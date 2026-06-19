Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
dohányzás országos korányi pulmonológiai intézet daganat

Elképesztő számok: látványos fordulatot hoztak a dohányzásellenes intézkedések

2026. június 19. 19:10

A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős.

2026. június 19. 19:10
null

Számottevően csökkentek a dohányzással összefügésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között – derült ki a HUN-CANCER EPI kutatási programból, amelyet kedden ismertettek sajtótájékoztatón Budapesten. 

A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kitiltják a dohányzást a vendéglátásból

Ezt ne hagyja ki!

Jövő év januárjától lényegében minden zárt légterű helyen tilos lesz a dohányzás; munkahelyen, éttermekben és kocsmákban csak szabad levegőn, illetve a bejárat előtt lehet rágyújtani. Nem jelölhető ki dohányzóhely ezután a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, valamint a vonatokon sem, így megszűnnek a dohányzókocsik.

Kiss Zoltán, az MSD Pharma Hungary Kft. adatkutatási vezetője kiemelte: a változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős; itt 2011 és 2023 között a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60 százalékkal csökkent. 

Korcsoportos bontásban: a vizsgált időszakban a 40-49 éves férfiaknál a dohányzással összefüggő daganatok előfordulási rátája százezer főre vetítve 96,5-ről 39-re csökkent, az 50-59 évesek körében pedig 505,6-ről 194,3-ra esett vissza. A nőknél ugyancsak jelentős, 50-60 százalékos a visszaesés – ismertette.  

A szakember megjegyezte, hogy az adatokból kitűnik: markáns eredményt hoztak az elmúlt húsz év dohányzásellenes intézkedései. Hozzátette: a dohányzással összefüggő daganatok – a tüdő-, a gége-, a szájüregi, a garat- és nyelőcsődaganatok – a teljes rákos megbetegedések mintegy 30 százalékát tették ki.  

Kiss Zoltán szerint a célzott dohányzásellenes intézkedések hatása népességszinten is mérhető, és a rendelkezésre álló egészségügyi adatok megfelelő elemzésével a beavatkozási pontok is »láthatóvá válnak«. 

Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója arról beszélt, hogy a daganatok kialakulásáért – az egyéb rizikófaktorok közül – közel 20 százalékban a dohányzás felelős. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kiemelte, a legfőbb rizikót jelentő dohányzás visszaszorítására politikai ciklusokon átívelő korlátozások és törekvések léptek életbe. Ide sorolta a nemdohányzók védelméről szóló 1999-es törvényt, a dohánytermékek reklámozásának 2003-ban életbe lépett tilalmát, a dohányzás teljes tiltását beltéren (2012-től), valamint a dohánytermékek árusítására vonatkozó 2013-as szabályozást. 

Mint mondta, a tüdőrák még mindig nagy egészségterhet jelent, és továbbra is a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt.

Bogos Krisztina jelezte, szigorúbb szabályozásra lenne szükség a hevített és »alternatív« dohánytermékek esetében. A rászokást kell megelőzni – hangsúlyozta a szakember. 

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 19. 19:30
Hat akkor en ezt vagy elhiszem, vagy nem
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!