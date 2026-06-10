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mszp kunhalmi ágnes endometriózis magyarország alapítvány fájdalom betegség

„Párttársaim előtt is sokáig titkoltam” – súlyos betegségéről vallott Kunhalmi Ágnes

2026. június 10. 20:43

Az elviselhetetlen fájdalom már nemcsak a menstruációja alatt, hanem egy idő után a két ciklus között is kitartott.

2026. június 10. 20:43
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Huszonhárom politikával eltöltött év után májustól már nem tagja az Országgyűlésnek Kunhalmi Ágnes, az MSZP egykori társelnöke a Nők Lapjának adott nagyinterjújában részletesen beszélt politikai küzdelmei mellett a magánéletében történt harcokról is. Mint mondta, a politikában tűrni kell a lelki abúzust és nem szabad gyengének, vagy betegnek látszani, mert élve felfalják az embert. 

„Többek között ezért sem beszéltem eddig a súlyos nőgyógyászati problémámról, az endometriózisomról sem” – folytatta. A baloldali politikus éveken át erős fájdalmakkal élt, miközben a munkáját végezte a Parlamentben. 

Az erős és görcsös alhasi fájdalmak miatt sokszor voltam nagyon rosszul, de ezt lepleztem, még a párttársaim előtt is sokáig titkoltam, hogy mennyire beteg vagyok”

– folytatta, majd elmesélte, az elviselhetetlen fájdalom már nemcsak a menstruációja alatt, hanem egy idő után a két ciklus között is kitartott. Betegségét csak nagyon nehezen fedezték fel, egy nőgyógyász félre is kezelte, mert azt hitte, hogy petefészek-gyulladása van és rengeteg antibiotikumot írt fel számára, ami kellemetlen mellékhatásokkal járt. 

Később az Endometriózis Magyarország Alapítvány segítségével sikerült eljutnom legalább a helyes diagnózisig, majd a kiváló endometriózis specialistához, Dr. Bokor Attilához, aki megműtött”

– vallott betegségéről kendőzetlen őszinteséggel Kunhalmi Ágnes, akinek fájdalmai megszűntek azóta, ezzel már nem kell küzdenie. 

Arra a kérdésre, milyen tervei vannak a jövővel kapcsolatban, a szocialista politikus elárulta, társadalmi munkában az endometriózisban szenvedő nőknek szeretne segítséget nyújtani, hiszen ez az egészségügyi probléma több, mint kétszázezer nőt érint hazánkban. 

Tennivalóm bőven lenne ezen a területen, hiszen sok a dezinformáció és a meddőségek jelentős számáért is ez felel. Továbbá a párommal nagyon szeretnénk kisbabát, amely szintén évek óta tartó küzdelem számunkra”

– húzta alá.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner
 

 

Összesen 33 komment

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Sorrend:
Treeoflife
2026. június 10. 21:44
Nem Ágica az első, aki ilyen módon menekül ki egy vesztett helyzetből. Teljes titokként kezeli a "problémáját", aztán amikor már nem kell titkolózni, akkor ezzel ad magyarázatot saját magának a kudarcáról, de van aki mindezt ekkor már nyilvánosságra is hozza. Ágica ez a kategória. Jobban tette volna, ha nem beszél róla, mert így okot ad arra, hogy csámcsogjanak, és vannak is - ahogy látom - szép számmal. Nem kellett volna, de Ágica már csak ilyen marad, amilyen volt. Oldja meg az életét, majd idővel megérti, hogy ez nem is olyan végzetes változat, mint ahogy gondolta. A csámcsogók meg foglalkozzanak a saját életükkel, a leghangosabbaknak van általában elég söpörni valójuk a saját portájuk előtt.
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1
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Leskelődő
2026. június 10. 21:29
Ezek értelmes tervek. Sok sikert kívánok hozzájuk!
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elcapo-3
2026. június 10. 21:23
Ágika egy buta HP volt mindig.....most is ezt bizonyította. Amiről mesél, azt magánügynek hívják.....így bulvárnak!
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3
1
bunko-jobbos
2026. június 10. 21:17
Sajnálom, remélem, valamilyen szinten meggyógyult (ismeretem szerint a gyerekvállalást ez súlyosan akadályozza).
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