Ismét daganatot találtak Reviczky Gábornál

Kiújult Reviczky Gábor rákja, döbbenetes tanácsot kapott az orvosától: „Ne tegyem le a cigit, mert meghalok” – mondta a 77 éves Nemzet Művésze a Blikknek. Reviczky már többször legyőzte a súlyos betegséget. A mostani kezelés miatt a Kossuth- és Jászai-díjas színművész beszédhangja is kezd megváltozni, így színpadon jelenleg egyáltalán nem játszik, csupán A mi kis falunkat forgatja tovább.

„Május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip vagy más egyéb. Ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszalag felületéről, de – sajnos – sugarazni kell, nincs más megoldás” – nyilatkozta a lapnak.