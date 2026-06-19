Elképesztő számok: látványos fordulatot hoztak a dohányzásellenes intézkedések

Kiss Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. adatkutatási vezetője kiemelte: a változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős; itt 2011 és 2023 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60 százalékkal csökkent.
Korcsoportos bontásban: a vizsgált időszakban a 40-49 éves férfiaknál a dohányzással összefüggő daganatok előfordulási rátája százezer főre vetítve 96,5-ről 39-re csökkent, az 50-59 évesek körében pedig 505,6-ről 194,3-ra esett vissza. A nőknél ugyancsak jelentős, 50-60 százalékos a visszaesés – ismertette.
A szakember megjegyezte, hogy az adatokból kitűnik: markáns eredményt hoztak az elmúlt húsz év dohányzásellenes intézkedései. Hozzátette: a dohányzással összefüggő daganatok – a tüdő-, a gége-, a szájüregi, a garat- és nyelőcsődaganatok – a teljes rákos megbetegedések mintegy 30 százalékát tették ki.