ami kellemetlen mellékhatásokkal járt.
Később az Endometriózis Magyarország Alapítvány segítségével sikerült eljutnom legalább a helyes diagnózisig, majd a kiváló endometriózis specialistához, Dr. Bokor Attilához, aki megműtött”
– vallott betegségéről kendőzetlen őszinteséggel Kunhalmi Ágnes, akinek fájdalmai megszűntek azóta, ezzel már nem kell küzdenie.
Arra a kérdésre, milyen tervei vannak a jövővel kapcsolatban, a szocialista politikus elárulta, társadalmi munkában az endometriózisban szenvedő nőknek szeretne segítséget nyújtani, hiszen ez az egészségügyi probléma több, mint kétszázezer nőt érint hazánkban.
Tennivalóm bőven lenne ezen a területen, hiszen sok a dezinformáció és a meddőségek jelentős számáért is ez felel. Továbbá a párommal nagyon szeretnénk kisbabát, amely szintén évek óta tartó küzdelem számunkra”
– húzta alá.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner