„Párttársaim előtt is sokáig titkoltam” – súlyos betegségéről vallott Kunhalmi Ágnes

Huszonhárom politikával eltöltött év után májustól már nem tagja az Országgyűlésnek Kunhalmi Ágnes, az MSZP egykori társelnöke a Nők Lapjának adott nagyinterjújában részletesen beszélt politikai küzdelmei mellett a magánéletében történt harcokról is. Mint mondta, a politikában tűrni kell a lelki abúzust és nem szabad gyengének, vagy betegnek látszani, mert élve felfalják az embert.

„Többek között ezért sem beszéltem eddig a súlyos nőgyógyászati problémámról, az endometriózisomról sem” – folytatta. A baloldali politikus éveken át erős fájdalmakkal élt, miközben a munkáját végezte a Parlamentben.