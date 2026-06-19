Elképesztő számok: látványos fordulatot hoztak a dohányzásellenes intézkedések

Számottevően csökkentek a dohányzással összefügésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között – derült ki a HUN-CANCER EPI kutatási programból, amelyet kedden ismertettek sajtótájékoztatón Budapesten.

A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is.