04. 24.
péntek
fox news benjamin netanjahu daganat

Prosztatarákot diagnosztizáltak Benjamin Netanjahunál

2026. április 24. 15:50

„Egy nagyon korai stádiumú rosszindulatú daganatot” találtak az izraeli miniszterelnöknél.

Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu pénteken bejelentette, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála – írja a Fox News

„Ma nyilvánosságra hozták az éves egészségügyi jelentésemet. Kértem, hogy annak közzétételét két hónappal halasszák el, hogy ne a háború csúcspontján jelenjen meg, és ne adjon lehetőséget az iráni terrorkormányzatnak további hamis propaganda terjesztésére Izrael ellen” – közölte nyilatkozatában.

„Volt egy kisebb prosztataproblémám, amelyet teljes mértékben kezeltek. Hála Istennek, ez már a múlté” – tette hozzá Netanjahu, hangsúlyozva, hogy egészséges, és jelenleg „kiváló fizikai állapotban” van.

A kormányfő elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt sikeres műtéten esett át jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt, majd a legutóbbi orvosi ellenőrzés során „egy apró, egy centiméternél kisebb elváltozást fedeztek fel a prosztatában”.

A vizsgálatok kimutatták, hogy ez egy nagyon korai stádiumú rosszindulatú daganat,

amely semmilyen módon nem terjedt tovább, és nincs áttét” – mondta.

A miniszterelnök hozzátette: célzott kezelést kapott, amely megszüntette a problémát, és semmilyen nyoma nem maradt.

Nyitókép: Ilia YEFIMOVICH / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. április 24. 16:35
"bekeev-2025 2026. április 24. 16:28 Szegény fideszektások..." A Tisza-szektások pedig ünneplés helyett tovább szennyezik az epéjük tartalmával a környezetüket. Biztos, hogy minden nap be kell bizonyítanotok, hogy otromba, rosszindulatú, gyűlölködő tuskók vagytok?
narancsliget1
2026. április 24. 16:33
Isten nem ver bottal.
bekeev-2025
2026. április 24. 16:28 Szerkesztve
Szegény fideszektások. Veri őket a sors. Először csúfosan elbukják a választást, most meg a vajda háborús bűnös bibsi gazdája fog megdögleni.
szim-patikus
2026. április 24. 16:27
Pech. Mert az nem kósher.... Egy homárral, vagy langusztával sokkal jobba járt volna.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.