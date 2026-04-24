Prosztatarákot diagnosztizáltak Benjamin Netanjahunál

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
„Egy nagyon korai stádiumú rosszindulatú daganatot” találtak az izraeli miniszterelnöknél.
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu pénteken bejelentette, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála – írja a Fox News.
„Ma nyilvánosságra hozták az éves egészségügyi jelentésemet. Kértem, hogy annak közzétételét két hónappal halasszák el, hogy ne a háború csúcspontján jelenjen meg, és ne adjon lehetőséget az iráni terrorkormányzatnak további hamis propaganda terjesztésére Izrael ellen” – közölte nyilatkozatában.
„Volt egy kisebb prosztataproblémám, amelyet teljes mértékben kezeltek. Hála Istennek, ez már a múlté” – tette hozzá Netanjahu, hangsúlyozva, hogy egészséges, és jelenleg „kiváló fizikai állapotban” van.
A kormányfő elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt sikeres műtéten esett át jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt, majd a legutóbbi orvosi ellenőrzés során „egy apró, egy centiméternél kisebb elváltozást fedeztek fel a prosztatában”.
A vizsgálatok kimutatták, hogy ez egy nagyon korai stádiumú rosszindulatú daganat,
amely semmilyen módon nem terjedt tovább, és nincs áttét” – mondta.
A miniszterelnök hozzátette: célzott kezelést kapott, amely megszüntette a problémát, és semmilyen nyoma nem maradt.
Nyitókép: Ilia YEFIMOVICH / AFP