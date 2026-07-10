Ismét daganatot találtak Reviczky Gábornál

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Kiújult a színész rákja, a hangszálán találtak újabb daganatot.
Kiújult Reviczky Gábor rákja, döbbenetes tanácsot kapott az orvosától: „Ne tegyem le a cigit, mert meghalok” – mondta a 77 éves Nemzet Művésze a Blikknek. Reviczky már többször legyőzte a súlyos betegséget. A mostani kezelés miatt a Kossuth- és Jászai-díjas színművész beszédhangja is kezd megváltozni, így színpadon jelenleg egyáltalán nem játszik, csupán A mi kis falunkat forgatja tovább.
„Május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip vagy más egyéb. Ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszalag felületéről, de – sajnos – sugarazni kell, nincs más megoldás” – nyilatkozta a lapnak.
Korábbi betegségeit sikerült legyőznie, szerinte a mostani daganat a feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki.
Mint elárulta, hétéves kora óta dohányzik, és egy professzor barátja azt tanácsolta, ne hagyja egyik napról a másikra abba, mert ha teljesen abbahagyja, másfél hónap múlva meghal. Reviczky Gábor bízik abban, hogy a példáján keresztül legalább sikerül felhívnia a figyelmet a dohányzás ártalmaira.
„Tilos rágyújtani! Bárkinek a Földön tilos rágyújtania a cigire!” – jelentette ki.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton